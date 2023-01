Titel in der Alters­klas­se der Her­ren 30 geht an Baur SV-Spieler

Gro­ße Freu­de bei der Ten­nis­ab­tei­lung des Baur SV: Am zwei­ten Janu­ar-Wochen­en­de gewann Ver­eins­trai­ner Ste­fan Kor­nitz­ky die Her­ren 30-Kon­kur­renz (Jahr­gang 1993 und älter) bei den Nord­baye­ri­schen Mei­ster­schaf­ten der Bezir­ke Ober­fran­ken, Unter­fran­ken, Mit­tel­fran­ken und Oberpfalz.

Im star­ken Teil­neh­mer­feld der Titel­kämp­fe waren 13 der 16 Spie­ler mit ein­stel­li­ger Lei­stungs­klas­se (LK) ange­tre­ten. In der ersten Run­de muss­te Kor­nitz­ky (LK 4,1) gegen den Regio­nal­li­ga­spie­ler Johan­nes Lip­si­us (TVA 1860 Aschaf­fen­burg, LK 3,5) bereits in den ent­schei­den­den Match­tie­break, den er für sich ent­schei­den konn­te. Im Vier­tel­fi­na­le trat er anschlie­ßend gegen Nils Hau­ken (TSV Alten­berg, LK 3,6) an. Erneut konn­te der Burg­kunst­adter den ersten Satz für sich ent­schei­den, muss­te nach ver­lo­re­nem zwei­ten Satz aber in den Match­tie­break. Mit einem 10:6 sicher­te er sich dort den Ein­zug ins Halbfinale.

Dort traf er auf Tho­mas Eck­stein (TC Staf­fel­stein, LK 3,9). In der knap­pen Begeg­nung ver­lor Kor­nitz­ky zwar den ersten Satz, kämpf­te sich nach gewon­ne­nem zwei­ten Satz jedoch erneut in den Match­tie­break, in dem er sich mit 10:3 den Ein­zug in das Fina­le sichern konnte.

Das End­spiel um den Nord­baye­ri­schen Titel bestritt er gegen Juli­an Mes­sing­schla­ger (TC RW Erlan­gen, LK 4,0). Für bei­de Spie­ler war es bereits die vier­te kräf­te­zeh­ren­de Begeg­nung in andert­halb Tagen. In einem aus­ge­gli­che­nen ersten Satz konn­te Kor­nitz­ky sei­ne Chan­cen nicht nut­zen und hat­te des­halb mit 4:6 das Nach­se­hen. Im zwei­ten Satz ent­wickel­te sich ein Duell auf Augen­hö­he, das Kor­nitz­ky im Tie­break mit 7:6 für sich ent­schied. Damit kam es auch in der vier­ten Par­tie zum vier­ten ent­schei­den­den Match­tie­break. Hier führ­te Kor­nitz­ky bereits mehr­mals, jedoch konn­te der Erlan­ge­ner immer wie­der aus­glei­chen. Zwei Feh­ler in Fol­ge beim Spiel­stand von 8:8 ent­schie­den die Par­tie des­halb knapp für den Baur SV-Spieler.

Nach der Begeg­nung zeig­te sich Kor­nitz­ky über­rascht: „Das Teil­neh­mer­feld war sehr aus­ge­gli­chen besetzt, nie­mals hät­te ich damit gerech­net, bis ins Fina­le zu kom­men. Vie­len Dank an mei­ne Mann­schafts­kol­le­gen, die mich vor Ort unter­stützt haben.“

Zusätz­lich zum Nord­baye­ri­schen Mei­ster­ti­tel sicher­te sich Kor­nitz­ky durch den Sieg beim Tur­nier der Kate­go­rie vier auch vie­le Punk­te für die deut­sche Rang­li­ste sei­ner Altersklasse.

Ergeb­nis­se

Ach­tel­fi­na­le: Lip­si­us (TVA 1860 Aschaf­fen­burg, LK 3,5) – Kor­nitz­ky (LK 4,1) 3:6 6:1 4:10

Vier­tel­fi­na­le: Hau­ken (TSV Alten­burg, LK 3,6) – Kor­nitz­ky 3:6 6:3 6:10

Halb­fi­na­le: Eck­stein (TC Staf­fel­stein, LK 3,9) – Kor­nitz­ky 6:0 4:6 3:10

Fina­le: Mes­sing­schla­ger (TC RW Erlan­gen, LK 4,0) – Kor­nitz­ky 6:4 6:7 (3) 8:10