Eggols­heim sorgt fast für Überraschung

In einem zunächst ein­deu­ti­gen Spiel für die Gäste, kämpf­ten die SKC Damen am Ende noch ein­mal ordent­lich und muss­ten letzt­end­lich doch knapp die Punk­te mit 3474 zu 3522 und 2:6 Punk­ten Lie­dols­heim überlassen.

Mit Manue­la Haß­fur­ther und Cori­na Bese eröff­ne­te Eggols­heim das Spiel. Trotz ihrer super 597 Zäh­ler muss­te Manu den Punkt der Natio­nal­spie­le­rin der Gäste mit 627 Holz und 1:3 Sät­zen über­las­sen. Cori­na tat sich an die­sem Tag schwer und hat­te gegen die 611 Zäh­ler mit ihren 531 Holz (0:4 SP) wenig ent­ge­gen zu set­zen. In der Mit­te ver­trau­ten die Rot Schwar­zen auf Anna Rittha­ler und Andrea Ber­ger. Wäh­rend auch Anna mit ihren 522 Holz chan­cen­los gegen die 596 ihrer Kon­tra­hen­tin war, spiel­te Andrea ihre bis­lang beste Par­tie. Mit gran­dio­sen 634 Holz zu 580 Holz, neu­er per­sön­li­chen Best­lei­stung und zugleich Tages­best­lei­stung riss sie die Fans mit ihrem Spiel von den Stüh­len und sicher­te ver­dient den ersten Mann­schafts­punkt für den SKC.

Als Mela­nie Schwarz­mann und Romy Jop­pert die Bah­nen betra­ten, lag man den­noch schon mit 130 Holz im Hin­ter­tref­fen. Unbe­irrt davon spiel­ten bei­de rou­ti­niert ihr Spiel und hol­ten Holz für Holz. Mit klas­se 589 Holz reich­te es am Ende für Mel­li jedoch knapp nicht für den Punkt gegen die 605 Zäh­ler der Gast­spie­le­rin. Romy hin­ge­gen domi­nier­te ihre bei­den Gegen­spie­le­rin­nen von Beginn an und erspiel­te sich tol­le 601 zu 503 Kegel. Mit am Ende weni­ger als 50 muss­ten sich die SKC Damen doch noch geschla­gen geben.

„Trotz klas­se Auf­hol­jagd reich­te es am Ende lei­der nicht. Wir kön­nen den­noch stolz auf die Lei­stung sein, immer­hin blie­ben zwei Mann­schafts­punk­te bei uns und wir konn­ten die Gäste ein wenig ärgern und ins schwit­zen brin­gen.“ so Manue­la Haß­fur­ther nach der Partie.

Feh­ler­frei­es Mit­tel­paar-Trio sorgt für kla­re Verhältnisse

Die Lan­des­li­ga­keg­ler des SKC´67 Eggols­heim gewin­nen mit 7:1 (3300:3147) gegen den 1. SKK Gut Holz Zeil 2 und befin­den sich nun mit vier Punk­ten Vor­sprung an der Tabellenspitze.

Bereits zu Spiel­be­ginn erspiel­te sich Kai Post­ler den Tages­best­wert von 580:545, nach­dem er vor allem auf den ersten 60 Wür­fen (321) glän­zen konn­te. Robin Straß­ber­ger tat sich an die­sem Spiel­tag äußerst schwer, konn­te jedoch 541:538 punk­ten. Der SKC lag zwar mit 2:0 in Front, doch der Holz­vor­sprung betrug ledig­lich 48 Zähler.

Chri­sto­pher Schlund löste sei­ne Auf­ga­be das Spiel im Mit­tel­paar zu ent­schei­den mit Bra­vour. Mit feh­ler­frei­en 578:498 ließ er die SKCler jubeln. Auch Young­ster Enri­co Lache lie­fer­te ein feh­ler­frei­es Spiel. Aller­dings nur über 90 Kugeln. Nach bereits zwei Gelb-Roten Kar­ten wegen Über­tritt und dem damit ver­bun­de­nen Satz­ver­lust schick­te Trai­ner Micha­el Par­ze­fall Ersatz­mann Andre­as Graf beim Stand von 1:2 (413:406) nach Sät­zen ins Ren­nen. Mit wei­te­ren feh­ler­frei­en 145 Holz ergat­ter­te sich die­ser Satz und MP.

Ein Plus von 158 Holz und bereits vier erspiel­ten MP bedeu­te­ten natur­ge­mäß eine Vor­ent­schei­dung. Lei­der merk­te man dies dem Spiel an, sodass das Niveau deut­lich sank. Wäh­rend Frank Stein­hoff mit mage­ren 509:500 einen wei­te­ren MP erspie­len konn­te, lies sich Mar­co Edel­mann am Ende noch mit 534:548 abfangen.

„Natür­lich war es hin­ten raus nicht das, was wir zei­gen wol­len, aber der Sieg und die Punk­te über­wie­gen für mich heu­te alles“, so ein glück­li­cher Coach. „Wir müs­sen wei­ter kon­zen­triert blei­ben und jede Woche an uns arbei­ten. Wir kön­nen mehr als heu­te“, füg­te Kapi­tän Post­ler bei.

4‑Punkte Wochen­en­de für die SKC Jugend: Kri­mi in Brei­ten­güss­bach gewonnen

Den Anfang mach­ten die Gro­ßen am Frei­tag gegen TSV Lahm. Im Kel­ler­du­ell ging Patri­cia Först im Start­paar auf die Bahn. Nach gutem Beginn muss­te sie im letz­ten Durch­gang auf­grund kon­di­tio­nel­ler Pro­ble­me abrei­ßen las­sen. Sie ver­lor trotz­dem nur 43 Holz und gewann einen SP (388:431 Holz).

Bei Marie Will lief es genau anders her­um. Nach zöger­li­chem Beginn zeig­te sie klas­se Kegel­sport und schloss mit drei kon­stan­ten Sät­zen (129,135,129). Drei Sät­ze wur­den gewon­nen, so dass der MP und die zum Sieg nöti­gen Holz ein­ge­fah­ren waren (494:448). Am Ende hieß es 1835:1737 und 4:2.

Tags dar­auf hat­ten die Jüng­sten ihren Auf­tritt beim Tabel­len­füh­rer in Brei­ten­güss­bach. Jonas Mau­ser wur­de in der zwei­ten Paa­rung ins Ren­nen geschickt. Er mach­te sei­ne Sache gewohnt gut und ging 2:1 nach Sät­zen in Füh­rung. Im letz­ten Satz wur­de sein Part­ner Erik Helm­reich zur Unter­stüt­zung mit ein­ge­wech­selt. Bei­de Eggols­hei­mer lie­fer­ten sich am Ende eine Ner­ven­schlacht wo es nur noch um die Gesamt­holz ging, da bei­de Duel­le nach SP schon ent­schie­den waren. Das bes­se­re Ende für sich hat­te dann unser Young­ster-Duo, Erik mit ordent­li­chen 91 Holz und Jonas mit guten 114 Zäh­lern. Das Spiel ende­te 2:4 MP und 1705:1711 Holz, der Aus­wärts­coup war denk­bar span­nend gewonnen.