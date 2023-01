Die Schüt­zen der Schüt­zen­ge­sell­schaft Coburg erleb­ten in Bad Dürr­heim ein wah­res Wech­sel­bad der Gefüh­le, aber letzt­lich mit einem Hap­py End.

In der Nacht zum Sams­tag hat­te die Süd­ti­ro­le­rin Baba­ra Gam­ba­ro plötz­lich so star­ke Magen- Darm­pro­ble­me, dass an einen Start am Sams­tag nicht zu den­ken war. Die Team­ver­ant­wort­li­chen besorg­ten aller­lei Medi­ka­men­te sowie Tee und Zwie­back. Am Trai­ning um 12 Uhr muss­te also Ersatz­schüt­ze Andre­as Geuther antre­ten. Kurz vor Mel­de­schluss für den Wett­kampf einig­te sich die Team­lei­tung mit Bar­ba­ra dar­auf, dass sie an den Start geht, und min­de­stens einen Wett­kampf­schuss abgibt, damit nicht alle Schüt­zen einen Platz auf­rücken müs­sen. Im Lau­fe der Par­tie fühl­te sie sich aber soweit her­ge­stellt, dass sie ihre 40 Wett­kampf­schüs­se durch­hielt. Damit aber nicht genug, am Anfang des Wett­kamp­fes löste sich an der Schiess­jacke von Jür­gen Wal­low­sky ein Knopf auf. Dadurch hat­te er für sei­nen Stütz-Arm kei­nen sta­bi­len Halt mehr. Letzt­lich konn­te Maxi­mi­li­an Dal­lin­ger sei­nen Ein­zel­punkt mit 397 : 395 Rin­gen ein­fah­ren. Bar­ba­ra erziel­te unter den Umstän­den star­ke 396 Rin­ge und muss­te damit zu allem Über­fluss da auch noch gegen Anto­nie Back ins Ste­chen, was sie aber gleich im ersten Schuss mit 10 gegen 9 erle­dig­te. David Koen­ders muss­te sei­nen Punkt mit 393 : 396 abge­ben. Sabri­na Hößl hat­te etwas Pech, und ver­lor mit guten 395 Rin­gen um einen Zäh­ler. Wal­lo mit sei­ner defek­ten Schieß­jacke kam nur auf 389 Rin­ge, sodass die unglück­li­che 3 : 2 Nie­der­la­ge per­fekt war. Da sich an die­sem Tag alles gegen Coburg ver­schwo­ren hat­te konn­ten alle Tabel­len­nach­barn ihre Punk­te holen, und das „Team CO“ muss­te eine unru­hi­ge Nacht auf Tabel­len­platz fünf ver­brin­gen, und auf Aus­rut­scher der Kon­kur­renz hoffen.

Als am Sonn­tag früh im ersten Wett­kampf Sal­ten­dorf Peters­au­rach besieg­te, stell­te Team Mana­ger Rein­hard Mohr fest: „jetzt haben wir es wie­der in der eige­nen Hand.“ Da alle Par­tien mit 3 : 2 ende­ten, war bei einem Sieg gegen Bri­gach­tal der drit­te Platz sicher, und bei 4 : 1 und bes­ser Platz zwei. Die Auf­stel­lung war die glei­che wie am Sams­tag. Die wie­der gene­se­ne Bar­ba­ra Gam­ba­ro erziel­te in knapp 20 Minu­ten mit 399 Rin­gen ein abso­lu­tes Welt­klas­se Ergeb­nis, und hol­te somit den ersten Punkt nach Coburg. Nur wenig spä­ter hat­te Sabri­na Hößl mit 397 Rin­gen eben­falls ein Top­er­geb­nis erzielt und den zwei­ten Punkt ein­ge­fah­ren. Als näch­ster war David Koen­ders fer­tig und ließ mit 394 Rin­gen sei­ner Geg­ner eben­falls kei­ne Chan­ce. Der drit­te Punkt und somit der Final­ein­zug war per­fekt. Wal­lo, mit repa­rier­ter Schieß­jacke steu­er­te 393 Rin­ge und den vier­ten Punkt bei, Platz zwei sicher. Am läng­sten dau­er­te die Spit­zen­par­tie zwi­schen der Bri­gach­ta­ler Star­schüt­zen Peter Sidi und der Cobur­ger Num­mer eins Maxi­mi­li­an Dal­lin­ger. Nach ihren vier­zig Schüs­sen hat­ten bei­de 397 Rin­ge erzielt, und es kam zum Ste­chen. Mohr kon­sta­tier­te: „Das ist das ent­spann­te­ste Ste­chen in mei­nen sie­ben Jah­ren als Team­ma­na­ger!“ Nach­dem jeder der bei­den drei­mal die zehn getrof­fen hat­te, ging es nun um die Zehn­tel­wer­tung. Im vier­ten Stech­schuss leg­te Sidi eine 10,2 vor, ehe Dal­lin­ger in aller See­len­ru­he eine 10,5 nach­leg­te. Das 5 : 0 war perfekt.

Nun trifft das „Team CO“ im Fina­le am Sams­tag, den 4. Febru­ar in der Ratio­farm Are­na in Neu Ulm um 12:30 Uhr auf den Nord Drit­ten und Titel­ver­tei­di­ger aus Keverlar.

Die SG orga­niert einen Fan Bus zum Fina­le. Inter­es­sen­ten mel­den sich bit­te beim zwei­ten Schüt­zen­mei­ster und Team Mana­ger Rein­hard Mohr unter 0171/6047959 oder 09561/28213.