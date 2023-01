Die Brei­ten­güß­ba­cher Regio­nal­li­ga-Bas­ket­bal­ler sieg­ten am ver­gan­ge­nen Sams­tag­nach­mit­tag nach einer hart umkämpf­ten Par­tie mit 85:81 bei Cul­tu­re City Wei­mar und star­te­ten somit nicht nur erfolg­reich ins neue Jahr 2023, son­dern auch in die eng­li­sche Woche. Wei­ter geht es näm­lich gleich am Mitt­woch um 20 Uhr in Strullendorf.

Den bes­se­ren Start in die Begeg­nung erwisch­ten die Haus­her­ren, die durch Shu­sel und A. Linar­tas gleich zwei Drei­er und durch Stak­ho noch zwei Frei­wür­fe im Güß­ba­cher Korb unter­brach­ten. Aller­dings hat­te die Trup­pe von Head­coach Mark Völkl sofort die pas­sen­de Ant­wort parat. Durch eine aggres­si­ve Ver­tei­di­gung konn­te man gleich den offen­si­ven Rhyth­mus der Haus­her­ren bre­chen und durch schö­nes Pass­spiel die frei­en Spie­ler am Brett (Dip­pold & Klaus), sowie an der Drei­er­li­nie (Engel & Feu­er­pfeil) fin­den, die ihre Wür­fe hoch­pro­zen­tig ver­wan­deln konn­ten. Dadurch führ­te die Trö­ster-Trup­pe nach fünf Spiel­mi­nu­ten mit 11:10. In der Fol­ge­zeit konn­te sich kei­ne Mann­schaft abset­zen, da es Zäh­ler auf bei­den Sei­ten gab. Engel, Hubat­schek, Schmidt und Dip­pold waren für Brei­ten­güß­bach erfolg­reich, wäh­rend Lang, Pas­sar­ge und Otak­ho für Wei­mar tra­fen. Güß­bach führ­te nach zehn Spiel­mi­nu­ten mit 21:17.

Der Beginn des zwei­ten Spiel­ab­schnit­tes war sehr zer­fah­ren und geprägt von vie­len Spiel­un­ter­bre­chun­gen, Fouls und Frei­wür­fen. Nach­dem Wal­de in der 11. Spiel­mi­nu­te einen Nah­di­stanz­wurf traf, soll­te es knapp acht­ein­halb Minu­ten dau­ern bis die Ober­fran­ken erneut aus dem Feld erfolg­reich waren. In der Zwi­schen­zeit ver­senk­ten sie aber 11 von 13 Frei­wür­fen im Wei­ma­rer Korb. Auf der ande­ren Sei­te ein ähn­li­ches Bild. Zwei erfolg­rei­chen Feld­wür­fen folg­ten anschlie­ßend 8 von 12 Frei­wür­fe, wodurch in der 18. Spiel­mi­nu­te eine knap­pe Güß­ba­cher 36:32-Führung auf der Anzei­ge­ta­fel stand. In den letz­ten 90 Sekun­den der ersten Halb­zeit traf ledig­lich Nwo­ke­di einen Drei­er für Cul­tu­re City, wäh­rend die Gelb­schwar­zen durch Dip­pold, Wal­de und Engel tra­fen. Dadurch führ­te man zur Halb­zeit mit 45:35.

Im Gegen­satz zum zwei­ten Vier­tel, in dem Brei­ten­güß­bach 16 Frei­wür­fe hat­te, gab es im drit­ten Spiel­ab­schnitt gar kei­ne Frei­wür­fe für die Gäste. Auch Wei­mar stand nur vier Mal an der Linie. Dies tat dem Spiel­fluss merk­lich gut. Die Haus­her­ren kamen durch Distanz­wür­fe von Fal­ken­thal und Otto wie­der in Schlag­di­stanz, doch der Tabel­len­füh­rer hat­te die pas­sen­de Ant­wort parat. Schö­nes Mann­schafts­spiel bescher­ten zwei Mal Klaus und Dip­pold ein­fa­che Zäh­ler am Brett, sowie Feu­er­pfeil und Klaus offe­ne Drei­er, die eben­falls den Weg in den Thü­rin­ger Korb fan­den, 57:43 (25.). Die tap­fer kämp­fen­den Gast­ge­ber woll­ten sich aber nicht abschüt­teln las­sen, wes­we­gen sich in den ver­blei­ben­den vier­ein­halb Spiel­mi­nu­ten des drit­ten Vier­tels ein wah­rer Schlag­ab­tausch ent­wickel­te. Die Trö­ster-Trup­pe traf durch Schmidt und Nies­lon die Distanz­wür­fe hoch­pro­zen­tig, aber auch Wei­mar war in Per­son von Otto und Fal­ken­thal von jen­seits der 6,75m-Linie erfolg­reich. Beim Stand von 68:58 ging es in den Schlussabschnitt.

In die­sem hat­ten die jun­gen Wei­ma­rer mehr Ener­gie, zwan­gen Güß­bach oft­mals zu eini­gen schwie­ri­gen Wür­fen und Ball­ver­lu­sten und kamen bis zur 36. Spiel­mi­nu­te wie­der auf 75:71 her­an. Doch dem rou­ti­niert auf­tre­ten­den Tabel­len­füh­rer brach­te auch das nicht aus der Ruhe. Es folg­ten tak­ti­sche Fouls der Haus­her­ren, die aber nicht von Erfolg gekrönt waren, da Brei­ten­güß­bach die fol­gen­den Frei­wür­fe sicher ver­wan­del­te. Dadurch kam Wei­mar nicht näher und unter­lag am Ende knapp mit 85:81. Durch den zwölf­ten Sieg im zwölf­ten Spiel bleibt der TSV Trö­ster wei­ter­hin Tabel­len­füh­rer der Haupt­run­de Nord und reist mit viel Selbst­ver­trau­en am Mitt­woch zum Der­by nach Strul­len­dorf, wo man auf die Reg­nitz­tal Bas­kets trifft.

Brei­ten­güß­bach: Engel (17/2 Drei­er), Dip­pold (13), Klaus (13/1), Schmidt (13/2), Feu­er­pfeil (9/3), Wal­de (9), Bau­er (3), Hubat­schek (3), Nies­lon (3/1), Wag­ner (2), Reichmann