Die Unter­stüt­zung pfle­gen­der Ange­hö­ri­ger wird ange­sichts zuneh­men­der Eng­päs­se in der ambu­lan­ten pfle­ge­ri­schen Ver­sor­gung immer wich­ti­ger. Den Helfer/​innenkreis des Eli­sa­beth-Ver­eins Pot­ten­stein errei­chen inzwi­schen Anfra­gen von Hil­fe­su­chen­den weit über die Gren­zen des Stadt­ge­biets Pot­ten­stein hin­aus. Um auch die­se Anfra­gen in Zukunft bedie­nen zu kön­nen, wer­den drin­gend mehr Akti­ve gebraucht, die die­se wich­ti­ge Arbeit unterstützen.

Grund­la­ge ist die Schu­lung „Beglei­tung älte­rer Men­schen zu Hau­se“, die vom Eli­sa­beth-Ver­ein kosten­frei im Umfang von 45 Stun­den ange­bo­ten wird. Sie rich­tet sich sowohl an Men­schen, die in ihrem pri­va­ten Umfeld von der Pfle­ge­be­dürf­tig­keit naher Ange­hö­ri­ger betrof­fen sind, als auch an sol­che, die sich auf die­se Situa­ti­on vor­be­rei­ten möch­ten. Dar­über hin­aus wen­det sich der Ver­ein mit die­sem Kurs auch an all die­je­ni­gen, die über den Helfer/​innenkreis pfle­gen­de Ange­hö­ri­ge stun­den­wei­se ent­la­sten wol­len, um somit alten Men­schen die Mög­lich­keit zu geben, mög­lichst lan­ge im ver­trau­ten Umfeld blei­ben zu können.

The­men der Schu­lung sind u. a. häu­fi­ge Alters­er­kran­kun­gen, der Umgang mit an Demenz Erkrank­ten sowie Beschäf­ti­gungs­mög­lich­kei­ten, der Pfle­ge­ver­si­che­rung, die Situa­ti­on pfle­gen­der Ange­hö­ri­ger, das hel­fen­de Gespräch, haus­wirt­schaft­li­che Grund­la­gen und Selbstfürsorge.

Die Schu­lung wird im Zeit­raum von März bis Mai 2023 statt­fin­den. Start ist am Diens­tag, 7. März, dar­auf fol­gen sie­ben Abend­ter­mi­ne sowie drei Samstage.

Schu­lungs­ort ist in den Räu­men der ehe­ma­li­gen Schu­le in Kir­chen­bir­kig bei Pot­ten­stein, Loh­weg 2, 91278 Pottenstein

Für wei­ter­ge­hen­de Infor­ma­tio­nen und zur Anmel­dung für die Schu­lung wen­den Sie sich bit­te an den Eli­sa­beth-Ver­ein Pot­ten­stein e.V., der unter den Tele­fon­num­mern 09243 7017540 oder 0151 591 83 883 erreich­bar ist.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​www​.eli​sa​beth​-ver​ein​-pot​ten​stein​.de/