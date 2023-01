Sechs Modell­pro­jek­te Smart Cities, dar­un­ter auch Bam­berg, haben sich zusam­men­ge­schlos­sen, um den digi­ta­len Wan­del – durch­aus mit einem Augen­zwin­kern – in Car­toons erleb­bar zu machen.

Um eine geeig­ne­te Künst­le­rin oder einen geeig­ne­ten Künst­ler zu fin­den, welche:r das För­der­pro­jekt mit monat­li­chen Illu­stra­tio­nen beglei­ten soll, wur­de ein Wett­be­werb aus­ge­ru­fen, für den über 40 Car­toons ein­gin­gen. The­ma­tisch gab es außer dem Rah­men­the­ma „Smart City / Digi­ta­li­sie­rung im All­tag“ wenig Vor­ga­ben. Ob die Cartoonist:innen die Per­spek­ti­ve der ein­zel­nen Men­schen the­ma­ti­sier­ten, oder Her­aus­for­de­run­gen, Chan­cen und Poten­zia­le für die Kom­mu­nen als Gan­zes her­vor­ho­ben, blieb ihrer künst­le­ri­schen Frei­heit überlassen.

Die Car­toons sol­len dazu die­nen, das doch sehr tech­nisch-abstrak­te Smart-City-The­ma leich­ter zugäng­lich zu machen. Für die Jury, der neben Vertreter:innen der aus­rich­ten­den Modell­kom­mu­nen auch Rena­te Mit­ter­hu­ber, Refe­rats­lei­te­rin Smart Cities vom Bun­des­mi­ni­ste­rin für Woh­nen, Stadt­ent­wick­lung und Bau­we­sen (BMWSB), ange­hör­te, waren ein­fa­che Ver­ständ­lich­keit und Bür­ger­nä­he des­halb zen­tra­le Bewer­tungs­kri­te­ri­en. Der Preis für den Gewin­ner ist ein Ver­trag über zwölf Car­toons, die mit jeweils 1000 Euro ver­gü­tet werden.

Der Gewin­ner des Car­toon­wett­be­werbs steht nun fest!

Der Car­too­nist Dirk Meiss­ner wur­de nach inten­si­ver Dis­kus­si­on in der Jury aus­ge­wählt. Er wird das The­ma Smart City von nun an aus ver­schie­de­nen Blick­win­keln künst­le­risch auf­ar­bei­ten und greif­bar machen. Als mehr­fach aus­ge­zeich­ne­ter Künst­ler ist der stu­dier­te Öko­nom längst kein unbe­schrie­be­nes Blatt mehr. Neben meh­re­ren eigens ver­öf­fent­lich­ten Car­toon-Bän­den erstellt er seit 2006 unter ande­rem regel­mä­ßig Illu­stra­tio­nen für die Süd­deut­sche Zeitung.

Sei­ne Gewin­ner-Illu­stra­ti­on greift mit der smar­ten Stra­ßen­be­leuch­tung ein typi­sches Smart-City-Pro­jekt und sei­ne Vor­tei­le auf. Das macht Lust auf mehr! 2023 wird jeden Monat ein Car­toon des Künst­lers über die Kanä­le der orga­ni­sie­ren­den Smart Cities ver­öf­fent­licht wer­den. Wer das nicht abwar­ten will, kann unter: www​.meiss​ner​-car​toons​.de schon jetzt wei­te­re Wer­ke des Künst­lers betrachten.

Die Top 10 Ein­rei­chun­gen des Wett­be­werbs wer­den als Wan­der­aus­stel­lung in den betei­lig­ten Smart City Kom­mu­nen gezeigt. Schon jetzt sind sie online unter https://​smart​ci​ty​.bam​berg​.de/​c​a​r​t​o​o​n​w​e​t​t​b​e​w​e​r​b​-​s​m​a​r​t​-​c​i​t​i​es/ veröffentlicht.

Hin­ter­grund­in­fos zum Künst­ler: Dirk Meiss­ner

gebo­ren 1964 in Aachen, lebt und arbei­tet als frei­er Car­too­nist in Köln. Nach einem Öko­no­mie­stu­di­um ver­öf­fent­licht er meh­re­re Car­toon-Bän­de mit dem Titel „Mana­ger at work“ und „Der letz­te Lei­stungs­trä­ger.“ Seit 2006 arbei­tet er regel­mä­ßig für die Süd­deut­sche Zei­tung. „Sagen Sie jetzt nicht, das ist Kunst…“ zeigt Arbei­ten von Meiss­ner aus einem ganz ande­rem Gen­re, der moder­nen Kunst. Er wur­de mehr­fach aus­ge­zeich­net, unter ande­rem mit dem 2. Preis beim Deut­schen Kari­ka­tu­ren­preis 2009. Seit 2015 ist er Mit­glied der Inter­na­tio­nal Socie­ty for Humor Stu­dies und der Rhei­ni­schen Humor­ver­wal­tung. Mehr Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.meiss​ner​-car​toons​.de