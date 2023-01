Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

Bei einer Per­so­nen­kon­trol­le auf dem Gelän­de des Bahn­hofs Bam­berg fan­den Beam­te der Bun­des­po­li­zei ver­schie­de­ne Dro­gen bei einem 37 Jah­re alten Mann. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg sitzt der Tat­ver­däch­ti­ge nun in Untersuchungshaft

Am Frei­tag, den 06. Janu­ar kon­trol­lier­te eine Strei­fe der Bun­des­po­li­zei einen 37-Jäh­ri­gen im Per­so­nen­tun­nel unter­halb der Glei­se des Bam­ber­ger Bahn­hofs. Hier­bei fan­den die Beam­ten diver­se Betäu­bungs­mit­tel in sei­nen Taschen, unter ande­rem Metham­phet­amin. Die Poli­zei­be­am­ten beschlag­nahm­ten das Rausch­gift und nah­men den Tat­ver­däch­ti­gen vor­läu­fig fest.

Am Sams­tag, den 07. Janu­ar, wur­de der Tat­ver­däch­ti­ge einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Die­ser erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen den Tat­ver­däch­ti­gen. Der 37-Jäh­ri­ge sitzt seit­dem in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt. Er muss sich nun wegen Han­del­trei­bens mit Betäu­bungs­mit­teln in nicht gerin­ger Men­ge straf­recht­lich verantworten.