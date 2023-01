Stadt­ge­spräch der Uni­ver­si­tät Bay­reuth am Stand­ort Kulmbach

Am Diens­tag, 24. Janu­ar 2023, ab 19.00 Uhr, refe­riert im Rah­men der Rei­he „Kulm­ba­cher Stadt­ge­sprä­che“ der Uni­ver­si­tät Bay­reuth Pro­fes­sor Dr. Frank Suhr (Mole­ku­la­re Sport­phy­sio­lo­gie an der Fakul­tät für Lebens­wis­sen­schaf­ten: Lebens­mit­tel, Ernäh­rung und Gesund­heit, Uni­ver­si­tät Bay­reuth) zum The­ma „Lauf, Kulm­bach, lauf – wie kör­per­li­che Akti­vi­tät unse­re Gesund­heit posi­tiv beein­flus­sen kann“. Die Ver­an­stal­tung fin­det in der Fritz-Horn­schuch-Str. 10 (Spar­kas­se) in Kulm­bach statt.

Der Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Zum Vor­trag: Etwa zwei Drit­tel der erwach­se­nen EU-Bürger*innen errei­chen ein nur unzu­rei­chen­des Maß an täg­li­cher kör­per­li­cher Akti­vi­tät. Die­ser inak­ti­ve Lebens­stil hat gesund­heit­li­che Kon­se­quen­zen und för­dert die Ent­ste­hung und Mani­fe­stie­rung nicht­über­trag­ba­rer Erkran­kun­gen wie bei­spiels­wei­se Dia­be­tes Mel­li­tus Typ 2, Fett­lei­big­keit, Krebs oder Herz­kreis­lauf­be­schwer­den. In dem Vor­trag stellt Pro­fes­sor Suhr aus­ge­wähl­te Bei­spie­le zu die­sen Zusam­men­hän­gen dar, erläu­tert bio­lo­gisch-phy­sio­lo­gi­sche Wirk­me­cha­nis­men und zeigt posi­ti­ve Kon­se­quen­zen kör­per­li­cher Akti­vi­tät auf.

Der Lehr­stuhl für Mole­ku­la­re Sport­phy­sio­lo­gie an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth beschäf­tigt sich mit der Auf­klä­rung mole­ku­la­rer Mecha­nis­men, die durch kör­per­li­che Akti­vi­tät indu­ziert wer­den und somit die Gesund­erhal­tung posi­tiv beein­flus­sen können.