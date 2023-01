Bür­ger­mei­ster bei öku­me­ni­schen Hospizgottesdienst

Der Hospiz Ver­ein Erlan­gen e. V. ver­an­stal­tet am Mitt­woch, 18. Janu­ar, einen öku­me­ni­schen Hospiz­got­tes­dienst. Er fin­det in der evan­ge­li­schen Erlö­ser­kir­che (Neckar­stra­ße 16) statt. Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth folgt einer Ein­la­dung dazu.

Ein­füh­rung in die Open-Access-Recher­che für Fach- und Seminararbeiten

Die Stadt­bi­blio­thek stellt am Don­ners­tag, 19. Janu­ar, von 17:00 bis 18:00 Uhr in einer Online-Ver­an­stal­tung Recher­che­mög­lich­kei­ten nach kosten­frei zugäng­li­chen wis­sen­schaft­li­chen Mate­ria­li­en für Fach- und Semi­nar­ar­bei­ten vor. Refe­rent ist Mar­kus Put­nings, Lei­ter des Refe­rats Open Access der Uni­ver­si­täts­bi­blio­thek der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg (FAU).

Nie gab es mehr kosten­frei zugäng­li­che wis­sen­schaft­li­che Mate­ria­li­en als heu­te. Noch vor zehn Jah­ren konn­te man bei Lite­ra­tur­re­cher­chen auf vie­le Inhal­te nicht sofort zugrei­fen, son­dern zum Bei­spiel nur über Fern­lei­he der ört­li­chen Biblio­thek. Heu­te hat sich die Wis­sen­schaft größ­ten­teils dem Open-Sci­ence-Prin­zip ver­schrie­ben: Dazu gehört, Publi­ka­tio­nen und Lehr­ma­te­ria­li­en als Teil der guten wis­sen­schaft­li­chen Pra­xis frei zugäng­lich zu machen. Ent­spre­chend kann man auch mobil über das Smart­pho­ne und über Goog­le Scho­l­ar oder BASE auf vie­le Arti­kel sofort zugreifen.

Pro­ble­ma­tisch ist eher die Fül­le an Infor­ma­tio­nen und auch die Aus­wahl. Was sind seriö­se Quel­len und was kenn­zeich­net eine legal nutz­ba­re Open-Access-Publi­ka­ti­on? Der Vor­trag gibt einen Über­blick und soll Ober­stu­fen­schü­ler, Stu­die­ren­de aber auch Bür­ger­wis­sen­schaft­ler und wei­te­re Inter­es­sier­te die Recher­che und Nach­nut­zung ent­spre­chen­der offe­ner und qua­li­täts­ge­si­cher­ter wis­sen­schaft­li­cher Mate­ria­li­en erleichtern.

Es han­delt sich um eine Koope­ra­ti­ons­ver­an­stal­tung der Uni­ver­si­täts­bi­blio­thek Erlan­gen und der Stadt­bi­blio­thek. Zugangs­da­ten: https://​fau​.zoom​.us/​j​/​6​6​6​8​6​0​3​1​5​3​7​?​p​w​d​=​e​H​o​4​S​0​5​M​d​j​A​w​L​1​E​2​b​W​0​4​T​0​N​Z​e​T​l​S​Q​T09, Mee­ting-ID 666 8603 1537, Kenn­code 825513.

Con­cer­ti­no des Musik­in­sti­tuts in der Stadtbibliothek

Für das Con­cer­ti­no haben Schü­le­rin­nen und Schü­ler des Erlan­ger Musik­in­sti­tuts ein anspruchs­vol­les Pro­gramm ein­stu­diert. In der Stadt­bi­blio­thek spie­len sie am Frei­tag, 20. Janu­ar, um 17:00 Uhr Wer­ke von Johan­nes Brahms, Fran­cois Cou­per­in, Ales­san­dro Mar­cel­lo, Joseph Reinag­le, Ales­san­dro Scar­lat­ti, Franz Schu­bert und anderen.

Der Ein­tritt ist frei. Das Con­cer­ti­no fin­det im Büger­saal statt.

Musi­ka­li­sche Begeg­nung Erlangen-Umhausen

Das Trio Vik­tor Prax­ma­rer (Horn), Eli­as Prax­ma­rer (Orgel) und Mar­kus Kuen (Trom­pe­te) aus der Tiro­ler Part­ner­ge­mein­de Umhau­sen begeg­net am Sams­tag, 21. Janu­ar, der Kan­to­rei St. Mat­thä­us unter Lei­tung von Susan­ne Hart­wich-Düfel. Die öster­rei­chi­schen Gäste füh­ren neben eige­nen Kom­po­si­tio­nen mit dem Erlan­ger Chor auch Wer­ke u.a. von Hein­rich Schütz und Anton Bruck­ner auf. Das Kon­zert beginnt um 19.00 Uhr in St. Mat­thä­us (Ohm­platz). Kar­ten sind an der Abend­kas­se erhältlich.