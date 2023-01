Rein­hold Hohl schreibt Geschich­te bei den Freihand-Schützen

Sicht­lich bewegt begrüß­te der 1. Vor­sit­zen­de Alex­an­der Hum­mel im aus­ver­kauf­tem Fest­saal die zahl­rei­chen Besu­cher zum tra­di­tio­nel­len Königs­ball des Frei­hand Schüt­zen­ver­eins Pett­stadt. Nach zwei Jah­ren Zwangs­pau­se folg­ten zahl­rei­che Ehren­gä­ste und Abord­nun­gen befreun­de­ter Ver­ei­ne sowie Paten­ver­ei­ne der Ein­la­dung zum gesell­schaft­li­chen Höhe­punkt im Ver­eins­le­ben, dem Königs­ball mit Pro­kla­ma­ti­on der neu­en Maje­stä­ten, zu dem stets alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger der Gemein­de herz­lich ein­ge­la­den sind, als wäre nichts gewe­sen. Beson­ders freu­te sich Alex­an­der Hum­mel über die gro­ße Reso­nanz der Akti­ven sowie der Pett­stadter Orts­ver­ei­ne am Königs- und Bür­gers­schie­ßen bei dem in die­sem Jahr über 130 Teil­neh­mer gezählt wurden.

Neben Ehren­mit­glied Rein­hold Hohl begrüß­te 1. Vor­sit­zen­der Alex­an­der Hum­mel Ehren­vor­sit­zen­den Fried­rich Hülsebusch und Ehren­schüt­zen­mei­ster Otto Schlicht herz­lich. Eben­so freu­ten sich die Frei­hand-Schüt­zen über das Kom­men der Schüt­zen­schwe­stern und Schüt­zen­brü­der von Hub. Ste­gau­rach, Tell Hirschaid und der SG Coburg sowie der Ver­tre­ter der Paten­ver­ei­ne SG 1306 Bam­berg, Gehörl. S‑Abt-Bam­berg, 1899 Gaustadt sowie A. Hofer Sas­s­an­fahrt. Beson­ders freut sich der Ver­ein über die mitt­ler­wei­le tra­di­tio­nel­le Teil­nah­me des Stamm­tischs Sauf­moggl sowie des Angel­ver­eins „Rau­he Ebrach“ und der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr. Auch 1. Bür­ger­mei­ster Jochen Hack und stell­ver­tre­tend für alle Gemein­de­rä­te 2. Bür­ger­mei­ster Micha­el Rei­chert lie­ßen es sich nicht neh­men, dem Königs­ball beizuwohnen.

Schüt­zen­ket­te für den Bogen­kö­nig gestiftet

Nach der Eröff­nung durch das schei­den­de Königs­haus konn­te die von der amtie­ren­den Bogen­kö­ni­gin Syl­via Braun neu gestif­te­te Ket­te für den Bogen­kö­nig, die sie selbst zum Ein­zug in den Saal prä­sen­tier­te, der Schüt­zen­fa­mi­lie vor­ge­stellt wer­den. Die Stif­tung wur­de von den Anwe­sen­den mit gro­ßen Applaus honoriert.

In den Tanz­pau­sen ver­kün­de­te Ober­schüt­zen­mei­ste­rin Ker­stin Jacob­sen die mit Span­nung erwar­te­ten Ergeb­nis­se der im Vor­feld statt­ge­fun­de­nen Wett­be­wer­be. Neben den mit Geld- und Sach­prei­sen dotier­ten Wer­tun­gen für den Glücks­schuss, die Mei­ster­se­rie und Ehren­schei­be, wur­den vor allem die Ergeb­nis­se in der Pokal- und im spe­zi­el­len in den Königs­wer­tun­gen erwartet:

Den Luft­pi­sto­le-Wan­der­po­kal bei den Damen errang Sabi­na Lach­ner (719 Tei­ler) sowie Klaus Dahin­ten (503 Tei­ler) in der Senio­ren­klas­se. Bei den Her­ren konn­te sich Rein­hold Hohl mit einem 245 Tei­ler den Niko­laus-Mirsch­ber­ger-Gedächt­nis­po­kal sichern. Den Luft­ge­wehr-Wan­der­po­kal bei den Jugend­li­chen errang Leo­nard Schlicht mit einem respek­ta­blen Tei­ler von 29,7. Syl­via Braun sicher­te sich mit einem Tei­ler von 80,2 den Kathi-Hohl-Gedächt­nis­po­kal in der Damen­klas­se. In der Dis­zi­plin Luft­ge­wehr-Schüt­zen­klas­se sicher­te sich Bert­ram Engl­bau­er den Rein­hold-Wer­ner-Gedächt­nis­po­kal mit einem 205,2 Tei­ler und Klaus Dahin­ten (20,0 Tei­ler) in der Seniorenwertung.

Beim dies­jäh­ri­gen Bür­ger­schie­ßen ließ sich Micha­el Sen­ne­ber­ger mit einem 87,8 Tei­ler vor Fran­zis­ka Först (294 Tei­ler) und Simon Hart­na­gel (351 Tei­ler) zum Bür­ger­kö­nig aus­ru­fen. In der Mann­schafts­wer­tung erreich­ten die Schüt­zen des Stamm­ti­sches Sauf­moggl den ersten Platz vor der Mann­schaft der Jugendfeuerwehr.

Pro­kla­ma­ti­on des neu­en Schützenhauses

Es folg­te die mit Span­nung erwar­te­te Pro­kla­ma­ti­on des neu­en Königs­hau­ses, das bis auf eine Aus­nah­me aus bis­her noch nie erfolg­rei­chen Akti­ven bestehen sollte:

So sicher­te sich Dani­el Bin­der die mit dem Blank­bo­gen aus­ge­schos­se­nen Bogen­kö­nig­wür­de, der sei­nen Pfeil nur 2,9 cm vom Zen­trum ent­fernt ins Gold set­zen konn­te, vor dem Zweit­platz­ier­ten Mike Fischer (3,0 cm).

Im Wett­be­werb um die Kro­ne des Luft­pi­sto­len-Königs war erst­mals Georg Frie­del (783 Tei­ler) vor Syl­via Braun (787 Tei­ler) am treffsichersten.

In der Jugend konn­ten Leo­nard Schlicht (398 Tei­ler) und Ele­na Heber­lein (520 Tei­ler) mit einem 520 Tei­ler ihre Pre­miè­re fei­ern und sich zum Jugend-Königs­paar aus­ru­fen lassen.

Mit einem 34,7 Tei­ler setz­te sich Richard Kai­ser zum ersten Mal gegen die Kon­kur­renz im Bereich LG/LP-Auf­la­ge durch und wur­de vor Fred Hum­mel zum Seniorenkönig.

Zur neu­en Schüt­zen­kö­ni­gin (mit dem Luft­ge­wehr) wur­de die Luft­pi­sto­len­schüt­zin Ste­fa­nie Haid gekürt, die sich mit einem 380 Tei­ler gegen die Vize-Köni­gin Ste­fa­nie Först (671 Tei­ler) durch­set­zen konnte.

Histo­ri­sches gelang dem lang­jäh­ri­gen Jugend­lei­ter Rein­hold Hohl, der einen 70,8 Tei­ler in der Mit­te der Schei­be platz­ier­te und seit 1978 nun­mehr zum zehn­ten Mal in der Ver­eins­ge­schich­te den besten Königs­schuss abge­ge­ben hat­te. Die Wür­de des Vize­kö­nigs ging mit einem 81,8 Tei­ler an den Bogen­schüt­zen Tho­mas Braun.

Nach der Pro­kla­ma­ti­on dreh­te die Par­ty­band „Doch­rin­na“ mit Fabi­an Hol­let als Front­mann noch­mal eine Stu­fe höher und alle Gäste fei­er­ten eine aus­ge­las­se­ne Par­ty. Bis in die frü­hen Mor­gen­stun­den lie­ßen die Frei­hand-Schüt­zen ihre neu­en Maje­stä­ten in der Schüt­zen­bar hochleben.

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter http://​frei​hand​-pett​stadt​.de/