Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Haken­kreuz an Hausfassade

BAM­BERG. Bis­lang unbe­kann­te Täter beschmier­ten im Zeit­raum vom Sonn­tag, 1. Janu­ar 2023, bis Don­ners­tag, 12. Janu­ar 2023, mit einem schwar­zen Stift die Haus­fas­sa­de eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses im Inselgebiet.

Ein Zeu­ge bemerk­te das etwa 10 auf 10 Zen­ti­me­ter gro­ße Haken­kreuz an der Holz­ab­deckung des Hau­ses in der Hein­rich­stra­ße und mel­de­te dies der Poli­zei Bam­berg-Stadt. Die Täter blie­ben dabei uner­kannt und hin­ter­lie­ßen einen Sach­scha­den von etwa 400 Euro.

Zeu­gen, die im genann­ten Zeit­raum ver­däch­ti­ge Per­so­nen in der Hein­rich­stra­ße gese­hen haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 09251/9129–405 in Ver­bin­dung zu setzen.

Apple Watch gestohlen

BAM­BERG. Am Sonn­tag zwi­schen 16.30 Uhr und 19.00 Uhr wur­de in einem Indoor-Spiel­platz in der Geisfel­der Stra­ße aus einem Regal eine Apple Watch im Zeit­wert von knapp 530 Euro gestohlen.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Dieb­stahl in Tankstelle

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend gegen 19.45 Uhr wur­de die Poli­zei über einen Dieb­stahl in einer Tank­stel­le in der Von-Ket­te­ler-Stra­ße infor­miert. Bei der Anzei­gen­auf­nah­me stell­te sich her­aus, dass ein etwa 20-jäh­ri­ger Mann zwei Ener­gy-Drinks und eine Dose Bier im Gesamt­wert von knapp 8 Euro aus dem Kühl­re­gal nahm und anschlie­ßend aus der Tank­stel­le flüchtete.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend wur­de die Poli­zei zu einem Auf­fahr­un­fall zum Ber­li­ner Ring geru­fen. Der Fah­rer eines VW Polo war auf das Heck eines VW Up auf­ge­fah­ren und ver­letz­te sich leicht. Der Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Im Park­haus am Bam­ber­ger Kli­ni­kum wur­de am Don­ners­tag zwi­schen 13.30 Uhr und 23.30 Uhr die Bei­fah­rer­sei­te eines dort gepark­ten grau­en VW Golf von einem Unbe­kann­ten ange­fah­ren. Der flüch­ti­ge Unfall­ver­ur­sa­cher hin­ter­ließ an dem Auto Sach­scha­den von etwa 2000 Euro, wes­halb die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 Täter­hin­wei­se entgegennimmt.

BAM­BERG. In der Kle­ber­stra­ße wur­de am Sonn­tag zwi­schen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr die vor­de­re lin­ke Stoß­stan­ge eines schwar­zen Audi A6 ange­fah­ren, so dass Sach­scha­den von etwa 2000 Euro ent­stan­den ist. Von einem Zeu­gen konn­te das Kenn­zei­chen des Unfall­ver­ur­sa­cher abge­le­sen wer­den, die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

RAT­TELS­DORF. Ein auf­merk­sa­mer Ver­kehrs­teil­neh­mer mel­de­te am Sonn­tag­abend, kurz nach 21 Uhr, dass in der Anger­stra­ße ein Pkw im Stra­ßen­gra­ben ste­hen wür­de. Jedoch war kein Fahr­zeug­füh­rer an der Unfall­stel­le anzu­tref­fen. An der Hal­ter­adres­se konn­te durch eine Poli­zei­strei­fe schließ­lich der 40-Jäh­ri­ge Fahr­zeug­hal­ter und Ver­ur­sa­cher des Unfalls ange­trof­fen wer­den. Ein vor Ort durch­ge­führ­ter Alko­test ver­lief posi­tiv und erbrach­te einen Wert von 1,64 Pro­mil­le. Dar­auf­hin wur­de der Füh­rer­schein sofort sicher­ge­stellt und eine Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus durchgeführt.

HALL­STADT. Erst knapp fünf Stun­den spä­ter mel­de­te ein 58-Jäh­ri­ger, dass er am Sonn­tag­abend, gegen 19 Uhr, in der Orts­stra­ße „An der Markt­scheu­ne“ einen Unfall ver­ur­sacht hat­te. Der Ford Tran­sit-Fah­rer stieß beim Rück­wärts­ran­gie­ren gegen einen Hydran­ten und rich­te­te dabei einen Scha­den von ca. 150 Euro an. Ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern und sofort die Poli­zei zu infor­mie­ren, fuhr er davon. Nun muss sich der 58-Jäh­ri­ge wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fäl­le

Igen­s­dorf. Am Sonn­tag­abend geriet eine 80-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin mit ihrem Opel auf­grund eines „Sekun­den­schla­fes“ nach links von der Fahr­bahn ab. Sie kam aus Forth und war in Rich­tung Igen­s­dorf unter­wegs. Vor den dor­ti­gen Bahn­glei­sen kam sie zum Ste­hen und ver­letz­te sich dabei leicht. Ande­re Ver­kehrs­teil­neh­mer wur­den nicht geschä­digt und auch der Bahn­ver­kehr wur­de nicht beein­träch­tigt. Am Pkw ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 6000 Euro.

Son­sti­ges

Leu­ten­bach. Ein 33-jäh­ri­ger Pkw-Fah­rer wur­de am Sonn­tag­mit­tag einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Ein durch­ge­führ­ter Alko­test ergab 0,78 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den. Den Mann erwar­tet neben einer Geld­bu­ße in Höhe von 500 Euro auch ein 1‑monatiges Fahrverbot.

Sach­be­schä­di­gung

Eber­mann­stadt. Ein unbe­kann­ter Täter hat in den frü­hen Mor­gen­stun­den den Kühl­schrank des Imbiss­stan­des, der vor der „Alten Wache“ steht, umge­wor­fen und 50 Euro Sach­scha­den ver­ur­sacht. Hin­wei­se zum Ran­da­lie­rer erbit­tet die Poli­zei Eber­mann­stadt, Tel. 09194/73880.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. In der Zeit von Frei­tag, 19:00 Uhr bis Sams­tag, 15:00 Uhr beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer einen schwar­zen Seat Ibi­za in der Hain­brun­nen­stra­ße. Dem Pkw wur­de der lin­ke Außen­spie­gel abge­fah­ren und ein Scha­den von ca. 100,00 Euro ver­ur­sacht. Wer eine sol­che Ver­kehrs­un­fall­flucht beob­ach­ten konn­te, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ziga­ret­ten­au­to­mat aufgebrochen

SCHWÜR­BITZ, LKR. LICH­TEN­FELS. In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag öff­ne­ten Unbe­kann­te gewalt­sam einen Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten und flüch­te­ten im Anschluss mit der ent­wen­de­ten Geld­kas­set­te. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und bit­tet die Bevöl­ke­rung um Hinweise.

Am Sonn­tag­vor­mit­tag, den 15. Janu­ar, fiel einem Pas­san­ten ein beschä­dig­ter Ziga­ret­ten­au­to­mat in der Brun­nen­stra­ße in Schwür­bitz auf. Er ver­stän­dig­te dar­auf­hin die Poli­zei. Die Beam­ten stell­ten fest, dass der Auto­mat gewalt­sam geöff­net wur­de. Die Die­be ent­nah­men die Geld­kas­set­te und flüch­te­ten im Anschluss uner­kannt. Des Wei­te­ren ging im Nach­gang bei der Poli­zei die Mel­dung ein, dass Anwoh­ner gegen 01:30 Uhr einen lau­ten Knall gehört hat­ten. Ob die­ser im Zusam­men­hang mit dem Auf­bruch des Auto­ma­ten steht und wie­viel Bar­geld sich in dem gestoh­le­nen Behält­nis befand, ist nun Teil der Ermitt­lungs­ar­beit der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg.

Zeu­gen, die in der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag in der Brun­nen­stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 in Ver­bin­dung zu setzen.