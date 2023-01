Der Thea­ter­ver­ein bue­h­nen­reiz e. V. zeigt das Stück „Frau Mül­ler muss weg!“ an vier Auf­füh­rungs­ter­mi­nen im Saal des Senio­ren­treffs Blei­weiß, Hin­te­re Blei­weiß­stra­ße 15. Ter­mi­ne sind Frei­tag und Sams­tag, 27. und 28. Janu­ar 2023, sowie Frei­tag und Sams­tag, 3. und 4. Febru­ar 2023. Ein­lass ist ab 18.45 Uhr, die Auf­füh­rung beginnt um 19 Uhr. Tickets für 14 Euro sind unter okticket​.de erhält­lich. In die Such­lei­ste kön­nen Inter­es­sier­te bei­spiels­wei­se „Frau Mül­ler“ eingeben.

In der Klas­se 4b steht das wich­ti­ge Zwi­schen­zeug­nis an: Nur wer gute Zen­su­ren hat, darf auf das Gym­na­si­um. In letz­ter Zeit haben sich die Noten der Schü­ler jedoch so ver­schlech­tert, dass es wohl nicht alle schaf­fen wer­den. Die Eltern der Kin­der sind sich einig, dass es dafür eine Schul­di­ge gibt: die Klas­sen­leh­re­rin Frau Mül­ler. Fest ent­schlos­sen tref­fen sie sich zu einem Eltern­abend, um Frau Mül­ler dazu zu brin­gen, die Klas­se abzu­ge­ben. Die­se ist jedoch fest davon über­zeugt, dass die Pro­ble­me in der Klas­se nicht auf ihre päd­ago­gi­schen Fähig­kei­ten zurück­zu­füh­ren sind. Als die empör­te Leh­re­rin den Raum ver­lässt, bleibt ihre Tasche zurück. Dar­in fin­den die neu­gie­ri­gen Eltern eine faust­dicke Über­ra­schung, die sie an ihrer Ent­schei­dung zwei­feln lässt.