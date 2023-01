„Fran­ken – Hel­au!“ ist das Mot­to am 15. Febru­ar in der Aisch­tal­hal­le. Die Markt­ge­mein­de rich­tet einen kosten­lo­sen Trans­fer ein.

Tanz, Gar­de- und Show­ein­la­gen, Zir­kus­num­mern, Kaba­rett und natür­lich viel Musik und noch mehr Spaß – das ver­spricht der Land­kreis-Senio­ren­fa­sching. Nach zwei Jah­ren Absti­nenz fin­det er nun wie­der am 15. Febru­ar von 14.30 bis 17.30 Uhr in der Aisch­tal­hal­le in Höchstadt an der Aisch, An der Stei­ge 5, statt. Ein­lass ist ab 13.30 Uhr. Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf unter ande­rem am Emp­fang des Ecken­ta­ler Rat­hau­ses (Öff­nungs­zei­ten: Mon­tag bis Frei­tag 8 bis 12 Uhr, Diens­tag zusätz­lich 14 bis 18 Uhr). Der Ticket­preis von sie­ben Euro beinhal­tet einen klei­nen Imbiss, ein Getränk und einen Orden. Durch das Pro­gramm führt die Kaba­ret­ti­stin Emmi Weiss.

Für ihre Senio­ren orga­ni­siert die Markt­ge­mein­de Ecken­tal eine Bus­fahrt zur Aisch­tal­hal­le und zurück, die kosten­los genutzt wer­den kann. Die genau­en Abfahrts­zei­ten wer­den noch bekannt gegeben.