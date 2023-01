Beim Poe­try Slam am 25. Janu­ar tref­fen wie­der Rebel­len der moder­nen Lite­ra­tur, Rock­stars der Dicht­kunst, See­len­streich­ler, stil­le Was­ser, Wort­gi­gan­ten und Enter­tai­ner auf­ein­an­der. Mit sei­ner lan­gen Geschich­te ist der Forch­hei­mer Slam ech­ter Kult und ein wich­ti­ger Teil der frän­ki­schen Slam-Szene.

Beginn ist um 19 Uhr. Die Tickets kosten 7 Euro; der ermä­ßig­te Preis liegt bei 5 Euro. Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len in Forch­heim, z.B. bei der Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein in der Horn­schuh­al­lee 31, sowie auch an der Abendkasse.

Das Line-up

Elli Be

Bert Usch­ner

Andre­as Musche

Leo­nie

Vic­to­ria

Seli­na

Die Mode­ra­ti­on über­nimmt Maron Fuchs.

Infos unter: www​.face​book​.com/​s​l​a​m​f​o​r​c​h​h​eim und www​.jft​.de