Die Trans­for­ma­ti­ons­platt­form _forum1.5_, gestal­tet und beglei­tet seit 2017 unter der För­de­rung des baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Umwelt und Ver­brau­cher­schutz regio­na­le Pro­zes­se zur Nach­hal­tig­keit in Bay­reuth und Ober­fran­ken. Ange­glie­dert ist das _forum1.5_ an ein For­schungs­vor­ha­ben der Pro­fes­sur Stadt- und Regio­nal­ent­wick­lung der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, indem inten­siv Trans­for­ma­ti­ons­pro­zes­se wis­sen­schaft­lich beglei­tet und erforscht wer­den. Im Rah­men eines Online-Semi­nars „Trans­for­ma­ti­on der Regi­on gestal­ten – Das _forum1.5_ in der Pra­xis“ am Don­ners­tag, 19. Janu­ar 2023, ab 14.00 Uhr, wer­den das Kon­zept des _​forum 1.5_ und Erfah­run­gen aus der Pra­xis der Trans­for­ma­ti­ons­fel­der vorgestellt.

Datum/​Zeit/​Ort: Don­ners­tag, 19. Janu­ar 2023, 14.00 – 17.30 Uhr

Online, Anmel­dung unter:

https://​www​.bay​ce​er​.uni​-bay​reuth​.de/​f​o​r​u​m​1​p​u​n​k​t5/

Im Rah­men der Ver­an­stal­tung wer­den auf kom­mu­na­ler Ebe­ne Impul­se in den Hand­lungs­fel­dern Ernäh­rung und Land­wirt­schaft, Bau­en und Woh­nen sowie Mobi­li­tät gege­ben und in der Zusam­men­ar­beit zwi­schen Wirt­schaft, Poli­tik und Ver­wal­tung, Wis­sen­schaft und Zivil­ge­sell­schaft umgesetzt.

Ab 14.00 Uhr wird Prof. Dr. Hubert Wei­ger, Rat für Nach­hal­tig­keit der Bun­des­re­gie­rung, das The­ma „Gemein­schafts­werk Nach­hal­tig­keit – War­um brau­chen wir das _forum1.5_ für die Trans­for­ma­ti­on zur Nach­hal­tig­keit“ erläu­tern, anschlie­ßend erklärt Prof. Dr. Man­fred Mios­ga, Pro­jekt­lei­tung Regio­Trans­form, „Arbeits­wei­se und Wir­kung des _forum1.5_ als regio­na­le Transformationsplattform“.

Anschlie­ßend wird es einen Impuls des _forum1.5 Mit­tel­fran­ken _​geben, das sich als erster Able­ger 2021 gegrün­det hat. In Zusam­men­ar­beit mit dem Zen­trum für nach­hal­ti­ge Kom­mu­nal­ent­wick­lung in Bay­ern wird es zum Abschluss eine Zusam­men­fas­sung sowie einen Aus­blick zu den zukünf­ti­gen Akti­vi­tä­ten geben.

Das Online-Semi­nar ist für alle Inter­es­sier­ten offen und kosten­los. Nach der Anmel­dung wer­den die Zugangs­da­ten für die Ver­an­stal­tung zugeschickt.

Kon­takt: stadtregion@​uni-​bayreuth.​de

Zusätz­li­che Infor­ma­tio­nen zum _forum1.5_ (www​.foru​m1​punk​t5​.de)

Seit nun mehr als fünf Jah­ren expe­ri­men­tiert die Pro­fes­sur für Stadt- und Regio­nal­ent­wick­lung der Uni­ver­si­tät Bay­reuth im Rah­men des For­schungs­vor­ha­bens Regio­Trans­form mit dem Auf­bau, der Eta­blie­rung und der Ver­an­ke­rung einer regio­na­len Platt­form für trans­dis­zi­pli­nä­re Wis­sens­pro­duk­ti­on und Trans­for­ma­ti­on zur Nach­hal­tig­keit, dem _forum1.5_. Im Kern des Vor­ha­bens steht dabei die Vor­be­rei­tung, Insti­tu­tio­na­li­sie­rung und Kon­so­li­die­rung eben die­ser Trans­for­ma­ti­ons­platt­form, die alle an Nach­hal­tig­keit Inter­es­sier­ten aus unter­schied­lich­sten gesell­schaft­li­chen Wir­kungs­be­rei­chen (Wirt­schaft, Wis­sen­schaft, Poli­tik und Zivil­ge­sell­schaft) mit­ein­an­der ver­netzt, Impul­se setzt, wei­ter­füh­ren­de Pro­jek­te initi­iert und bis zur Eta­blie­rung beglei­tet. Das _forum1.5_ ver­folgt das Ziel, in Bay­reuth und der Regi­on ein Netz­werk auf­zu­bau­en, das die gesell­schaft­li­chen Sub­sy­ste­me Wirt­schaft, Wis­sen­schaft, Poli­tik und Zivil­ge­sell­schaft reprä­sen­tiert. Dabei sol­len zunächst die­je­ni­gen Akteu­rin­nen und Akteu­re ange­spro­chen wer­den, die bereits eine hohe Sen­si­bi­li­tät für das The­ma Kli­ma­schutz, Ein­hal­tung des Pari­ser Abkom­mens haben und die auf loka­ler und regio­na­ler Ebe­ne aktiv sind und in Rich­tung Ein­hal­tung der 1,5 Grad-Schwel­le wir­ken. Dahin­ter steckt die Idee, dass ins­be­son­de­re Kom­mu­nen und alle, die auf loka­ler und regio­na­ler Ebe­ne Poli­tik gestal­ten, eine Schlüs­sel­rol­le ein­neh­men. Die Hand­lungs­mög­lich­kei­ten aus­zu­schöp­fen, die Kom­mu­nen, loka­le und regio­na­le Poli­ti­ken haben, um einen erfolg­rei­chen soli­da­risch-öko­lo­gi­schen Trans­for­ma­ti­ons­pro­zess zu gestal­ten, ist ein zen­tra­les Anlie­gen des For­schungs­pro­jek­tes Regio­Trans­form und des Auf­baus der Trans­for­ma­ti­ons­platt­form _forum1.5_.