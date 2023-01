Die Leip­zi­ger Buch­mes­se ist der wich­tig­ste Früh­jahrs­treff der Buch- und Medi­en­bran­che und ver­bin­det Leser*innen, Autor*innen, Ver­la­ge und Medi­en – nicht nur aus Deutsch­land, son­dern aus der gan­zen Welt. Sie alle kom­men nach Leip­zig, um die Viel­falt der Lite­ra­tur zu erle­ben, Novi­tä­ten zu ent­decken und neue Blick­win­kel zu erhal­ten. Öster­reich ist das dies­jäh­ri­ge Schwer­punkt­land der Buchmesse.

Die Forch­hei­mer Stadt­bü­che­rei lädt am Sams­tag, 29. April 2023 zu einer Tages­fahrt zur Buch­mes­se nach Leip­zig ein. Die Mes­se infor­miert umfas­send über Neu­erschei­nun­gen auf dem deut­schen und euro­päi­schen Markt in allen Berei­chen der Lite­ra­tur – vom Roman über das Sach­buch bis hin zu den neu­en Medi­en. Unzäh­li­ge Lesun­gen inner­halb der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Leip­zig liest“ wer­den in den Mes­se­hal­len angeboten.

Nicht mehr weg­zu­den­ken aus dem Ange­bot der Leip­zi­ger Buch­mes­se ist die Man­ga Comic Con mit far­ben­fro­hen Sze­nen rund um Comic, Man­ga, Cos­play und Games.

Der Preis von 53,00 Euro beinhal­tet die Bus­fahrt von Forch­heim direkt zur Mes­se Leip­zig und zurück, den Mes­se­ein­tritt und eine Info-Tasche. Abfahrt in Forch­heim ist am 29.4.2023 um 6 Uhr, Rück­kunft gegen 22 Uhr.

Die Kar­ten für die Buch­mes­se­fahrt sind aus­schließ­lich im Vor­ver­kauf in der Stadt­bü­che­rei Forch­heim erhält­lich. Eine Anmel­dung ist ab sofort möglich.