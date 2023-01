Aus­zeich­nung durch Baye­ri­sches Staats­mi­ni­ste­ri­um für Digi­ta­les – Über 100 Online-Dien­ste für Bay­reuths Bürger/​innen

Die Stadt Bay­reuth kommt bei der Umset­zung des Online-Zugangs­ge­set­zes und der damit ver­bun­de­nen, umfas­sen­den Digi­ta­li­sie­rung von Ver­wal­tungs­lei­stun­gen gut vor­an. Mit Inkraft­tre­ten des Baye­ri­schen Digi­tal­ge­set­zes sind baye­ri­sche Kom­mu­nen bis Ende 2023 ver­pflich­tet ihre Ver­wal­tungs­lei­stun­gen digi­tal anzu­bie­ten. Über 100 sol­che Online-Dien­ste sind inzwi­schen für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ver­füg­bar. Vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Digi­ta­les hat die Stadt daher jetzt die Aus­zeich­nung als „Digi­ta­les Amt“ erhalten.

„Ich bin sehr froh, dass uns der Spa­gat gut gelingt, einer­seits immer mehr Dien­ste digi­tal anzu­bie­ten, ande­rer­seits aber auch wei­ter­hin die bis­lang übli­chen Antrags­we­ge oder ein per­sön­li­ches Bera­tungs­ge­spräch mit den Sach­be­ar­bei­tern im Rat­haus zu ermög­li­chen“, fasst Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger die Stra­te­gie der Stadt­ver­wal­tung zusam­men, die dar­auf abzielt, Bür­ge­rin­nen und Bür­gern jeden Alters gerecht zu werden.

Die Aus­zeich­nung „Digi­ta­les Amt“ hat die Stadt noch vor dem Jah­res­wech­sel bean­tragt, nach­dem Ende Dezem­ber exakt 100 Online-Dien­ste im Bay­ern Por­tal – Stadt Bay­reuth, Kreis­freie Stadt – Bay­ern­Por­tal (frei​staat​.bay​ern) – erreicht wur­den. Aktu­ell ste­hen bereits 105 Online-Dien­ste zur Ver­fü­gung. Die­ses Tableau wird kon­ti­nu­ier­lich wei­ter aus­ge­baut. Sehr vie­le Eigen­ent­wick­lun­gen, näm­lich cir­ca 30 Online-Dien­ste, befin­den sich in den letz­ten Abstim­mungs­run­den mit den Dienst­stel­len und somit kurz vor der Fer­tig­stel­lung. Außer­dem begin­nen die städ­ti­schen IT- und Digi­ta­li­sie­rungs-Exper­ten nun ver­stärkt mit der Ein­bin­dung von zen­tral durch die Regie­rung bereit­ge­stell­ten Online-Dien­sten. Hier­bei han­delt es sich um wei­te­re rund 70 Online-Dien­ste. „Das alles haben wir mehr oder weni­ger inner­halb eines Jah­res geschafft, weil wir die Digi­ta­li­sie­rung in der Stadt­ver­wal­tung nun stra­te­gisch ange­hen, der Fak­tor Mensch und der Fak­tor Tech­nik zusam­men gedacht wer­den und unse­re Stabs­stel­le Digi­ta­li­sie­rung Hand in Hand mit dem IT-Amt und den zahl­rei­chen städ­ti­schen Dienst­stel­len zusam­men­ar­bei­ten“, kom­men­tiert der für Digi­ta­li­sie­rung zustän­di­ge 2. Bür­ger­mei­ster Andre­as Zip­pel die­se Entwicklung.

Durch­gän­gi­ge Digi­ta­li­sie­rung angestrebt

Beson­de­res Augen­merk legt die Stadt bei der Eigen­ent­wick­lung von Online-Dien­sten auf eine durch­gän­gi­ge Digi­ta­li­sie­rung. Soge­nann­te „Medi­en­brü­che“, bei denen zum Bei­spiel digi­ta­le Anträ­ge ein­ge­reicht, dann aber aus­ge­druckt und im gewohn­ten, nicht digi­ta­len Ver­fah­ren wei­ter­be­ar­bei­tet wer­den, sol­len mög­lichst ver­mie­den wer­den. Gera­de die­se End-zu-End-Digi­ta­li­sie­rung ermög­licht sehr gro­ße Effi­zi­enz­stei­ge­run­gen und auch die nöti­ge Akzep­tanz bei den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, wie auch bei den Mit­ar­bei­ten­den der Stadt­ver­wal­tung, da sie eine ein­fa­che­re und schnel­le­re Bear­bei­tung gewähr­lei­sten. Hier­zu bedient sich die städ­ti­sche IT-Abtei­lung neue­ster Tech­nik und kommt bei ihren Eigen­ent­wick­lun­gen direkt mit den Antrags­da­ten in das System der Sach­be­ar­bei­ten­den in den Dienststellen.

Kon­ti­nu­ier­li­che Aus­wei­tung des Angebots

„Wir arbei­ten kon­ti­nu­ier­lich an der Aus­wei­tung des Ange­bots und an Ver­bes­se­run­gen der Lei­stun­gen sowohl für unse­re Bür­ger wie auch für die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen in den Dienst­stel­len“, so der städ­ti­sche Digi­ta­li­sie­rungs­be­auf­trag­te Mat­thi­as Kol­len­da. Dabei wer­de sorg­fäl­tig abge­wo­gen, wel­che Lei­stun­gen aktu­ell und zukünf­tig eigen­ent­wickelt und wel­che ein­ge­kauft wer­den. Die Aus­ga­ben für Digi­ta­li­sie­rung sei­en hier­bei als Inve­sti­ti­on zu ver­ste­hen, die ziel­ge­rich­tet für schnel­le und schlan­ke­re Abläu­fe sor­gen kön­nen, Mit­ar­bei­ten­de und Bür­ger ent­la­sten und zusätz­lich einen wich­ti­gen Bei­trag zum Kli­ma­schutz lei­sten. Digi­ta­li­sie­rung sei zudem auch als Bei­trag im Kampf gegen den dro­hen­den Fach­kräf­te­man­gel in der öffent­li­chen Ver­wal­tung zu verstehen.