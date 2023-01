Die Wan­de­rung „Rund­weg Drui­den­stein“ fin­det am 19. Janu­ar statt. Treff­punkt ist um 13.30 Uhr am Park­platz am Park­platz Obe­res Tor in Eber­mann­stadt. Von dort wan­dern wir anfangs über einen kur­zen Stra­ßen­ab­schnitt, dann über Wald­we­ge am Lan­gen Berg / Obe­ren Berg zum Drui­den­stein – teil­wei­se auch dem Natur­lehr­pfad fol­gend. Wan­der­schu­he und Stöcke wer­den emp­foh­len, denn wir sind ca. drei Stun­den unter­wegs und das erste Drit­tel des Wegen ist wegen der Stei­gung etwas anstren­gend. Ins­ge­samt sind es ca. 8 km, eine Ein­kehr ist nicht geplant. Die Min­des­teil­neh­mer­zahl beträgt drei Per­so­nen. Anmel­dung vor­ab bit­te bei den Wan­der­füh­rern Rein­hard & Sil­via Lem­mer unter 09194–8678.