Wehr erin­nert an ihre gefal­le­nen, ver­stor­be­nen und ver­miss­ten Kame­ra­din­nen und Kameraden

„Schön, dass nach lan­ger Zwangs­pau­se die Feu­er­wehr Bam­berg wie­der gemein­sam und in gro­ßer Anzahl am Ehren­mal der gefal­le­nen, ver­stor­be­nen und ver­miss­ten Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den geden­ken kann.“ Mit die­sen Wor­ten begrüß­te Vor­sit­zen­der Micha­el Zopf die anwe­sen­den Mit­glie­der am Ehren­mal der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bam­berg am Mar­kus­platz. Der Begrü­ßung vor­aus­ge­gan­gen war ein klei­ner Marsch begin­nend bei der Lösch­grup­pe 4 – Stadt­mit­te. Am Ehren­mal nah­men die Flo­ri­ans­jün­ger, trotz leich­ten Regens, schließ­lich Auf­stel­lung hin­ter ihren Kom­man­dan­ten sowie Vorsitzenden.

Als Zei­chen der Aner­ken­nung und Dank­bar­keit leg­te man einen Kranz nie­der, und es wur­de aller Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den seit Grün­dung der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bam­berg am 16. Janu­ar 1860, aber ins­be­son­de­re der im ver­gan­ge­nen Jahr Ver­stor­be­nen, gedacht. Durch damals gehäuft herr­schen­de Braue­rei­brän­de wur­de 1859 die Grün­dung einer Feu­er­wehr dis­ku­tiert. Nach einem Brand am 3. Janu­ar 1860 in der Braue­rei „Jäcken“ erklär­ten sich etli­che Bür­ger bereit nach Grün­dung einer Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr die­ser bei­zu­tre­ten. So konn­te schließ­lich knapp zwei Wochen nach dem Brand die Grün­dungs­ver­samm­lung der Wehr in der noch heu­te exi­sten­ten Gast­wirt­schaft „Zum Peli­kan“ ein­be­ru­fen wer­den. Seit­her ist es Tra­di­ti­on am Sonn­tag um den Grün­dungs­tag der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bam­berg aller gefal­le­nen, ver­stor­be­nen und ver­miss­ten Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den zu gedenken.

Mehr zur Geschich­te der Wehr auf www​.feu​er​wehr​-bam​berg​.de/​v​e​r​e​i​n​/​g​e​s​c​h​i​c​hte

Im Anschluss nah­men die Mit­glie­der Auf­stel­lung hin­ter den Fah­nen der Wehr, und es ging im Marsch­zug mit musi­ka­li­scher Beglei­tung durch die Blas­ka­pel­le Ober­haid in die Grün­dungs­gast­stät­te. Dies war coro­nabe­dingt die erste Kranz­nie­der­le­gung mit Toten­ge­den­ken mit der neu­en Chor­fah­ne, wel­che im Janu­ar 2020 geseg­net wur­de. Nach einem tra­di­tio­nell gemüt­li­chen Früh­schop­pen ende­te die Gedenkveranstaltung.