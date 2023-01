Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Wild­pink­ler erwischt

Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen, gegen 01:00 Uhr, erwisch­ten Beam­te der Poli­zei Coburg einen 37-jäh­ri­gen Mann im Unte­ren Bür­g­laß beim Wild­pin­keln. Der Scheu­er­fel­der stand neben einen Brun­nen und ver­rich­te­te sei­ne Notdurft.

Auto unter Alko­hol­ein­fluss gefahren

Am Sonn­tag­mor­gen, gegen 04:30 Uhr, kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg in der Roda­cher Stra­ße einen 32-jäh­ri­gen Fah­rer Seat Leon. Der jun­ge Mann aus Röden­tal roch nach Alko­hol. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab etwas mehr als 0,6 Pro­mil­le. Den Fah­rer erwar­ten ein emp­find­li­ches Buß­geld, Punk­te und ein Fahr­ver­bot wegen Fah­rens unter Alkoholeinfluss.

Poli­zei­in­spek­ti­on Hof

Meh­re­re Laden­die­be festgestellt

HOF – In einem Ein­kaufs­markt in der Hofer Lorenz­stra­ße ver­such­ten ein Mann und eine Frau eine Küchen­ma­schi­ne im Wert von 300€ zu ent­wen­den. Nach­dem sie den Laden bereits ver­las­sen hat­ten, wur­den sie von einer Mit­ar­bei­te­rin ange­spro­chen, wor­auf­hin sie das Die­bes­gut zurück­ga­ben und anschlie­ßend davonrannten.

Zeu­gen die­ses Vor­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Hof unter 09281/704–0 zu melden.

Ein 25jähriger ver­such­te in einem Mode­ge­schäft in der Alt­stadt in Hof eine Jacke im Wert von fast 70€ zu ent­wen­den. Sein Vor­ha­ben schei­ter­te an den wach­sa­men Augen der dor­ti­gen Mit­ar­bei­te­rin­nen, wes­halb er sich nun wegen des Dieb­stahls straf­recht­lich ver­ant­wor­ten muss.

Meh­re­re Fahr­zeug­füh­rer unter Alko­hol- oder Dro­gen­ein­fluss festgestellt

HOF – Ein 52jähriger wur­de um 23:10 Uhr in der Hans-Böck­ler-Stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­de Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Ein gerichts­ver­wert­ba­rer Test ergab einen Wert von 0,58 Promille.

Gegen Mit­ter­nacht wur­den bei einem 31jähriger Fahr­zeug­füh­rer dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt. Ein durch­ge­führ­ter Schnell­test erhär­te­te den Ver­dacht mit einem posi­ti­ven Ergeb­nis auf THC und Kokain.

Gegen 00:45 Uhr wur­de ein 33jähriger mit sei­nem E‑Scooter in der Wun­sied­ler Stra­ße in Hof einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei zeig­te sich, dass der Mann alko­ho­li­siert ist. Ein gerichts­ver­wert­ba­rer Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 0,68 Promille.

Alle Fahr­zeug­füh­rer müs­sen nun mit einem Buß­geld und Fahr­ver­bot rechnen.

Etwas mehr Glück hat­te ein 30jähriger, wel­cher gegen 05:00 Uhr in der Admi­ral-Scheer-Stra­ße in Hof kon­trol­liert wur­de. Nach­dem der Test an der Kon­trollört­lich­keit noch genau 0,50 Pro­mil­le betrug, zeig­te der gerichts­ver­wert­ba­re Test ein Ergeb­nis von 0,42 Pro­mil­le und somit knapp unter dem Grenz­wert, wel­cher ein Buß­geld und Fahr­ver­bot nach sich gezo­gen hätte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Betrun­ken gegen Gartenzaun

Stock­heim. Am spä­ten Sams­tag­nach­mit­tag beob­ach­te­te ein Zeu­ge einen grau­en Dacia Duster, der gegen den Gar­ten­zaun sei­nes Nach­barn stieß und Sach­scha­den ver­ur­sach­te. Im Anschluss ent­fern­te sich der Pkw-Fah­rer ohne sich um die Regu­lie­rung des Scha­dens in Höhe von geschätzt meh­re­ren 100 Euro zu küm­mern. Da sich der Zeu­ge das Kenn­zei­chen des Fahr­zeu­ges notier­te, konn­ten die alar­mier­ten Beam­ten der PI Kro­nach rasch den Flüch­ti­gen ergrei­fen. Die­ser wies bei sei­ner Kon­trol­le einen Alko­hol­wert von 1,16 Pro­mil­le auf. Eine Blut­pro­ben­ent­nah­me und die Sicher­stel­lung sei­nes Füh­rer­schei­nes waren daher obli­ga­to­risch. Der 57jährige muss sich nun straf­recht­lich verantworten.

Crash im Kreuzungsbereich

Kro­nach. Bei einem Abbie­ge­ma­nö­ver von der Stöhr­stra­ße stadt­aus­wärts nach links in die Kau­lan­ger­stra­ße stieß am Sams­tag­abend ein 20jähriger BMW-Fah­rer mit einer ent­ge­gen­kom­men­den 47jährigen VW-Fah­re­rin zusam­men. Dabei ent­stand an bei­den Pkws erheb­li­cher Sach­scha­den in Höhe von ca. 30000 Euro. Die Bei­fah­re­rin des Unfall­ver­ur­sa­chers zog sich zudem leich­te Ver­let­zun­gen zu und es erfolg­te eine medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung vor Ort. Ein Abschlepp­dienst besorg­te die Ber­gung der Unfallfahrzeuge.