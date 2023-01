Am 24. Janu­ar kön­nen alle inter­es­sier­ten Eltern und Pädagog*innen das Mont­esso­ri-Kin­der­haus ken­nen­ler­nen. Infor­mie­ren Sie sich dar­über, wie wir die Päd­ago­gik von Maria Mont­esso­ri, die dem Grund­ge­dan­ken „Hilf mir, es selbst zu tun!“ folgt, in unse­rem Kin­der­haus umset­zen. Für alle Inter­es­sier­ten öff­nen wir unser Mont­esso­ri-Kin­der­haus in der Main­stra­ße 28 in Hall­stadt von 19:00 bis 21:00 Uhr.

An die­sem Abend zeigt Ihnen unser Team ger­ne die Räum­lich­kei­ten und stellt Ihnen unser päd­ago­gi­sches Kon­zept sowie den Tages­ab­lauf im Kin­der­haus vor.

Las­sen Sie sich von unse­ren Pädagog*innen auf eine Rei­se durch unser Kin­der­haus mit­neh­men, ler­nen Sie das Mont­esso­ri-Mate­ri­al ken­nen und schnup­pern Sie in die Mont­esso­ri-Päd­ago­gik hin­ein. Tau­schen Sie sich mit unse­ren Montessori-Pädagog*innen und dem Vor­stand des Trä­ger­ver­eins aus und erhal­ten Sie alle wich­ti­gen Tipps zur Anmeldung.

Besu­chen Sie uns! Wir begrü­ßen Sie herz­lich und freu­en uns, wenn Sie an die­sem Abend unse­re Gäste sind.

Ger­ne wei­sen wir Sie auch auf unse­ren ersten Vor­trag aus unse­rer Vor­trags­rei­he für Klein­kin­d­el­tern hin:

Mont­esso­ri-Päd­ago­gik ist Zukunft. Der Mehr­wert der Päd­ago­gik für Ihr Kind

Don­ners­tag, 23.02.2023 um 19:00 Uhr im Mont­esso­ri-Kin­der­haus Hall­stadt, Main­stra­ße 28, Hallstadt

Wei­te­re Ter­mi­ne und Infos unter: www​.mont​esso​ri​-bam​berg​.de