Defi­bril­la­to­ren, die an all­ge­mein zugäng­li­chen Orten ange­bracht und mit einem Not­ruf­kon­takt zur Inte­grier­ten Leit­stel­le aus­ge­stat­tet sind, bil­den ein unver­zicht­ba­res Glied in der Ret­tungs­ket­te, wenn bei lebens­be­droh­li­chem Kam­mer­flim­mern des Her­zens Erste Hil­fe gelei­stet wer­den muss. Das Gerät ist selbst­er­klä­rend und kann von jeder­mann ein­ge­setzt wer­den. Vor der Ent­nah­me aus dem

Auf­be­wah­rungs­ka­sten wird eine Sprech­ver­bin­dung zur Inte­grier­ten Leit­stel­le her­ge­stellt, damit die erfor­der­li­chen Ret­tungs­mit­tel alar­miert wer­den können.

Am 14.Januar 2023 wur­de am Feu­er­wehr­haus in Nennt­manns­reuth der neun­te Defi­bril­la­tor in Bad Berneck in Betrieb genom­men. Der Vor­sit­zen­de des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth, Peter Mais­el über­gab die Sta­ti­on an den 1. Bür­ger­mei­ster der Stadt Bad Berneck, Jür­gen Zin­nert. Mit anwe­send waren der 1. Vor­sit­zen­de, Alex­an­der Pöhl­mann und der Kom­man­dant der Orts­feu­er­wehr, Mar­kus Herr­manns­dör­fer. Anschlie­ßend stell­te im Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus Karl Ber­net vom BRK Kreis­ver­band Bay­reuth den Ein­satz eines Defi­bril­la­tors vor.