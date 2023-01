Mehr Zufrie­den­heit, Lebens­qua­li­tät und Gesundheit

„Yoga kennt kein Alter. Es ist nie zu spät, damit anzu­fan­gen“, erzählt Kathi Gocht. Die 36jährige lei­tet Yoga Vidya Bam­berg und hat gemein­sam mit ihrem Team ein viel­sei­ti­ges Pro­gramm für die ersten Mona­te des neu­en Jah­res auf­ge­stellt. Die Klas­sen für Best Ager sind dabei nur eines der zahl­rei­chen neu­en Ange­bo­te: Yoga, Medi­ta­ti­on, viel Bhak­ti und Selbst­für­sor­ge, aber auch wie­der ver­schie­de­ne Prä­ven­ti­ons­kur­se, bezu­schusst von den Kran­ken­kas­sen, ste­hen eben­so auf dem Plan wie ganz beson­de­re Events mit inter­na­tio­na­len Gast­leh­ren­den in der Alten Sei­le­rei. Man­tra Yoga mit Sundaram, Hanu­man Fit­ness mit Ramani,Yin Yoga & Pia­no mit Noah oder der Sat­sang mit Swa­mi Tatt­va­ru­pa­nan­da aus Indi­en sind eini­ge der High­lights, auf die sich Prak­ti­zie­ren­de und Yog­a­be­gei­ster­te in Bam­berg und Umge­bung freu­en dürfen.

Das Älter­wer­den als Rei­fe­pro­zess verstehen

Die Klas­se „Best Ager Yoga“ rich­tet sich an Yogis ab 50 Jah­ren, die das Älter­wer­den bewusst als kör­per­li­che Rei­fung und weni­ger als Ver­lust der Jugend emp­fin­den möch­ten. „Die Übun­gen stär­ken die Mus­keln, ver­bes­sern den Gleich­ge­wichts­sinn und die Kon­zen­tra­ti­on. Yoga hilft, zur Ruhe zu kom­men und stärkt das Wohl­be­fin­den“, erklärt Kathi Gocht. „Unse­re Teil­neh­me­rIn­nen kön­nen in der Klas­se nicht nur ihren Kör­per trai­nie­ren, Lun­gen­vo­lu­men und Vita­li­tät ver­bes­sern, son­dern mehr Zufrie­den­heit und Lebens­qua­li­tät errei­chen“. Die neue Kurs­rei­he beginnt im Febru­ar mit einem Drei­er­block, jeweils diens­tags von 10.00 – 11.30 Uhr.

Prä­ven­ti­ons­kur­se für Anfän­ge­rIn­nen, Wie­der­ein­stei­ge­rIn­nen oder Schwangere

Ab der zwei­ten Janu­ar­hälf­te begin­nen bereits die ersten der bei­na­he zwan­zig Prä­ven­ti­ons­kur­se für 2023. Die Kur­se bie­ten Acht­sam­keit, Ent­span­nung, Balan­ce und Bewe­gung im All­tag für Anfän­ge­rIn­nen und Wie­der­ein­stei­ge­rIn­nen und ermög­li­chen einen guten Start ins neue Jahr – ent­spre­chend der gesun­den Neu­jahrs-Vor­sät­ze. Ver­schie­de­ne Atem- und Ent­span­nungs­tech­ni­ken ste­hen dabei eben­so im Fokus wie die klas­si­schen Yoga-Asa­nas. „Kli­ma­wan­del, Pan­de­mie, Krieg – vie­le Men­schen haben das Gefühl in fort­ge­setz­ten Kri­sen­zei­ten zu leben. Zu den neu­en Bela­stun­gen kom­men die bekann­ten Her­aus­for­de­run­gen des All­tags, Fami­lie und Beruf. Mit unse­rem Ange­bot unter­stüt­zen wir unse­re Teil­neh­me­rIn­nen, auch im All­tag rund­um fit zu blei­ben und die nöti­ge Kraft für die Her­aus­for­de­run­gen des neu­en Jahrs zu gewin­nen“. Für Medi­ta­ti­ons­fans gibt es eine eige­ne Kurs­rei­he zum The­ma Yoga und Meditation.

Einen beson­de­ren Schwer­punkt bil­det die Kurs­rei­he für Schwan­ge­re. „Gera­de in der Schwan­ger­schaft ver­än­dert sich der Kör­per stark. Hier kann eine men­ta­le und phy­si­sche Yoga-Pra­xis der idea­le Beglei­ter sein.“ Mit Acht­sam­keits­übun­gen, sanf­ten Atem- und Medi­ta­ti­ons­ein­hei­ten und geeig­ne­ten Asa­nas (Kör­per­übun­gen) für Schwan­ge­re wird das Wohl­be­fin­den von Mut­ter und Kind geför­dert. Im Janu­ar star­ten gleich zwei der ins­ge­samt fünf Kurs­rei­hen für Schwangere.

Die Prä­ven­ti­ons­kur­se kön­nen als 8- bzw. 10-wöchi­ge, von den Kran­ken­kas­sen aner­kann­te Kur­se gebucht und mit bis zu 80% bezu­schusst wer­den. Noch gibt es ein paar freie Plät­ze – wer mit einem Zuschuss der Kran­ken­kas­se teil­neh­men möch­te, kann sich schnell über das Buchungs­por­tal von Yoga Vidya Bam­berg, ever​sports​.de, anmelden.

Work­shops und Kur­se für Fami­li­en und Kinder

Bei den Work­shops für Fami­li­en im Febru­ar und März geht es dar­um, Spiel, Spaß und Ent­span­nung mit Yoga in den All­tag zu inte­grie­ren! Auf dem Kurs­plan ste­hen des­halb auch gemein­sa­mes Toben, Tan­zen, Sin­gen und eine Ver­wand­lung in Tie­re. Die Stun­de been­det eine Traumreise.

Zum neu­en Kurs­an­ge­bot gehört im März auch wie­der „Yoga für Tee­nies“. „Tee­nies haben heut­zu­ta­ge viel um die Ohren. In die­sem Work­shop ler­nen wir, im All­tag mit ein­fa­chen Mit­teln einen Aus­gleich zu fin­den. Und die jun­gen Yogis erfah­ren vie­le prak­ti­sche Tipps und Tricks zur Ent­span­nung vor Schul­auf­ga­ben, erste Asa­nas und vie­les mehr“. Die­ser Work­shop rich­tet sich an Tee­nies zwi­schen 10 und 15 Jah­ren. Vor­kennt­nis­se sind nicht erforderlich

Feste Ter­mi­ne im Monat: Yin Yoga und Satsang

Jeden letz­ten Frei­tag im Monat steht eine ent­spann­te Yin Yoga-Pra­xis auf dem Plan. Yin Yoga ist ein ein­stei­ger­freund­li­cher Yoga­stil, der prin­zi­pi­ell für jedeN geeig­net ist. Wer mit einem vol­len Ter­min­ka­len­der, einem hek­ti­schen All­tag oder Ver­span­nun­gen zu kämp­fen hat, kann den nöti­gen Aus­gleich durch regel­mä­ßi­ges Yin Yoga fin­den. Die erste Yin Yoga-Klas­se star­tet am 27. Janu­ar von 20.00 – 21.30 Uhr. Bei gro­ßer Nach­fra­ge soll das Ange­bot aus­ge­wei­tet werden.

Der gemein­sa­me Sat­sang mit Medi­tie­ren, Man­tra­sin­gen und Zusam­men­sein fin­det in 2023 meist am letz­ten Don­ners­tag im Monat statt, von 20.15 – 21.15 Uhr.

Start der neu­en Yoga­leh­ren­den-Aus­bil­dung am 10.01.2023, Ein­stieg noch möglich

Über zwei Jah­re kön­nen sich Yog­a­be­gei­ster­te wie­der zu Yoga­leh­ren­den aus­bil­den las­sen. Die 2‑jährige, berufs­be­glei­ten­den Aus­bil­dung fin­det jeden Diens­tag ab 17.30 Uhr statt. Dabei han­delt es sich um eine umfas­sen­de pra­xis­ori­en­tier­te Aus­bil­dung, bei der alle Teil­neh­men­den auch ihre Per­sön­lich­keit syste­ma­tisch ent­wickeln kön­nen. Die Aus­bil­dung eig­net sich für alle, die tie­fer in Yoga ein­stei­gen, inten­siv üben, erfah­ren und im all­täg­li­chen Leben umset­zen möch­ten. Die Aus­bil­dung in Bam­berg wird in Zusam­men­ar­beit mit dem Yoga Vidya Haupt­zen­trum in Bad Mein­berg ange­bo­ten. Der Abschluss berech­tigt zur Mit­glied­schaft in den bei­den gro­ßen Yoga-Berufs­ver­bän­den Deutsch­lands, dem BYV (Bund der Yoga Vidya Leh­rer) und dem BDY (Berufs­ver­band Deut­scher Yoga­leh­rer). Die Aus­bil­dung für das lau­fen­de Jahr hat zwar bereits begon­nen, ein Ein­stieg ist aber noch eini­ge Wochen möglich.

„Um unse­ren ange­hen­den Yoga­leh­re­ren­den die Mög­lich­keit für mehr Pra­xis­er­fah­rung zu geben, unter­rich­ten fort­an eini­ge unse­rer Aus­zu­bil­den­den auf Spen­den­ba­sis und freu­en sich auf Feed­back“, erzählt Kathi Gocht.

Beson­de­re Yoga-Events

Drei Stun­den vol­ler wun­der­schö­ner Man­tras und tie­fer Yoga­pra­xis ver­spricht das Event „Yoga und Man­tra mit Sundaram“ am 26. Febru­ar 2023 von 16.30 – 19.30 Uhr.

Yoga mit Rama­ni ist für den 3. April 2023 fest ein­ge­plant: Rama­ni Julia aus Bad Mein­berg gibt zwei Yoga­ses­si­ons. Von 18.00 – 19.30 Uhr Hanu­man Fit­ness Yoga, von 20.00 – 21.30 Uhr Man­tra Yoga.

Am 1. April gibt es außer­dem wie­der Yoga mit Noah. Am frü­hen Nach­mit­tag von 14.00 ‑16.00 Uhr dreht sich im Arm­ba­lan­ce Work­shop alles um Umkehr­hal­tun­gen ins­be­son­de­re Skor­pi­on, ab 17.00 Uhr steht Yin Yoga mit Pia­no auf dem Programm.

Am 29. April dür­fen sich Yogis auf einen ganz spe­zi­el­len Abend freu­en: „Nach einer vedan­ti­schen Yoga­stun­de mit Aga­the ab 17.00 Uhr, begrü­ßen wir bei unse­rem Abend­sa­t­sang ab 19.00 Uhr einen beson­de­ren Gast: Swa­mi Tatt­va­ru­pa­nan­da aus Indi­en, der zu die­sem The­ma mit uns spricht: Was zählt im Leben? Kon­zen­tra­ti­on auf das Wesent­li­che.“ Und dar­um geht es: Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Es prä­sen­tiert sich in 1000 Facet­ten, in denen wir oft mit Gut-und-Böse- oder Rich­tig-und-Falsch-Schub­la­den nicht mehr wei­ter­kom­men. Rezi­ta­ti­on und Stu­di­um des jahr­tau­sen­de alten Yoga-Tex­tes der Bha­ga­vad Gita unter Anlei­tung des indi­schen Mei­sters schaf­fen Raum für tief­grei­fen­de Fra­gen und span­nen­de Ant­wor­ten. Und geben so Hil­fe zur Re-Ori­en­tie­rung in allen Lebenslagen.

