Am 5. April 2022 fand die erste regu­lä­re Sit­zung des Begleit­aus­schus­ses der Part­ner­schaft für Demo­kra­tie im Land­kreis Kulm­bach statt. Erst­mals nach der Grün­dung der Part­ner­schaft im Okto­ber 2021 wur­den wäh­rend die­ses Tref­fens För­der­mit­tel des Bun­des­pro­gramms „Demo­kra­tie leben!“ ver­ge­ben: zum Bei­spiel an das Vor­ha­ben des BDKJ Hof-Kulm­bach, Jugend­li­chen und jun­gen Erwach­se­nen im Rah­men einer Amster­dam­fahrt die jüdi­sche Geschich­te, Kul­tur und das jüdi­sche Leben der hol­län­di­schen Stadt näher zu brin­gen. Bis zum Ende des Jah­res erreich­ten die Part­ner­schaft 13 För­der­an­trä­ge. Neun davon wur­den durch den Begleit­aus­schuss bewil­ligt. „Wir haben uns sehr dar­über gefreut, dass gleich im ersten Jahr zahl­rei­che und sehr ver­schie­den­ar­ti­ge Anträ­ge ein­ge­gan­gen sind“, betont der Spre­cher des Begleit­aus­schus­ses Rüdi­ger Bau­mann. „Denn genau das ist unser wich­tig­stes Anlie­gen: unse­re finan­zi­el­len Mit­tel an Enga­gier­te wei­ter­zu­ge­ben, die sich im Land­kreis Kulm­bach für die Demo­kra­tie ein­set­zen, sich für eine offe­ne, tole­ran­te Gesell­schaft enga­gie­ren und sich allen Arten von Extre­mis­mus entgegenstellen.“

Die bis­her bewil­lig­ten Vor­ha­ben waren viel­fäl­tig, sowohl was die Art der Ange­bo­te als auch die Ziel­grup­pen anging: Die Obe­re Schu­le in Kulm­bach und die Kin­der­ta­ges­stät­te Kasen­dorf bei­spiels­wei­se boten Schü­le­rin­nen und Schü­lern bzw. dem päd­ago­gi­schen Fach­per­so­nal Work­shops zur Gewalt­prä­ven­ti­on an. Geför­dert wer­den konn­ten zum Bei­spiel auch ein Pro­jekt zur Unter­stüt­zung von ukrai­ni­schen Geflüch­te­ten oder der inter­kul­tu­rel­le Koch­abend „Kochen ohne Gren­zen“, der durch die Geschwi­ster-Gum­mi-Stif­tung im Rah­men der Inter­kul­tu­rel­len Woche orga­ni­siert wor­den ist.

„Gera­de zum Jah­res­en­de hin gin­gen noch ein­mal vie­le Pro­jekt­an­trä­ge bei uns ein“, berich­tet die stell­ver­tre­ten­de Spre­che­rin des Begleit­aus­schus­ses, Tina Beeg. „Die­se Reso­nanz macht uns zuver­sicht­lich, dass die För­der­mit­tel auch im Jahr 2023 vie­len wert­vol­len Pro­jek­ten im Land­kreis zugu­te­kom­men werden.“

Die Part­ner­schaft für Demo­kra­tie plan­te in den ver­gan­ge­nen Mona­ten auch erste eige­ne Ver­an­stal­tun­gen, um auf die The­men des Bun­des­pro­gramms auf­merk­sam zu machen und über sie zu infor­mie­ren. Die Erschei­nungs­for­men von Hass im Netz und die Fra­ge, wie Betrof­fe­ne sich dage­gen weh­ren kön­nen, waren Gegen­stand eines Vor­trags im Okto­ber. Ein Work­shop im Dezem­ber, der in Koope­ra­ti­on mit der haupt­amt­li­chen Inte­gra­ti­ons­lot­sin des Land­krei­ses Kulm-bach und der Uni­ver­si­tät Bay­reuth statt­fand, infor­mier­te über For­men von Ras­sis­mus und Dis­kri­mi­nie­rung und zeig­te Mög­lich­kei­ten auf, wie im All­tag dar­auf reagiert wer­den kann.

Pro­jekt­för­de­rung im Jahr 2023

Auch im neu­en Jahr 2023 ste­hen der Part­ner­schaft für Demo­kra­tie För­der­mit­tel in Höhe von 37.000 EUR zur Ver­fü­gung, mit denen Pro­jek­te im Land­kreis Kulm­bach unter­stützt wer­den kön­nen. Neu ist: Die Initiator:innen kön­nen für ihre Vor­ha­ben höhe­re Sum­men bean­tra­gen. Im Fal­le des ver­ein­fach­ten und schnel­len Ver­fah­rens über den Mikro­fonds gilt ab sofort eine Ober­gren­ze von 750,00 EUR. Umfang­rei­che­ren Pro­jek­ten, die in den Sit­zun­gen des Begleit­aus­schus­ses zur Bera­tung kom­men, kön­nen bis zu 7.500 EUR in Aus­sicht gestellt werden.

Erst­mals geht die Part­ner­schaft auch den Weg, ein för­der­ba­res For­mat gezielt im Land­kreis zu bewer­ben: das Pup­pen­thea­ter­stück „Kin­der, Köni­ge und die run­de bun­te Welt“ (Die Fröh­li­che Kin­der­büh­ne). Das inter­ak­ti­ve Stück ermög­licht es Kin­der­gar­ten­kin­dern, sich alters­ge­recht mit den The­men Demo­kra­tie, Par­ti­zi­pa­ti­on und Viel­falt aus­ein­an­der­zu­set­zen. Durch eigens dafür reser­vier­te Mit­tel kann die Part­ner­schaft etwa zehn Pro­zent aller KITAs des Land­krei­ses die vol­le Kosten­über­nah­me für eine Auf­füh­rung garantieren.

The­ma­ti­sche Schwer­punk­te der Part­ner­schaft im neu­en Förderjahr

Impul­se für wei­te­re Schwer­punk­te der Part­ner­schaft kamen vor allem aus der 1. Demo­kra­tie­kon­fe­renz im Juli 2022. Ehren- und haupt­amt­lich Enga­gier­te waren bei die­ser Gele­gen­heit dazu ein­ge­la­den, die Situa­ti­on im Land­kreis mit Blick auf die The­men von „Demo­kra­tie leben!“ zu dis­ku­tie­ren und gemein­sam zu über­le­gen, wor­auf die Part­ner­schaft ihren Fokus rich­ten soll­te. „Es bestand gro­ße Einig­keit unter den Teil­neh­men­den“ berich­ten die Mit­ar­bei­te­rin­nen der Part­ner­schaft, Nico­le Neu­ber und Fran­zis­ka Schleu­p­ner, „dass wir uns den The­men Jugend­be­tei­li­gung und Teil­ha­be wid­men sollten.“

Eine umfang­rei­che Stu­die, in Auf­trag gege­ben bei der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, wird sich des­halb in den kom­men­den Mona­ten mit Fra­gen rund um die Situa­ti­on von Jugend­li­chen im Land­kreis Kulm­bach beschäf­ti­gen: Wo hal­ten sie sich auf? Wie kom­mu­ni­zie­ren sie? Für wel­che The­men inter­es­sie­ren sich Her­an­wach­sen­de? Wel­che Wün­sche haben sie? Und für wel­ches Enga­ge­ment könn­ten Jugend­li­che sich begeistern?

Dem The­ma Teil­ha­be sol­len sich min­de­stens drei Pro­jek­te im Jahr 2023 wid­men. Ziel wird es sein, Pro­zes­se anzu­sto­ßen und Ange­bo­te zu machen, von den mög­lichst vie­le Men­schen pro­fi­tie­ren, die im All­tag mit Bar­rie­ren oder unglei­chen Chan­cen zu kämp­fen haben: wegen ihrer Behin­de­rung, wegen ihrer Migra­ti­ons­ge­schich­te oder auf­grund von Armut. Eine Run­de aus Exper­tin­nen und Exper­ten, die sich seit Lan­gem für Teil­ha­be ein­set­zen oder die Belan­ge der Men­schen ken­nen, denen vol­le Teil­ha­be oft nicht mög­lich ist, sind zu Beginn des Jah­res dazu ein­ge­la­den, die rich­ti­ge Aus­wahl unter den denk­ba­ren Ange­bo­ten zu treffen.

