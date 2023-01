Als Ver­tre­ter des öku­me­ni­schen Trä­ger­ver­bun­des ehr­te Peter Ehmann Wal­ter Anken­brand (Wie­sent­hau) an sei­nem letz­ten Ein­satz­tag für sein lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment beim „öku­me­ni­schen Sozi­al­la­den“ als ehren­amt­li­chen Fah­rer. Ein bis zwei Mal hat­te der inzwi­schen über 80-Jäh­ri­ge mehr als 11 Jah­re lang wöchent­lich mit wei­te­ren Män­nern in zwei Kühl­fahr­zeu­gen Lebens­mit­tel­spen­den, in Kar­tons und Kisten ver­packt, von Bäcke­rei­en und Dis­coun­tern aus Stadt und Land­kreis Forch­heim früh­mor­gens abge­holt. Wei­te­re meist ehren­amt­lich täti­ge Frau­en und Män­ner sor­tie­ren und befül­len dann die Rega­le des „Sozi­al­la­dens“ in der Bir­ken­fel­d­er­stra­ße. Ab 11.30 Uhr wer­den aktu­ell mon­tags, mitt­wochs und frei­tags die Lebens­mit­tel schließ­lich von über ein­tau­send Ein­kaufs­be­rech­tig­ten für klei­nes Geld erwor­ben, unter ande­rem auch von Flücht­lin­gen aus der Ukrai­ne. Wei­te­re Hel­fer und Hel­fe­rin­nen erfuh­ren eben­so Aner­ken­nung in Form eines Gut­schei­nes für ihr regel­mä­ßi­ges und zuver­läs­si­ges Enga­ge­ment im Sozi­al­la­den: für jeweils 20 Jah­re Ange­li­ka Schu­bert und Rena­te Wink­ler – für jeweils 5 Jah­re Chri­stia­ne And­re­sen, Hos­sein Jafa­ri, Mar­tin Kühn, Sevak Van­jan und Heri­bert Wid­mann. Aus Alters­grün­den wer­den dem­nächst wei­te­re lang­jäh­ri­ge Hel­fer aus­schei­den – drin­gend Bedarf besteht daher wie­der ab sofort an neu­en Ehren­amt­li­chen, die ger­ne mit anpacken. Inter­es­sier­te kön­nen sich erst­mal unter Tele­fon 09191–707227 infor­mie­ren und auch pro­be­wei­se mitfahren.