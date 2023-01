Sehr geehr­ter Herr Bundesjustizminister,

seit Auf­nah­me der Regie­rungs­ar­beit durch die Ampel-Par­tei­en war­ten vie­le trans Per­so­nen auf eine recht­li­che Bes­ser­stel­lung. Das trans Per­so­nen dis­kri­mi­nie­ren­de Trans­se­xu­el­len­ge­setz soll abge­schafft und durch ein Selbst­be­stim­mungs­ge­setz ersetzt wer­den, wel­ches es trans Per­so­nen ermög­li­chen soll, Vor­na­men und Geschlecht frei zu wäh­len. Auch sol­len dis­kri­mi­nie­ren­de Vor­gän­ge wäh­rend der Tran­si­ti­on, also etwa bspw. her­ab­wür­di­gen­des Ver­hal­ten durch ärzt­li­che Gut­ach­ter etc., end­gül­tig wegfallen.

Im Inter­view mit der „Zeit“ vom 06.01.2023 äußer­ten Sie sich, befragt nach den Grün­den der Ver­zö­ge­rung des Geset­zes, wie folgt:

„Wir haben wahr­ge­nom­men, dass es Sor­gen gibt, die sich auf die Rechts­fol­gen des Geschlechts­wech­sels bezie­hen. Dabei geht es hier in Wahr­heit in erster Linie um das Ver­hält­nis zwi­schen Bür­ger und Staat – um die Ände­rung eines Ein­trags in einem staat­li­chen Regi­ster. Wir wer­den klar­stel­len, was das bedeu­tet. Die Anre­de in einem behörd­li­chen Schrei­ben muss bei­spiels­wei­se die geschlecht­li­che Iden­ti­tät, die ein Mensch für sich gewählt hat, respek­tie­ren und akzep­tie­ren. Aber die Betrei­be­rin einer Frau­en­sau­na soll auch künf­tig sagen kön­nen: Ich will hier dem Schutz der Intim­sphä­re mei­ner Kun­din­nen Rech­nung tra­gen und knüp­fe daher an die äuße­re Erschei­nung eines Men­schen an. Die Betrei­ber dür­fen dann bei­spiels­wei­se nicht dem Risi­ko einer Kla­ge nach dem All­ge­mei­nen Gleich­be­hand­lungs­ge­setz aus­ge­setzt sein. Das müs­sen wir sau­ber regeln. Das ist tech­nisch anspruchs­voll und muss gründ­lich erar­bei­tet sein.“