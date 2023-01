Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

E‑Scooter ent­wen­det

BAM­BERG. Im Zeit­raum vom 06.01.2023 bis 07.01.2023 wur­de ein in der Lan­gen Stra­ße an einem Fahr­rad­ab­stell­bü­gel ver­sperr­ter E‑Scooter im Wert von rund 1300 Euro ent­wen­det. Wer kann Hin­wei­se zum Ver­bleib des schwar­zen E‑Scooter, Bud­dy, machen.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BAM­BERG. Zeu­gen zu einer Sach­be­schä­di­gung an einem Pkw, Vol­vo sucht die Poli­zei Bam­berg-Stadt. Im Zeit­raum vom 07.01.2023 bis 14.01.2023 wur­de ein in der Foh­len­gar­ten­stra­ße geparkt abge­stell­ter Pkw, Vol­vo, an der rech­ten Fahr­zeug­sei­te so zer­kratzt, dass ein Scha­den in Höhe von rund 1000 Euro entstand.

Teu­fel Alkohol

BAM­BERG. Am Sonn­tag­mor­gen wur­de gegen ca. 4 Uhr in der Lud­wig­stra­ße ein 30jähriger Auto­fah­rer durch Beam­te der Poli­zei Bam­berg einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Bei ihm wur­de eine Alko­ho­li­sie­rung von rund einem Pro­mil­le fest­ge­stellt. Der Mann muss nun mit einem Buß­geld­be­scheid und einem ein­mo­na­ti­gen Fahr­ver­bot rech­nen, wei­ter durf­te er sei­ne Fahrt nicht fort­set­zen. Zuvor wur­de gegen ca. 2 Uhr ein 33jähriger Mann auf einem E‑Scooter wegen der Fahrt unter Alko­hol­ein­fluss bean­stan­det. Auch die­ser Mann wird wegen der Ver­kehrs­ord­nungs­wid­rig­keit ange­zeigt. Ähn­lich erging es gegen 22:40 Uhr einem 23jährigen Mann auf sei­nem E‑Scooter in der Haupt­wach­stra­ße und gegen 1 Uhr einem 35jährigen Mann in der Obe­ren König­stra­ße. Auch die­se bei­den Män­ner waren zu betrun­ken, um ihre Fahr­zeu­ge zu füh­ren. Die Wei­ter­fahrt wur­de jeweils unter­bun­den, es folgt jeweils eine Anzei­ge nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz. Bei einem 34jährigen Pkw-Fah­rer wur­de gegen 22 Uhr in der Hafen­stra­ße eben­falls eine Alko­ho­li­sie­rung fest­ge­stellt, bei die­sem wur­de aber auf­grund des hohen Wer­tes von rund 2,8 Pro­mil­le eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Da der Mann auch kei­ne Fahr­erlaub­nis hat­te wird er wei­ter Wegen Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sitz­gar­ni­tur beschä­digt und Leit­pfo­sten herausgezogen

DRO­SEN­DORF. Im Tat­zeit­raum Frei­tag, 22.00 h bis Sams­tag, 15.00 h beschä­dig­ten bis­lang unbe­kann­te Täter eine Sitz­gar­ni­tur. Die­se war an der Kreis­stra­ße BA 16 auf­ge­stellt. Die Sitz­bank wur­de aus der Ver­an­ke­rung geris­sen, so dass ein Sach­scha­den von ca. 500 Euro ent­stand. Zudem wur­den Leit­pfo­sten her­aus­ge­zo­gen und in den Grün­strei­fen geworfen.

Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter Tel. 0951/9129–310.

SEK-Ein­satz nach Bedrohung

LIS­BERG. Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de eine 20-jäh­ri­ge Frau, nach einem Streit, von einem 35-jäh­ri­gen Mann mehr­mals bedroht. Auf Grund sei­nes aggres­si­ven Ver­hal­tens wur­den Spe­zi­al­kräf­te (SEK) hin­zu­ge­ru­fen. Der 35-jäh­ri­ge Mann konn­te von den Poli­zei­kräf­ten wider­stands­los fest­ge­nom­men wer­den. Es wur­de nie­mand ver­letzt. Bei der rich­ter­lich ange­ord­ne­ten Woh­nungs­durch­su­chung wur­den Rausch­gift, Rausch­gif­tu­ten­si­li­en und ein Schlag­stock auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Da sich der Fest­ge­nom­me­ne in einer psy­chi­schen Aus­nah­me­si­tua­ti­on befand, wur­de die­ser anschlie­ßend in eine Fach­kli­nik eingewiesen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Wind bläst LKW von der Autobahn

BUT­TEN­HEIM, A73 In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag kam auf der A 73 bei But­ten­heim ein 12 Ton­nen-Lkw von der Fahr­bahn ab. Der 83-jäh­ri­ge Fah­rer fuhr in Rich­tung Nürn­berg, als ihn nach sei­nen Anga­ben eine Wind­böe erfass­te. Der Lkw kam ins Ban­kett und kipp­te auf die Sei­te. Der Fah­rer muss­te durch die Feu­er­wehr befreit wer­den, blieb aber zum Glück unver­letzt. Für die Ber­gung des mit Salat bela­de­nen Lkw wur­de die Auto­bahn für ca. zwei Stun­den gesperrt. Der Sach­scha­den wird auf 50 000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land und Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. In der Zeit vom 13.01., 20.30 Uhr und 14.01., 02.45 Uhr wur­de am Bahn­hof Forch­heim im Bereich der Unter­füh­rung ein schwar­zes Trecking E‑Bike der Mar­ke Bulls ent­wen­det. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Hin­wei­se zum Ver­bleib des E‑Bike erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ver­tei­ler­ka­sten beschmiert

MICHEL­AU in Ofr. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge konn­te im Sams­tag­mor­gen einen jun­gen Mann dabei beob­ach­ten, wie die­ser einen Ver­tei­ler­ka­sten in der Neu­en­seer Stra­ße mit einem Edding beschmier­te. Dem Zeu­gen gelang es zunächst den Täter fest­zu­hal­ten, doch in einem unbe­ob­ach­te­ten Moment gelang es dem Täter mit­tels sei­nes Tret­rol­lers zu flüchten.

Wer kann Hin­wei­se zu dem Täter geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 entgegen.

Nacht in der Zel­le verbracht

LICH­TEN­FELS. Ein 25jähriger Lich­ten­fel­ser muss­te die Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag sei­nen Rausch bei der Lich­ten­fel­ser Poli­zei aus­schla­fen. Der jun­ge Mann ran­da­lier­te am Sams­tag­nach­mit­tag bei sei­ner Mut­ter, so dass die­se die Poli­zei ver­stän­dig­te. Da der jun­ge Mann auch nach dem Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe aggres­siv und stark betrun­ken war, wur­de er in Gewahr­sam genom­men. Erst als er sich beru­higt hat­te und nüch­tern war, wur­de er wie­der entlassen.