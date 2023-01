Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Orts­grup­pe Forch­heim des Bund Natur­schutz in Bay­ern e.V.

Der Mensch als „Augen­we­sen“ setzt alles dar­an, auch die Zei­ten der Dun­kel­heit durch künst­li­ches Licht auf­zu­hel­len. So gibt es immer weni­ger Orte auf der Erde, auf wel­chen noch ech­te Dun­kel­heit herrscht. Man spricht in Fach­krei­sen bei die­sem Phä­no­mens von „Licht­ver­schmut­zung“. Über die teils dra­ma­ti­schen Fol­gen die­ser Ent­wick­lung für die Lebe­we­sen berich­tet Herr Dipl. Biol. Johan­nes Mohr, Forch­heim, aus Anlass der Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Orts­grup­pe Forch­heim des BN. Die Ver­an­stal­tung fin­det am Mitt­woch, dem 15. Febru­ar 2023 ab 19:30h im Kon­fe­renz­raum des Restau­rants „Bobby´s“, Bay­reu­ther Str. 79, statt. Wei­te­re The­men wer­den die Vor­stel­lung des Vogels des Jah­res 2023 und der Rechen­schafts­be­richt des 1. Vor­sit­zen­den zu den Akti­vi­tä­ten 2022 des Ver­eins sein. Dar­an schließt sich eine Dis­kus­si­on zu all­ge­mei­nen The­men an.

Gäste sind willkommen!

Ram­da­ma am Amphi­bi­en­leit­sy­stem Örtelbergweiher

Ram­da­ma am Amphi­bi­en­leit­sy­stem Örtel­berg­wei­her, Sams­tag, 11.02.23, ab 13:00 Uhr. Hel­fer sind immer will­kom­men! Wenn nicht noch ein Win­ter­ein­bruch kommt, soll­ten wir den Ter­min ernst­haft ein­pla­nen (Arbeits­klei­dung, wet­ter­west, evtl. Gummistiefel/​feste Schu­he, Rechen, Hacke, Ast­sche­re, star­ke Gar­ten­sche­re, Arbeits­hand­schu­he, Warn­we­sten). Treff­punkt Wald­park­platz Örtel­berg­wei­her. Anschlie­ßend Brot­zeit und Getränke.