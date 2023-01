Drei­ma­li­ges Trai­ning mit kom­plet­ten Kader und Trai­ner Pet­ko­vic zahlt sich aus. Start-Ziel Sieg mit 79:59 in Erlangen.

Nach­dem Eggols­heims Trai­ner Milos Pet­ko­vic wie­der im Pro­fi­be­reich in Coburg tätig ist muss­te der Bay­ern­li­gist DJK Eggols­heim kurz­fri­stig umstel­len. Drei­mal konn­te man mit Coach und kom­plet­ter Mann­schaft ein ordent­li­ches Trai­ning zu ande­ren Trai­nings­zei­ten vor dem Der­by absol­vie­ren und das zahl­te sich aus. Hoch­mo­ti­viert und mit einem 12 Mann Kader rei­ste die DJK in die Nach­bar­stadt nach Erlan­gen und war gewillt den Heim­spiel­sieg zu wiederholen.

Top fit begann Eggols­heim die­ses Der­by und stell­te gleich zu Beginn des Spie­les die Wei­chen für den Sieg. Mit zwölf Mann konn­te man eine aggres­si­ve Ver­tei­di­gung spie­len und ging schnell mit 9:0 in Front. Erst in der fünf­ten Minu­te erziel­te der Gast­ge­ber die ersten Punk­te und ver­kürz­te bis zur 7. Minu­te auf 6:13. Bis zum Ende des ersten Vier­tels bau­te man durch vier erfolg­rei­che Frei­wür­fe und wei­te­re erfolg­rei­che Aktio­nen den Vor­sprung auf 23:9 aus. Wer dach­te die DJK könn­te nun die Zügel etwas schlei­fen las­sen hat­te sich getäuscht. Kon­ti­nu­ier­lich bau­te man die Füh­rung aus und jeder der Gästeak­teu­re betei­lig­te sich an der Korbaus­beu­te. Vor allem jen­seits der 3‑er Linie hat­te Eggols­heim ein siche­res Händ­chen. Im zwei­ten Vier­tel streu­te man dem Gast­ge­ber fünf Drei­er von ver- schie­de­nen Spie­lern ein und Erlan­gen fand ein­fach kein Mit­tel dage­gen. In der 20. Minu­te fand der letz­te Drei­er ins Ziel bevor man etwas nach­läs­sig wur­de und noch zwei Kör­be der Gast­ge­ber zur siche­ren 46:26 Halb­zeit zu lies.

Das omi­nö­se drit­te Vier­tel folg­te. Bis zur 26. Minu­te merk­te man noch nichts Die DJK bau­te sogar die Füh­rung auf 59:36 aus und das Spiel schien ent­schie­den zu sein. Doch was Eggols­heim im zwei­ten Abschnitt gelang gelang nun Erlan­gen. Vier erfolg­rei­che Drei­er und ein 10:0 Lauf der Gast­ge­ber lie­ßen plötz­lich Zwei­fel am Sieg auf­kom­men. Mit 60:49 führ­te nun die DJK nur noch und es waren immer­hin noch zehn Minu­ten zu spie­len. Eggols­heim konn­te aber auf­grund des gro­ßen Kaders kon­ti­nu­ier­lich durch wech­seln und fand wie­der in die Spur zurück. Mit 17:10 ging das letz­te Vier­tel an Eggols­heim und mit die­sem Sieg zog Eggols­heim punkt­gleich an Erlan­gen auf Platz sechs vor­bei. Bei einem Sieg im näch­sten Heim­spiel könn­te man sogar auf Platz 5 vor­rücken und das Punk­te- ver­hält­nis ausgleichen.

Es punk­te­ten: Ertl 22, Pfi­ster 11, Schuler 11, Amon 9, Drewi­nok 7, Mein­hardt 7, Rothe 4, Stoll­ber­ger 4, Frit­sche 3 und Rop­pelt A 1.

Erwin Rop­pelt