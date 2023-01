Zuge­ge­ben, auf dem Höhe­punkt sei­ner TV-Kar­rie­re waren die Hofer Stu­die­ren­den, die kürz­lich am Mac­Gy­ver-Pro­jekt im Stu­di­en­gang Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten teil­ge­nom­men haben, noch gar nicht gebo­ren. Aber der Mythos des Akti­on­hel­den Angus Mac­Gy­ver wirkt nach – beson­ders im Maker­Space der Hoch­schu­le Hof.

Mac­Gy­ver war eine von 1985 bis 1992 pro­du­zier­te Fern­seh­se­rie. Der Prot­ago­nist Richard Dean Ander­son ali­as Mac­Gy­ver ist eine Mischung aus Geheim­agent und Hel­fer in der Not. Sein Mar­ken­zei­chen ist der prak­ti­sche Ein­satz von All­tags­ge­gen­stän­den wie etwa Taschen­mes­ser, Kau­gum­mi oder Kle­be­band und das Nut­zen von natur­wis­sen­schaft­li­chen Grund­ge­set­zen, um sei­ne kniff­li­gen Auf­trä­ge zu lösen. Das Wort Mac­Gy­ver steht seit­her als Syn­onym für einen cle­ve­ren Erfinder.

Ganz im Sin­ne des fin­di­gen TV-Hel­den haben die Stu­die­ren­den des neu auf­ge­setz­ten Stu­di­en­gangs Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten kürz­lich am Mac­Gy­ver-Pro­jekt im Maker­space teil­ge­nom­men. Ziel ist es dabei, in einer vor­ge­ge­be­nen Zeit und mit vor­han­de­nen Mit­teln eine ori­gi­nel­le Lösung für eine bestimm­te Auf­ga­be zu fin­den – in die­sem Fall: der Bau eines Boo­tes oder eines boots­ähn­li­chen Gefährts, dass sich aus eige­ner Kraft fort­be­wegt. Die Stu­die­ren­den haben einen Tag Zeit und arbei­ten dabei in Teams zusam­men. Als Hilfs­mit­tel sind nur vor­ge­ge­be­ne Mate­ria­li­en erlaubt. „Goog­le ist in die­ser Zeit deak­ti­viert“, sagt René Göh­ring scherz­haft. Göh­ring lei­tet den Maker­space an der Hoch­schu­le Hof und betreut die Teams wäh­rend des Wett­be­werbs. „Uns geht es dar­um, dass die Stu­die­ren­den ihre eige­ne Krea­ti­vi­tät ent­fal­ten, auf ihre Erfah­rung und Fähig­kei­ten zurück­grei­fen und das Poten­ti­al im Team nut­zen, und nicht gleich nach einer Lösung im Inter­net suchen.“ Die Ergeb­nis­se wer­den am Ende prä­sen­tiert und in einem Was­ser­ka­nal gete­stet. Das Team, das in den Kate­go­rien Team­ar­beit, Design, Geschwin­dig­keit und zurück­ge­leg­te Strecke am besten abschnei­det, gewinnt.

„Das Mac­Gy­ver-Pro­jekt spricht ver­schie­de­ne Fähig­kei­ten und Fach­be­rei­che an, etwa Maschi­nen­bau, aber auch Werk­stoff­tech­nik, Pro­jekt­ma­nage­ment oder das Arbei­ten im Team“, sagt Til­mann Hän­del, der Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten im ersten Seme­ster stu­diert. Auch Stu­di­en­kol­le­gin Made­lei­ne Deh­mel fin­det das Pro­jekt und das gene­rel­le Ange­bot im Maker­space super: „Prak­ti­sche Erfah­rung zu sam­meln ist unheim­lich wert­voll. Es ist toll, dass wir Zugang zu den Maschi­nen haben und die Mate­ria­li­en und Gerä­te wie den 3D-Drucker oder den Laser­cut­ter nut­zen und hier im Maker­space auch an unse­ren eige­nen Pro­jek­ten arbei­ten können.“

Das Mac­Gy­ver-Pro­jekt fand in die­ser Form zum ersten Mal statt und ist eines von ins­ge­samt 10 Ange­bo­ten im Modul ING-Pra­xis, aus denen die Stu­die­ren­den drei Bau­stei­ne wäh­len kön­nen. „Das Expe­ri­men­tie­ren und Aus­pro­bie­ren ste­hen hier im Vor­der­grund“, sagt Anke Mül­ler, Deka­nin und Pro­fes­so­rin für Fer­ti­gungs­ver­fah­ren an der Hoch­schu­le Hof. Sie war bei der Neu­kon­zep­ti­on des Stu­di­en­gangs Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten feder­füh­rend und ist auch Ideen­ge­ber­in­für das Mac­Gy­ver-Pro­jekt. Sie ergänzt: „Die Pra­xis­an­ge­bo­te sind Teil der Ori­en­tie­rungs­pha­se im ersten und zwei­ten Seme­ster. Hier erhal­ten die Stu­die­ren­den in ver­schie­de­nen Bau­stei­nen einen pra­xis- und anwen­dungs­be­zo­ge­nen Ein­blick in die Inge­nieur­wis­sen­schaf­ten und haben auch die Chan­ce, ihre eige­nen Nei­gun­gen und Inter­es­sen bes­ser zu erken­nen. Das ist eine gute Grund­la­ge, um sich im drit­ten Seme­ster für eine der fünf mög­li­chen Stu­di­en­rich­tun­gen zu entscheiden.“

