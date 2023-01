Das 3. Spiel in 5 Tagen: Die Sel­ber Wöl­fe emp­fan­gen am Diens­tag den EC Bad Nauheim



Für die Sel­ber Wöl­fe geht es Schlag auf Schlag: Nach den bei­den Spie­len gegen Heil­bronn und Kauf­beu­ren am Wochen­en­de erwar­tet das Wolfs­ru­del am Diens­tag­abend um 19:30 Uhr den EC Bad Nau­heim. Die Kur­städ­ter lie­gen acht Punk­te vor den Wöl­fen und ver­su­chen aus einer Form­kri­se zu kom­men. Die Wöl­fe hin­ge­gen prä­sen­tie­ren sich wei­ter in guter Ver­fas­sung, auch wenn es in den letz­ten bei­den Spie­len nur zu einem Punkt gereicht hat.



Form­kur­ve

Die Sel­ber Wöl­fe waren am Sonn­tag­abend beim Tabel­len­zwei­ten ESV Kauf­beu­ren einer Über­ra­schung nah. Ein Punkt­ge­winn lag in der Luft, doch zum Ende des Spiels hat­ten die Favo­ri­ten das Quänt­chen mehr Glück und ent­schie­den die Par­tie spät zu ihren Gun­sten. Auch am Frei­tag zuhau­se gegen die Heil­bron­ner Fal­ken zeig­te das Team um Leit­wolf Richard Gel­ke eine anspre­chen­de Lei­stung, ein­zig die ersten 20 Minu­ten ver­schlief man leicht. So reich­te es gegen den „Angst­geg­ner“ die­ser Sai­son zumin­dest für 1 Punkt. Wei­ter­hin „on fire“ ist Mark McN­eill, der am Sonn­tag in Kauf­beu­ren bei­de Tore der Wöl­fe erziel­te. Beim Geg­ner EC Bad Nau­heim läuft es in den letz­ten Wochen alles ande­re als zufrie­den­stel­lend. Nie­der­la­ge um Nie­der­la­ge setz­te es für die Kur­städ­ter. Da ist der Sieg nach Ver­län­ge­rung gegen den EV Lands­hut vom ver­gan­ge­nen Sonn­tag nur ein erstes Fünk­chen Hoff­nung auf bal­di­ge Rück­kehr in die Erfolgsspur.

Sta­ti­stik

Vier von mög­li­chen sechs Punk­ten hol­ten die Sel­ber Wöl­fe in die­ser Sai­son bereits gegen den EC Bad Nau­heim. Zuhau­se ver­lor man noch knapp nach Ver­län­ge­rung mit 4:5, in Bad Nau­heim lau­te­te der End­stand 1:5 und die Wöl­fe tra­ten mit drei Punk­ten im Gepäck die Heim­rei­se an. Punkt­gleich sind die besten Scorer bei­der Teams: Mark McN­eill und Tim Cof­f­man haben jeweils 38 Punk­te gesam­melt, wobei der Sel­ber Stür­mer (23 Tore, 15 Vor­la­gen) mehr Tor­ge­fahr aus­strahlt als der US-Boy in Dien­sten der Nau­hei­mer (17 Tore, 21 Vor­la­gen). Eine bes­se­re Fang­quo­te (90,47%) kann der nomi­nell 2. Goa­lie der Sel­ber Wöl­fe vor­wei­sen. Nau­heims „Nummer 1“ Felix Bick kommt hier auf einen Wert von 89,76%.

Arturs Kruminsch blickt vor­aus

Arturs Kruminsch: “Jeder Punkt ist wich­tig. Wir haben auch in Kauf­beu­ren gezeigt, dass wir gegen jedes Team gut mit­hal­ten kön­nen und wir haben wei­ter­hin einen guten Lauf. Wir sind gut drauf und müs­sen jetzt ein­fach alle gesund blei­ben, denn auch wir haben aktu­ell mit Aus­fäl­len zu kämp­fen. Wenn wir alle noch eine Schip­pe drauf­le­gen, bin ich guter Din­ge für die näch­sten Spie­le. Gegen Bad Nauheim haben wir jetzt das drit­te Spiel inner­halb von fünf Tagen. Das wird schon schwer. Wobei es den Nau­hei­mern genau­so geht. Wir spie­len zu Hau­se und wir wis­sen, dass die Fans uns unter­stüt­zen. Bad Nau­heim ist kein ein­fa­cher Geg­ner, denn sie haben viel Qua­li­tät im Kader. Wir haken die Nieder­la­ge gegen Kauf­beu­ren ab, arbei­ten unse­re Feh­ler auf und dann kon­zen­trie­ren wir uns auf Nau­heim. “

Lin­eup

Feo­dor Boi­ar­chi­nov, Max Gim­mel, Micha­el Bit­zer, Niki­ta Nau­mann, Justin Spie­wok und Martin Hlo­zek wer­den wei­ter feh­len. So wird Ser­gej Waß­miller vor­aus­sicht­lich auf den glei­chen Kader wie am Sonn­tag in Kauf­beu­ren zurück­grei­fen.

(VIP - ) Tickets/​Hallenöffnung

Ein­tritts­kar­ten für die Par­tie gegen Bad Nau­heim gibt es online unter https://​www​.sel​ber​wo​el​fe​.de/​t​i​c​k​e​ts/, bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk oder an der Abend­kas­se. Das Spiel wird zudem live auf Spra­de TV und in Aus­zü­gen in der Radio Euro­herz Eis­zeit über­tra­gen. Spiel­be­ginn am Diens­tag, 17. Janu­ar 2023 ist um 19:30 Uhr. Die NETZSCH-Are­na öff­net ihre Pfor­ten ab 18:30 Uhr. Ab sofort ist der Ein­gang an der ehe­ma­li­gen Sta­di­ongast­stät­te wie­der für Dau­er- und VIP-Kar­ten-Inha­ber geöff­net.



Wei­ter­hin sind Tages-VIP-Kar­ten in stark limi­tier­ter Anzahl erhält­lich. Diese beinhal­ten – neben dem Ein­tritt zum Spiel – Zugang zum VIP-Bereich, kosten­lo­se Spei­sen und Geträn­ke im VIP-Bereich und einen Sitz­platz auf der VIP-Tri­bü­ne. Eine Tages­kar­te kostet EUR 110,-. Anfra­gen rich­ten Sie bit­te per E-Mail direkt an Tobi­as Ernstberger: t.​ernstberger@​selberwoelfe.​de.