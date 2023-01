Der Frei­tag nach Drei­kö­nig, ein Pflicht­ter­min für die Musik­ver­eins­vor­stän­de aus dem Land­kreis Forch­heim! Sie folg­ten auch dies­mal fast voll­zäh­lig der Ein­la­dung zur Kreis­ver­samm­lung durch Kreis­vor­sit­zen­de Clau­dia Heim, dies­mal ins Musik­heim der Blä­ser­grup­pe Pautzfeld.

Erst­mals nach zwei Jah­ren wie­der in Prä­senz, füll­ten 68 Ver­eins­ver­tre­ter„ sowie eine gan­ze Rei­he von Polit- und Ver­bands­pro­mi­nenz die Rei­hen. Clau­dia Heim begrüß­te MdL Micha­el Hof­mann, gleich­zei­tig der Bür­ger­be­auf­trag­te in Bay­ern, stv. Land­rä­tin Rosi Kraus, sowie Hal­lern­dorfs Bür­ger­mei­ster Ger­hard Bau­er. Sei­tens des NBMB kamen Bezirks­ver­bands­prä­si­dent Tho­mas Kolb und sein Stell­ver­tre­ter Georg Schirner nach Pautzfeld.

In ihrem kurz­wei­li­gen und trotz­dem umfang­rei­chen Rechen­schafts­be­richt stell­te Clau­dia Heim ein­drucks­voll dar, dass die inten­si­ven Bemü­hun­gen wäh­rend der Pan­de­mie, trotz schmerz­haf­ten Rück­gangs der Musi­ker­zah­len vor allem im Jugend­be­reich, lang­sam wie­der Anlass zu neu­em Opti­mis­mus geben!

Erfreu­lich vor allem, dass die Theo­rie- und Pra­xis­lehr­gän­ge auf Kreis­ebe­ne, die der Vor­be­rei­tung auf die D1-Lei­stungs­prü­fun­gen die­nen, im aktu­ell lau­fen­den Schul­jahr 2022/23 wie­der von 78 jun­gen Musi­kern und Musi­ke­rin­nen besucht wer­den! Damit über­steigt die­se Zahl den Nega­tiv­re­kord aus dem Pan­de­mie-Schul­jahr 2021/22 schon wie­der um 22 Per­so­nen. Trotz­dem sei hier noch Luft nach oben, so Clau­dia Heim, denn immer­hin beträgt der Anteil der gemel­de­ten Jung­mu­si­ker bis 18 Jah­ren 54 % der ins­ge­samt 2.119 akti­ven Musi­ker und Musi­ke­rin­nen im Kreisverband.

Noch erfreu­li­cher die Ergeb­nis­se der Lei­stungs­prü­fun­gen D2 des Schul­jah­res 2021/22, die auf der Ebe­ne des Bezirks­ver­ban­des orga­ni­siert und abge­hal­ten wer­den. Dort absol­vier­ten mit 39 Musi­zie­ren­den aus 9 der 22 Mit­glieds­ka­pel­len im KV Forch­heim so vie­le wie nie zuvor die anspruchs­vol­len Theo­rie- und Praxisprüfungen!

Die Semi­nar­wo­che („Gold­wo­che“) an der Musik­aka­de­mie Ham­mel­burg nebst abschlie­ßen­der Theo­rie- und Pra­xis­prü­fung zum Lei­stungs­ab­zei­chen D3 des NBMB absol­vier­ten dies­mal eine Musi­ke­rin aus Forch­heim-Bucken­ho­fen und zwei Per­so­nen aus Langensendelbach.

Eine ech­te Berei­che­rung der musi­ka­li­schen Arbeit auf Kreis­ebe­ne war der erst­mals abge­hal­te­ne Ganz­ta­ges­work­shop „Böh­mi­sche Blas­mu­sik“! Gleich drei Pro­fis der berühm­ten „Eger­län­der Musi­kan­ten – Das Ori­gi­nal“ unter Regie von Mar­tin Hutter konn­ten als Dozen­ten gewon­nen wer­den und 32 erfah­re­nen Musi­ker und Musi­ke­rin­nen folg­ten den Ruf in die Schu­le nach Lan­gen­sen­del­bach, um vie­le wert­vol­le Pro­fi-Tipps in sich aufzusaugen.

Dar­über hin­aus gab es noch eine Viel­zahl von Akti­vi­tä­ten, vom Kon­zert des Schü­ler- sowie des Jugend-Aus­wahl­or­che­sters Ober­fran­ken in der Hir­ten­bach­hal­le in Herolds­bach, bis hin zu zwei Stammm­ti­schen, die gut besucht und dem Zweck des gegen­sei­ti­gen Aus­tau­sches dien­lich waren.

Viel Posi­ti­ves konn­te auch die Lei­te­rin der Kreis-Blä­ser­ju­gend, Michalea Kist berich­ten. Die viel­fäl­ti­gen Ange­bo­te der Blä­ser­ju­gend wer­den ins­ge­samt gut ange­nom­men, vor allem von jenen Ver­ei­nen, die mit die­sen Ange­bo­ten schon gute Erfah­run­gen gemacht haben. Sie appel­lier­te aber auch an die Ver­ei­ne, die sich bis­her, war­um auch immer, hier noch zu sehr zurück­ge­hal­ten haben.

Aus den Coro­na-Hilfs­pro­gram­men wur­den von den Kreis-Musik­ver­ei­nen ins­ge­samt 40 Anträ­ge gestellt, und den Antrag­stel­lern in den ver­gan­ge­nen drei Jah­ren knapp 100.000 Euro bewil­ligt. Apro­pos Finan­zen… ohne die Unter­stüt­zung des Land­krei­ses und der Zukunfts­stif­tung der Spar­kas­se Forch­heim, wäre vor allem die musi­ka­li­sche Aus­bil­dungs­ar­beit des Kreis­ver­ban­des undenk­bar. So bedank­te sich Clau­dia Heim bei Land­rä­tin Rosi Kraus und hoff­te dar­auf, dass die bei­den Quel­len auch in den Fol­ge­jah­ren nicht ver­sie­gen werden.

Dank die­ser Unter­stüt­zung war es auch für Kreis­ge­schäfts­füh­rer Hei­ner Kredel kein Pro­blem, einen aus­ge­gli­che­nen Kas­sen­be­richt für 2022 vor­zu­le­gen. Mit leich­ten Plus und einer soli­den Kas­sen­la­ge kann der Kreis­ver­band also opti­mi­stisch in das Jahr 2023 gehen, wel­ches mit eini­gen beson­de­ren Höhe­punk­te auf­war­ten kann: Am Pfingst­wo­chen­en­de, 26. bis 29. Mai wird anläss­lich des 60jährigen Jubi­lä­ums der Wei­lers­ba­cher Musi­kan­ten die all­jähr­li­che Musi­ker­k­erwa zum Kreis­musik­fest mit Festzug

und Gemein­schaft­schor am Pfingst­sonn­tag stattfinden!

Am Wochen­en­de 01. und 02. Juli fin­den anläss­lich des 50. Grün­dungs­ju­bi­lä­ums des Musik­ver­eins Forch­heim-Bucken­ho­fen (MVFB) Wer­tungs­spie­le des Bezir­kes Ober­fran­ken des NBMB in den bei­den Gym­na­si­ums­turn­hal­len in der Forch­hei­mer Ruhalm­stra­ße statt. Zwei Wochen spä­ter fei­ert der MVFB sei­nen Geburts­tag vom 13. bis 16. Juli im „Kul­tur­Som­mer­Quar­tier“ im Forch­hei­mer Königs­bad. Auch der Musik­ver­ein „Blä­ser­grup­pe Pautz­feld“ wird in die­sem Jahr 50, er fei­ert sein Kreis­musik­fest aber zeit­ver­setzt erst im Juni 2024.

Mit Freu­de konn­te Clau­dia Heim noch einen neu­en Ver­ein im Kreis­ver­band will­kom­men hei­ßen: Seit Jah­res­be­ginn gibt es den „Musik- und Spiel­manns­zug Forch­heim“. Es han­delt sich aktu­ell noch um einen „ein­ge­tra­ge­ner Ver­ein in Grün­dung“, der nach dem nöti­gen juri­sti­schen Pro­ce­de­re offi­zi­ell dem Nord­baye­ri­schen Musik­bund, Kreis­ver­band Forch­heim ange­hö­ren wird. Dies gab sein Vor­sit­zen­der Flo­ri­an Hölzl in sei­ner Vor­stel­lungs­an­spra­che bekannt.