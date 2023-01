Am Sonn­tag, den 15.01.2023, waren alle Her­zo­gen­au­ra­cher Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein­ge­la­den, das schon gar nicht mehr so neue Jahr mit der SPD Her­zo­gen­au­rach zu bege­hen. Und die­ses Ange­bot nah­men sie ger­ne an. Der Kreis’l war voll bis auf den letz­ten Platz.

Die SPD warb für Ihre Ver­an­stal­tung vor allem mit ihrer Her­zo­gen­au­ra­cher Land­tags­kan­di­da­tin Clau­dia Bel­zer, wel­che den läng­sten Rede­bei­trag in ihrem Hei­mat­wohn­ort hat­te und anschlie­ßend noch mit den Anwe­sen­den ins Gespräch kam. Bel­zer über­zeug­te die anwe­sen­den Gäste wie immer mit Witz, Charme und viel Herz­blut für ihre The­men. Die Ener­gie­wen­de, Lehr­kräf­te– und Fach­kräf­te­man­gel, Aus­bau des ÖPNV samt öko­lo­gi­schem Aus­gleich, bezahl­ba­res Woh­nen, waren nur eini­ge ihrer Punk­te. Beson­ders wich­tig war ihr bei ihrer Rede, den Stel­len­wert des Hand­werks in unse­rer Gesell­schaft her­vor­zu­he­ben. Dass die Mei­ster­prü­fung kosten­pflich­tig sei, die Stu­di­en­ge­büh­ren aber schon lan­ge abge­schafft sind, emp­fin­det sie als unge­recht. Zudem beton­te sie auch die beson­de­ren Lei­stun­gen der fami­li­är auf­ge­stell­ten Hand­werks­be­trie­be für die Aus­bil­dung von jun­gen Men­schen. Die­se lie­ge ihr als Berufs­schul­leh­re­rin beson­ders am Her­zen. „Hier wird Geflüch­te­ten Deutsch und manch­mal auch Frän­kisch bei­gebracht, Jugend­li­che, deren Selbst­be­wusst­sein durch geschei­ter­te Bil­dungs­kar­rie­ren schwer gelit­ten hat, erfah­ren in der prak­ti­schen Arbeit ganz sicht­bar, dass sie etwas kön­nen, wer­den gebraucht, sind inte­griert.“ Und auch die sozia­len Beru­fe fan­den gro­ße Wert­schät­zung in der Rede der Land­tags­kan­di­da­tin, ihre Vor­schlä­ge wie man gerech­te Bezah­lung und gute Arbeits­be­din­gun­gen schaf­fen kann, fan­den gro­ße Zustim­mung bei den Anwesenden.

Neben ihr, war auch der Erst­stim­men­kan­di­dat des Land­krei­ses für die Bezirks­tags­wahl Chri­sti­an Pech da, stell­te sich und die Bezirks­tags­ar­beit sehr anschau­lich und kurz­wei­lig vor. Der von Erlan­gen aus mit dem Fahr­rad ange­rei­ste Land­tags­kan­di­dat, Dr. Phil­ipp Dees, den man im Land­kreis nicht wie Clau­dia Bel­zer mit der Erst- son­dern mit der Zweit­stim­me wäh­len kann, hielt einen kur­zen Abriss sei­ner the­ma­ti­schen Schwer­punk­te und unk­te „hät­ten wir schon die StuB, wäre ich nicht so nass gewor­den“. Die Erlan­ger Bezirks­tags­kan­di­da­tin Sophia Wald­mann war lei­der erkrankt und konn­te sich des­we­gen nicht vorstellen.

Wie gewohnt, sprach Rena­te Schroff als Orts­ver­eins­vor­sit­zen­de die Begrü­ßungs- und Schluss­wor­te. Ger­man Hacker als Bür­ger­mei­ster durf­te die Ver­an­stal­tung dies­mal ganz ent­spannt als Zuschau­er genie­ßen und resü­mier­te: „Wahn­sinn… unse­re Clau­dia macht bei Ver­an­stal­tun­gen die Loca­ti­ons voll!“

Im Gruß­wort der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Mar­ti­na Stamm-Fibich kamen die aktu­el­len bun­des­po­li­ti­schen The­men zur Spra­che. Abge­run­det wur­de das Pro­gramm, nicht nur kuli­na­risch mit Weiß­wurst­früh­stück, son­dern wie immer auch musi­ka­lisch. Das Trio Brown Sugar rund um Bern­hard Wil­fer, riss das Publi­kum eben­so mit wie die Redner*innen und ver­an­lass­te das Publi­kum zum Schwel­gen, Mit­sin­gen und Mitschunkeln.