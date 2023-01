Nach der gelun­ge­nen Pre­miè­re im Novem­ber in Erlan­gen, konn­te mit dem zwei­ten Jubi­lä­ums­kon­zert des Sän­ger­krei­ses Erlan­gen-Forch­heim, anläss­lich des 100-jäh­ri­gen Jubi­lä­ums 2021, wel­ches auf­grund Coro­na ver­scho­ben wer­den muss­te, ein wei­te­rer Glanz­punkt bei der Auf­füh­rung in der Pfarr­kir­che Ver­klä­rung Chri­sti in Forch­heim gesetzt werden.

Die Gäste, unter ihnen Land­rat Dr. Her­mann Ulm und der Prä­si­dent des Frän­ki­schen Sän­ger­bun­des Prof. Fried­helm Brusniak, erleb­ten einen bestens vor­be­rei­te­ten Pro­jekt­chor des Sän­ger­krei­ses, der im Zusam­men­spiel mit dem Orche­ster der Herz Jesu Kir­che Erlan­gen das Ora­to­rim „Im Anfang war das Wort“ von Lorenz Mai­er­ho­fer ein­drucks­voll inter­pre­tier­te und darbot.

Im Zen­trum des Ora­to­ri­ums steht der Pro­log zum Johannes-Evangelium.

Das musi­ka­li­sche Anlie­gen des Kom­po­ni­sten, das er mit den Wor­ten „Möge das Licht die­ses Ora­to­ri­ums gera­de in Zei­ten, in denen dunk­le Schat­ten die Zuver­sicht der Men­schen bedrän­gen, Musi­zie­ren­de und Zuhö­rer mit Freu­de und Erleuch­tung berüh­ren“, wur­de bei der Auf­füh­rung deutlich.

Die Soli­sten Cor­ne­lia Schmid (Sopran), Chri­sti­an Kal­ten­häu­ßer (Bari­ton) und Jörg Becken­bau­er (Pia­no) run­de­ten den Chor­ge­nuss ab.

Die Ein­stu­die­rung und Gesamt­lei­tung lag in den Hän­den von Krei­schor­lei­te­rin Andrea Kaschel die hier her­vor­ra­gen­de Vor­ar­beit lei­ste­te. Man merk­te höch­ste Kon­zen­tra­ti­on und Begei­ste­rung bei den Sän­ge­rin­nen und Sän­gern. Unter­stüt­zung bei der Vor­be­rei­tung der Män­ner­stim­men hat­te sie durch ihren Stell­ver­tre­ter Knut-Wulf Gradert.

Mit dem Dank des Kreis­vor­sit­zen­den Nor­bert Misch­ke an die Akti­ven ende­te das Kon­zert mit lan­gem Applaus sowie einer Zuga­be, der Aktua­li­tät ange­passt, „Ver­leih uns Frieden“.