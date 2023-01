Die anhal­ten­de Ener­gie­kri­se ver­deut­licht scho­nungs­los, dass wir unse­re Strom­pro­duk­ti­on diver­ser und sta­bi­ler auf­stel­len müs­sen. „Es gilt, weg von den fos­si­len Ener­gie­trä­gern zu kom­men und end­lich den Erneu­er­ba­re-Ener­gien-Tur­bo zu zün­den“, eröff­net Rai­ner Lud­wig, ener­gie­po­li­ti­scher Spre­cher der FREIE WÄH­LER Land­tags­frak­ti­on, den Besuch des Was­ser­kraft­werks Höll­thal an der Alz im Rah­men der aktu­ell statt­fin­den­den Winterklausur.

„Wir sehen gera­de in der Was­ser­kraft als erneu­er­ba­rer und grund­last­fä­hi­ger Strom­quel­le eine lang­fri­sti­ge Zukunfts­tech­no­lo­gie“, so Lud­wig wei­ter. Dass die klei­ne Was­ser­kraft wirt­schaft­lich wei­ter exi­stie­ren kann, war Anfang des ver­gan­ge­nen Jah­res nicht sicher. Denn die Ampel-Regie­rung in Ber­lin woll­te in ihrem neu­en Erneu­er­ba­re-Ener­gien-Gesetz die För­de­rung für Was­ser­kraft­an­la­gen bis 500 Kilo­watt eigent­lich been­den. „Doch unser Druck aus Bay­ern hat gewirkt“, kom­men­tiert Lud­wig die wei­te­re För­de­rung: „Dank der Bay­ern­ko­ali­ti­on und dem star­ken Ein­satz von Ener­gie­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger konn­te die Dis­kri­mi­nie­rung der klei­nen Was­ser­kraft durch die Ber­li­ner Ampel abge­wen­det werden.“

Die FREIE WÄH­LER-Land­tags­frak­ti­on hat­te gleich­zei­tig unter Feder­füh­rung Lud­wigs als ener­gie­po­li­ti­schem Spre­cher seit dem Früh­jahr 2022 zahl­rei­che Initia­ti­ven – u.a. mit einem ent­spre­chen­den Dring­lich­keits­an­trag – ein­ge­bracht, um die Was­ser­kraft in Bay­ern zu retten.

Auch bei zahl­rei­chen Was­ser­kraft-Betrei­bern in Ober­fran­ken sorg­te der erfolg­rei­che Wider­stand der FREI­EN WÄH­LER für gro­ßes Auf­at­men. MdL Rai­ner Lud­wig stand mit zahl­rei­chen Akteu­ren aus der Regi­on in Kon­takt – z.B. aus dem Fich­tel­ge­bir­ge und aus Ober­zett­litz bei Kulmbach.

„Neben den vola­ti­len Strom­quel­len Wind und Son­ne brau­chen wir auch in Zukunft im erneu­er­ba­ren Strom­mix grund­last­fä­hi­ge Strom­quel­len, ins­be­son­de­re die Was­ser­kraft“, führt Lud­wig wei­ter aus. „Auch bei Dun­kel­heit und Wind­stil­le lie­fern klei­ne Was­ser­kraft­an­la­gen ste­tig und vor allem zuver­läs­sig Strom und spie­len des­halb eine wich­ti­ge Rol­le für die Netz­sta­bi­li­tät.“ Gera­de ange­sichts der durch den rus­si­schen Angriffs­krieg auf die Ukrai­ne aus­ge­lö­sten Ener­gie­kri­se dür­fe kein Ener­gie­er­zeu­gungs­po­ten­zi­al unge­nutzt blei­ben, so Ludwig.

Dabei för­dert das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Ener­gie und Lan­des­ent­wick­lung Inve­sti­tio­nen in die klei­ne Was­ser­kraft mit einem in die­ser Legis­la­tur­pe­ri­ode neu auf­ge­leg­ten, eige­nen För­der­pro­gramm. „Denn neben der Wind- und Son­nen­en­er­gie spielt die Was­ser­kraft gera­de in Bay­ern eine her­aus­ra­gen­de Rol­le“, ergänzt Ludwig.

Kli­ma­wan­del, Ener­gie­wen­de und Ener­gie­kri­se sind drei der der­zeit bedeu­tend­sten The­men unse­rer aktu­el­len Poli­tik. „Wir wer­den es nur schaf­fen, den Kli­ma­wan­del zu begren­zen, wenn wir es schaf­fen unse­ren Ener­gie­be­darf zu gro­ßen Tei­len aus erneu­er­ba­ren Quel­len zu decken. Ange­sichts der aktu­el­len Ener­gie­kri­se brau­chen wir jede Kilo­watt­stun­de Strom, die lokal und ohne Emis­sio­nen erzeugt wer­den kann“, so Lud­wig abschließend.