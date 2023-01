Die Vor­sit­zen­den der vier CSU Orts­ver­bän­de aus Bucken­ho­fen – Hans-Wer­ner Eisen, aus Burk – Hol­ger Lehnard, aus Ker­s­bach – Mar­ti­na Hebendanz und aus Reuth – Domi­nik Hen­kel laden die Forch­hei­mer Bevöl­ke­rung zu Bür­ger­infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen in den ein­zel­nen Stadt­tei­len ein.

Die Stadt­rä­te wer­den über aktu­el­le The­men aus dem Stadt­rat (Rat­haus, Phi­lo­so­phen­vier­tel, Kol­ping­haus, Haus­halts­an­trag der CSU, Finan­zen, Kul­tur etc., sowie spe­zi­el­le stadt­teil­spe­zi­fi­sche The­men (wie Kin­der­gar­ten, Bau­ge­bie­te etc.) berich­ten. Im Anschluss an die Kurz­be­rich­te besteht aus­rei­chend Zeit für einen Aus­tausch mit den Stadträten.

Ter­mi­ne in den Stadtteilen:

Reuth – 18.01.23 um 19:00 Uhr im Pfarr­saal Reuth

Burk – 23.01.23 um 19:00 Uhr im Sport­heim (altes „Club­zim­mer“)

Bucken­ho­fen – 24.01.23 um 19:00 Uhr im Sport­heim Buckenhofen

Ker­s­bach – 25.01.2023 um 19:00 Uhr im Sport­heim Kersbach

Über eine rege Teil­nah­me wür­den sich die CSU Orts­ver­bän­de freuen.