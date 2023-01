Die Thea­ter­päd­ago­gik des ETA Hoff­mann Thea­ters lädt am Mitt­woch, den 25. Janu­ar, um 18:30 Uhr zu einem Päd­ago­gik­stamm­tisch ins Thea­ter ein. In locke­rer Atmo­sphä­re gibt die Lei­ten­de Dra­ma­tur­gin Petra Schil­ler Ein­blicke in die näch­ste Pre­miè­re „Dan­tons Tod“ von Georg Büchner.

Im Anschluss an den Stamm­tisch gibt es die Mög­lich­keit, eine Pro­be der Insze­nie­rung „Dan­tons Tod“ zu besu­chen. Um Anmel­dung unter: theaterpaedagogik@​theater.​bamberg.​de wird gebeten.