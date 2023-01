Her­vor­ra­gen­der Start ins neue Jahr für HG Damen: Zwei Sie­ge in zwei Spielen!

Bereits am 7. Janu­ar ging für unse­re HG Mädels die Sai­son wie­der wei­ter. Hier muss­te das Nach­hol­spiel gegen ASV 1863 Cham bestrit­ten wer­den. War der ASV zu die­sem Zeit­punkt zwar auf dem letz­ten Tabel­len­platz ver­or­tet, gin­gen die Ecken­ta­le­rin­nen kei­nes­wegs leicht­fer­tig in die Par­tie, hat­ten die Gäste doch Per­so­nal­man­gel im Rück­raum zu verzeichnen.

Die erste Spiel­hälf­te gestal­tet sich äußerst aus­ge­gli­chen, auch wenn die Gäste aus Ecken­tal immer knapp vor­ne lagen (4:5 9. Min.; 8:9 15. Min. 9:12 22. Min.). Kurz­zei­tig wäre zum Ende der ersten Hälf­te ein aus­bau­en der Füh­rung mög­lich gewe­sen, eine inkon­se­quen­te Abwehr­lei­stung sowie nicht genutz­te Tor­chan­cen lie­ßen den Vor­sprung vom 12:14 (26. Min.) zum 14:14 (30. Min.) dahin schmel­zen. So trenn­ten sich bei­den Mann­schaf­ten unent­schie­den zum Sei­ten­wech­sel, was sich auch in den ersten Minu­ten der zwei­ten Halb­zeit nicht änder­te (15:15, 33 Min.).

Dann stan­den die HG Mädels etwas soli­der in der Abwehr, was Mut und Selbst­ver­trau­en im Angriff wie­der­um gab. Bin­nen der fol­gen­den sechs Minu­ten zogen die Ecken­ta­le­rin­nen nun auf 15: 19 davon, ehe die Gast­ge­be­rin­nen wie­der das Tor tra­fen (16:19, 39. Min.). Kurz­zei­tig bau­ten die Gäste ihre Füh­rung nun sogar auf fünf Tore zum 16:21 (41. Min.) mit einem der 13 (!) Tref­fer von Rück­raum-Shoo­te­rin Lau­ra N. aus. Auch wenn der ASV zeit­wei­se wie­der auf zwei Tref­fer (22:24, 51. Min.) her­an­rücken konn­te, gaben die Ecken­ta­le­rin­nen die Füh­rung nicht mehr her und nah­men die zwei Punk­te mit nach Hause!

Es spiel­ten: Anja N. (3), Ron­ja M., Chri­sta S. (2), Caro­la S. (1), Julia O. (3), Jen­ni­fer S. (6/3), Han­nah D. (TW), Lau­ra N. (13/2), Nadi­ne S. (TW), Tan­ja E. (1), Nata­lie K.

Guter Start in die Rückrunde

Eine Woche spä­ter folg­te dann das erste Spiel der Rück­run­de sowohl für unse­re Damen- als auch Her­ren­mann­schaft vor hei­mi­scher Kulis­se gegen den TS Her­zo­gen­au­rach. Das Ziel: Vier Punk­te in hei­mi­scher Hal­le zu behal­ten! Gesagt, getan!

Den bes­se­ren Start in die Par­tie der Damen fan­den die Gast­ge­be­rin­nen und führ­ten nach sechs Minu­ten mit 5:1 durch Tref­fern über alle Posi­tio­nen ver­teilt! Vor allem eine star­ke Abwehr­lei­stung erschwer­te es den Gästen aus Her­zo­gen­au­rach so wirk­lich ins Spiel zu fin­den. Obwohl die HG Mädels wie­der eini­ge freie Chan­cen durch Fehl­wür­fe und tech­ni­sche Feh­ler lie­gen lie­ßen, setz­ten die Ecken­ta­le­rin­nen sich vom 8:3 (12. Min.) übers 15:9 (29. Min.) hin zum 21:13 (40. Min.) nach und nach wei­ter ab.

Obwohl die Damen unter Trai­ner Micha W. von der 43. Minu­te an geschla­ge­ne zehn Minu­ten kei­nen Tref­fer auf­grund von viel zu hek­ti­schen Angrif­fen sowie etli­cher ver­ge­be­ner Tor­chan­cen erziel­ten, konn­ten die TS Damen den­noch nur um zwei Zäh­ler­punk­te zum 22:16 (50. Min.) auf­rücken. In den ver­blei­ben­den zehn Spiel­mi­nu­ten wur­de nur noch ein wenig Ergeb­nis­kor­rek­tur betrie­ben und die Ecken­ta­ler Damen sieg­ten mit 26:19.

Lei­der gab es einen bit­te­ren Bei­geschmack zu den gewon­nen zwei Punk­ten: Rück­raum­schüt­zin Lau­ra N. hat­te sich in der ersten Halb­zeit erneut an der Schul­ter ver­letzt… L Wir drücken dir fest die Dau­men – auf dass du dich schnell wie­der erholst und fit wirst!

Es spiel­ten: Fran­zis­ka H. (9), Anja N. (1), Ron­ja M., Tama­ra S. (3/2), Caro­la S. (1), Julia O., Jen­ni­fer S. (4), Lau­ra N. (2), Sarah v.N. (4), Nadi­ne S. (TW), Tan­ja E. (1), Nata­lie K.

Vier Punk­te für die HGE am ersten Heim­spiel­tag im neu­en Jahr!

Zwei von vier Punk­ten waren damit schon in der Tasche – und auch auf unse­re HG Her­ren war Ver­lass! Mit einem nie gefähr­de­ten 43:33 (18:13) Sieg mach­ten unse­re Jungs den Spiel­tag per­fekt und hol­ten wei­ter Punk­te auf´s Plus­kon­to der HG Eckental!

Glück­wunsch an bei­de Teams zum erfolg­rei­chen ersten Heimspieltag!

Und so kann´s ger­ne wei­ter­ge­hen: Am näch­sten Wochen­en­de sind bei­de Voll­mann­schaf­ten erst mal spiel­frei. Am 28. Janu­ar geht´s dann gemein­sam zum TV Alt­dorf! Auch hier wol­len die HG-ler mit vier Plus­punk­ten nach Hau­se fah­ren. Kommt ger­ne vor­bei und unter­stützt unse­re Damen & Her­ren beim Aus­wärts­spiel­tag in Altdorf!

