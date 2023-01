Das Fif­ty-Fif­ty Erlan­gen freut sich, fol­gen­de Ver­an­stal­tun­gen am Jah­res­an­fang prä­sen­tie­ren zu dürfen:

AUS­VER­KAUFT: Eva Karl Fal­ter­mei­er „Taxi. Uhr läuft“

Do., 19.01.2023 – 20 Uhr, Fif­ty-Fif­ty Erlangen

Nicht immer wird man im Leben da abge­holt, wo man steht. Im Fal­le einer Taxi-Fahrt ist das natür­lich der schon so. Außer, man hat kei­ne Ahnung, wo man sich befin­det. Oder kein Geld. Doch manch­mal ist es im Leben eben auch nicht so ein­fach, den eige­nen Stand­punkt zwei­fels­frei fest­zu­ma­chen. Weder emo­tio­nal, noch poli­tisch oder geo­gra­fisch. Und manch­mal feh­len eben auch die nöti­gen Mit­tel. Eva Karl Fal­ter­mei­er fin­det her­aus, wo wir alle abge­holt wer­den wol­len, wohin die Fahrt geht und was sie uns kostet. Eine amü­san­te Fahrt – durch die Irrun­gen des Lebens – wäh­rend der jede Sekun­de zählt.

Mat­thi­as Matu­schik „Ger­ne wider!““

Fr., 20.01.2023 – 20 Uhr, Fif­ty-Fif­ty Erlangen

„Ger­ne wider“ ist bereits das drit­te Solo-Pro­gramm von Mat­thi­as Matu­schik. Und da ja bekannt­lich aller guten Din­ge drei sind, fin­det sei­ne Art der Zuspit­zung, der Sezie­rung unan­ge­neh­mer The­men und sei­ner unnach­ahm­li­chen Kunst, allen mög­li­chen Nich­tig­kei­ten kaba­ret­ti­sti­sche Züge zu ver­lei­hen, hier ihren ful­mi­nan­ten Höhe­punkt. Wenn „Ein­fach mal dage­gen hal­ten!“ doch nur immer so bril­lant, lustig und gleich­zei­tig geist­reich daher käme, wie hier: Wir alle wären mit Inbrunst „Ger­ne wider“! Erle­ben Sie fein­ste Sati­re, dar­ge­bo­ten von einer Stim­me, die keine(n) kalt lässt, und einem Mann, der den Besu­chern eigent­lich nur zwei Mög­lich­kei­ten lässt: Ent­we­der ungläu­bi­ges Kopf­schüt­teln oder ewi­ge Liebe!

Ste­phan Lucas „Über Opfer & Täter – True Crime – Live on Stage“

Sa., 21.01.2023 – 20 Uhr, Fif­ty-Fif­ty Erlangen

Wie wird man zum Opfer eines Ver­bre­chens? Und wie zum Täter oder zur Täte­rin? Wie lässt sich bei­des ver­hin­dern? Wah­re Geschich­ten, die uns die Augen öff­nen. Tag­täg­lich berich­ten die Medi­en über grau­sa­me Ver­bre­chen. Und wir fra­gen uns: Hät­te das auch mir pas­sie­ren kön­nen? Was muss gesche­hen, dass ich zum Opfer einer Straf­tat wer­de? Und wie wird man zum Täter oder zur Täte­rin?“ Wie kann ich mich und mei­ne Ange­hö­ri­gen schüt­zen? Ste­phan Lucas, einer der bekann­te­sten Straf­ver­tei­di­ger Deutsch­lands und bekannt als stren­ger Staats­an­walt aus der TV-Show „Rich­ter Alex­an­der Hold“, berich­tet anschau­lich und trans­pa­rent von Fäl­len, die sich tat­säch­lich zuge­tra­gen haben. Fäl­le, die Men­schen­le­ben zer­stört haben – und die er alle per­sön­lich ver­han­delt hat. Von ihm erfährt das Publi­kum, wie aus bana­len All­tags­si­tua­tio­nen Ver­bre­chen wer­den kön­nen. Mit „Täter und Opfer“ prä­sen­tiert der Fach­an­walt für Straf­recht packen­de True Crime „live on sta­ge“. »Sei­ne Fäl­le fes­seln die Leser.« Die Welt

Ech­te Fäl­le vom ech­ten Straf­ver­tei­di­ger – ECH­TE True Crime – Live!

Wohn­zim­mer­ge­flü­ster mit Wul­li & Son­ja „Gast: Micha­el A. Tomis (TBC)“

Mi., 25.01.2023 – 19 Uhr, Fif­ty-Fif­ty Erlangen

Wul­li & Son­ja laden ein… Ja wen denn? Und wie­so eigent­lich? Wul­li & Son­ja lie­ben und leben Musik und genau­so lie­ben sie es, mit Künst­ler­freun­den auf der Büh­ne zu ste­hen. Auch ger­ne mit Kol­le­gen aus völ­lig unter­schied­li­chen Gen­res. War­um? Weil es Spaß macht und vor allem für das Publi­kum über­ra­schend erfri­schend ist, Wul­li & Son­ja mit ande­ren Künst­lern auf der Büh­ne fusio­nie­ren zu sehen. „Wul­li & Son­ja laden ein“ ist eine neue span­nen­de Talk- und Musik­rei­he. Ganz zwang­los sitzt man zusam­men am Wohn­zim­mer­tisch, spricht über dies und das und irgend­wann wird dann zu den Instru­men­ten gegriffen.

AUS­VER­KAUFT: Ingo Appelt „Der Staats-Trainer“

Do., 26.01.2023 – 20 Uhr, Fif­ty-Fif­ty Erlangen

Wenn er kommt, haben die Nörg­ler Sen­de­pau­se! Ingo Appelt hat ein Geheim­re­zept gegen die deut­sche Depres­si­on gefun­den: Es gibt so lan­ge auf die Zwölf, bis die Son­ne wie­der scheint. Schmer­zen wer­den weg­ge­lacht. Schon ein ein­zi­ger Besuch sei­nes neu­en Pro­gramms „Der Staats-Trai­ner“ ersetzt meh­re­re Jah­re The­ra­pie – und zwar für Män­ner wie für Frau­en! Denn Ingo Appelt gibt der all­ge­mei­nen Mie­se­pe­trig­keit den Rest – zur Not mit einem geziel­ten Tritt in den Arsch. Es kann so ein­fach sein.

Bumil­lo „Haus­halts­loch“

Fr., 27.01.2023 – 20 Uhr, Fif­ty-Fif­ty Erlangen

Bumil­lo ist Kaba­ret­tist und Haus­mann, aber nur für eines der bei­den kann man ihn buchen. Das ande­re übt er nur sehr exklu­siv vor klei­nem oder kei­nem Publi­kum aus. Aber ganz gleich ob Mikro­fon oder Mikro­fa­ser: Er geht immer Voll­gas nach vor­ne und zieht die Köp­fe aus den Schlin­gen des All­tags. Stand-up Come­dy und Rap hat der 40jährige Fami­li­en­va­ter im Gepäck, wenn er wie gewohnt klug, ein­dring­lich und mit­rei­ßend über die Büh­ne tigert und dabei zeit­lo­ses Kaba­rett im Hier und Jetzt abliefert.

Kar­ten für die Gast­spie­le sind an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len erhält­lich, tele­fo­nisch unter 09131–24855 oder unter: www​.thea​terfif​tyfif​ty​.de