Am Don­ners­tag­abend, den 12. Janu­ar, kamen die Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg beim Nach­hol­spiel des 8. Spiel­tags der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga zu einem mühe­lo­sen 49:72-Erfolg bei dem TSV Towers Spey­er-Schif­fer­stadt. Mit die­sem nun drit­ten Sieg in Fol­ge haben die Bam­ber­ge­rin­nen den pas­sen­den Schwung, um am Sams­tag im Fran­ken­der­by bei den Tabel­len­füh­re­rin­nen Qool Sharks Würz­burg anzutreten.

Die Aus­wärts­par­tie in Spey­er ist schnell erzählt. Die Ober­frän­kin­nen star­te­ten gut im ersten Spiel­ab­schnitt und kamen durch einen 2:16-Lauf schon früh zu einer beru­hi­gen­den Füh­rung (7:27, 8. Minu­te). Durch hohe Tref­fer­quo­ten und eine hell­wa­che Defen­se-Arbeit kam das Don-Bos­co-Team bereits zu einer hohen 22:50-Halbzeitführung. Das gute Niveau konn­ten die Gäste aber nach dem Sei­ten­wech­sel nicht mehr auf­recht­erhal­ten. Gegen die nie auf­stecken­den TSV-Damen häuf­ten sich Unkon­zen­triert­hei­ten, sodass bei­de Vier­tel jeweils knapp an die Gast­ge­be­rin­nen gin­gen, was aber den Sieg der DJK letzt­end­lich nicht mehr gefähr­de­te (End­stand: 49:72).

Aus dem acht­köp­fi­gen Auf­ge­bot, bei dem alle Spie­le­rin­nen punk­te­ten, rag­ten Kate Hill und Tori Wald­ner mit je 18 Punk­ten her­aus, wobei die US-Ame­ri­ka­ne­rin Wald­ner dar­über hin­aus noch zwölf Rebounds hol­te. Eben­falls in zwei­stel­li­ge Punk­te­rän­ge kam Jana Barth (10), wäh­rend Julia För­ner mit sie­ben erfolgs­brin­gen­den Päs­sen an ihre Mit­spie­le­rin­nen glänzte.

Bam­bergs Chef­trai­ner Stef­fen Dau­er war trotz des hohen Siegs etwas unzu­frie­den: „Das Auf­tre­ten in der 2. Halb­zeit hat­te doch einen faden Bei­geschmack einer über wei­te Strecken ordent­li­chen Lei­stung. Aber das war ein wich­ti­ger Aus­wärts­sieg in die­ser aus­ge­gli­che­nen Liga für uns.“

Die Vor­be­rei­tung auf das Fran­ken­der­by am Sams­tag, den 21. Janu­ar, (17:30 Uhr TGW-Hal­le an der Feg­gru­be) ist dem­nach reich­lich kurz. Die TGW steht mit einer Nie­der­la­ge ein­sam an der Spit­ze der Tabel­le und scheint die Liga eher mühe­los zu domi­nie­ren. Im Hin­spiel deklas­sier­ten sie das aktu­ell dritt­platz­ier­te DJK-Team mit 47:79. Daher bren­nen die Ober­frän­kin­nen auf Wie­der­gut­ma­chung, wobei die Vor­aus­set­zun­gen dafür reich­lich ein­ge­trübt sind. Durch die Ver­let­zung von Marie Uls­hö­fer kurz vor Ende der Par­tie in Spey­er wird der Spie­le­rin­nen­ka­der aber ver­mut­lich wei­ter redu­ziert, da wei­te­re Rück­keh­re­rin­nen aus dem Kran­ken­la­ger aktu­ell nicht zu erwar­ten sind. Coach Dau­er bleibt den­noch vor­sich­tig opti­mi­stisch: „Wir wer­den schau­en müs­sen, dass wir bis mor­gen eini­ger­ma­ßen rege­ne­rie­ren, um dann in Würz­burg gegen einen Geg­ner, der mit aller Macht in die erste Liga will, zu bestehen. Da gilt es dann über 40 Minu­ten hell­wach und prä­sent zu sein.“

Bam­berg: Hill (18 Punkte/​4 Drei­er), Wald­ner (18), Barth (10/1), För­ner (9/1), Spie­gel (8), Sach­nov­ski (4), Uls­hö­fer (3/1), T. Hidal­go Gil (2).

Mehr Infos: https://​www​.DJK​-Bam​berg​.de