Erfolg­reich kehr­ten die Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg am Sams­tag­abend, den 14. Janu­ar, von der Mis­si­on „Revan­che“ aus Unter­fran­ken zurück. Im Fran­ken­der­by des 13. Spiel­tags der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga besieg­ten sie die Tabel­len­füh­re­rin­nen Qool Sharks Würz­burg mit 53:62.

Damit ist eine Wie­der­gut­ma­chung nach der demü­ti­gen­den 32-Punk­te-Hin­spiel­nie­der­la­ge erreicht, als die TGW-Damen das Don-Bos­co-Team gera­de­zu an die Wand spiel­ten. Die Würz­bur­ge­rin­nen blei­ben den­noch wei­ter auf Platz eins. Doch durch die Nie­der­la­ge von Hei­del­berg gegen Mainz schie­ben sich die Bam­ber­ge­rin­nen auf den zwei­ten Rang vor.

Die Gäste star­te­ten gut in die Par­tie und konn­ten sich durch gute Abwehr­ar­beit sowie ordent­li­che Tref­fer­quo­ten nach den ersten zehn Minu­ten schon etwas abset­zen (15:23). Danach beka­men die rund 200 Zuschau­er ein rei­nes Ver­tei­di­gungs­vier­tel zu sehen. Auf bei­den Sei­ten blie­ben Kor­ber­fol­ge Man­gel­wa­re, sodass es mit 20:30 in die Halb­zeit­pau­se ging.

Mit­te des drit­ten Spiel­ab­schnitts führ­ten die DJK-Damen mit zwöf Zäh­lern (24:36). Doch danach ver­lo­ren sie den Faden und beka­men ihre Gegen­spie­le­rin­nen in der Ver­tei­di­gung nicht mehr in Griff. Die Turn­ge­mein­de star­te­te einen 18:3‑Lauf und dreh­te damit das Spiel ver­meint­lich zu ihren Gun­sten (30. Minu­te, 42:39). Danach folg­te ein offe­ner Schlag­ab­tausch bis knapp drei Minu­ten vor Spie­len­de (38. Min., 51:51). In der Schluss­pha­se gelan­gen dann den Ober­frän­kin­nen in der Abwehr wich­ti­ge Stopps und vor­ne zeig­ten sie an der Frei­wurf­li­nie kaum Schwä­chen, als die TGW-Spie­le­rin­nen mit tak­ti­schen Fouls noch ver­such­ten, das Spiel zu dre­hen. So ging das Fran­ken­der­by nach dem Spiel­ver­lauf etwas zu hoch letzt­end­lich mit 53:62 an die DJK.

Im DJK-Team, bei dem alle ein­ge­setz­ten Spie­le­rin­nen punk­te­ten, waren Kate Hill (17), Tori Wald­ner (13) und Kapi­tä­nin Julia För­ner (10) beson­ders erfolg­reich. Wie­der mal ein Dou­ble-dou­ble erreich­te Wald­ner mit 15 Rebounds, die dazu noch sie­ben geg­ne­ri­sche Wür­fe block­te. DJK-Coach Stef­fen Dau­er woll­te aber nach der Begeg­nung kei­ne Spie­le­rin beson­ders her­vor­he­ben. „Das war heu­te eine sehr gute Team­lei­stung von der mei­ner Mann­schaft, die über wei­te Strecken her­vor­ra­gend ver­tei­digt hat. Nach dem guten Start ist unser der Offen­siv­fluss im 2. Vier­tel etwas ins Stocken gera­ten aber die Ver­tei­di­gung stand. Danach hat­ten wir defen­siv nicht mehr den rich­ti­gen Zugriff so dass Würz­burg das Spiel fast gedreht hat. Die letz­ten Minu­ten haben wir dann aber wie­der her­vor­ra­gend ver­tei­digt, haben die wich­ti­gen Stopps gene­riert und vor­ne wie­der bes­se­re Ball­be­we­gung gehabt und die wich­ti­gen Wür­fe getroffen.“

Nach dem Fran­ken­der­by ist vor dem Fran­ken­der­by. Nach dem Gast­spiel in Unter­fran­ken spie­len die Ober­frän­kin­nen am kom­men­den Wochen­en­de gegen ihre mit­tel­frän­ki­schen Kon­tra­hen­tin­nen. Am Sams­tag sind die KIA Metro­pol Bas­kets Schwa­bach zu Gast in der Sport­hal­le der Graf-Stauffenberg-Schule.

Bam­berg: Hill (17 Punkte/​2 Drei­er), Wald­ner (13), För­ner (10/1), Spie­gel (6), Hum­mel (5/1), Barth (5/1), Sach­nov­ski (4/1), Mikul­o­va (2), Löff­ler, K. Hidal­go Gil, T. Hidal­go Gil.