Wei­te­re Geschäfts­auf­ga­be: Rena­tes Läd­chen in Kir­cheh­ren­bach schließt zum 15. März 2023 und damit auch die Postfiliale

von unse­rem Mit­ar­bei­ter Tho­mas Weichert

Zum 15. März 2023 schließt in der Kir­cheh­ren­ba­cher Haupt­stra­ße 70 „Rena­tes Läd­chen“ und somit auch die Kir­cheh­ren­ba­cher Postfiliale.

Nach dem Ende des Nah­kauf­mark­tes Loch­ner ist dies in Kir­cheh­ren­bach die zwei­te Geschäfts­auf­ga­be inner­halb weni­ger Wochen. Ab Mon­tag, 16. Janu­ar 2023, beginnt in Rena­tes Läd­chen der Total­räu­mungs­ver­kauf wegen der Geschäfts­auf­ga­be. Auf alle Arti­kel gibt es dann einen Preis­nach­lass zwi­schen 25 bis 50 Prozent.

Bür­ger­mei­ste­rin Anja Geb­hardt (SPD), wel­che die Nach­richt zur Geschäfts­auf­ga­be erst seit dem Wochen­en­de beim Fri­seur erfah­ren hat­te, sagt, dass es mehr als scha­de ist, dass Rena­te Och ihr Geschäft für Büro‑, Schul- und Bastel­be­darf sowie für Geschenk­ar­ti­kel auf­gibt. „So stirbt ein Laden nach dem ande­ren weg“, bedau­ert Geb­hardt, die aber Ver­ständ­nis für die Geschäfts­auf­ga­be hat. „Es fin­det sich eben oft kei­ne Nach­fol­ge­rin oder Nach­fol­ger“, so die Bür­ger­mei­ste­rin, die im Gespräch nach­schiebt, dass man im Rat­haus die damit ver­bun­de­ne Schlie­ßung der Post­stel­le noch gar nicht auf dem Schirm hat­te. Geb­hardt wüss­te aus dem Steg­reif auch nicht, in wel­chem noch bestehen­dem Laden in Kir­cheh­ren­bach man die Post­fi­lia­le unter­brin­gen könn­te. „Dafür reicht meist der Platz nicht aus.“

Mit der Schlie­ßung des Nah­kauf­mark­tes ist auch die Lot­to­an­nah­me­stel­le in Kir­cheh­ren­bach ver­schwun­den. Für einen Tou­ris­mus­ort ist das nicht schön und für älte­re Bür­ger auch nicht. Rena­te Och lächelt beim Besuch unse­res Repor­ters. „Schrei­ben Sie bloß nichts Schlech­tes, nur Gutes“, sagt sie. „Und schrei­ben Sie vor allem, dass ich mich bei mei­nen Stamm­kun­den, die uns 26 Jah­re lang die Treue gehal­ten haben, ganz herz­lich bedan­ke. Und ein ganz gro­ßer Dank gilt mei­ner Kol­le­gin Gud­run Geb­hard, die mir seit 25 Jah­ren treu zur Sei­te steht.“ Dass sie ihr Geschäft auf­ge­ben muss, das für vie­le in Kir­cheh­ren­bach Anlauf­stel­le war, bedau­ert sie sehr. Dafür gibt es meh­re­re Grün­de. „Coro­na hat mich sehr schwer getrof­fen, da ich vom Schul­ge­schäft lebe“, so Rena­te Och.

Als die Schu­len auf­grund der Coro­na-Maß­nah­men geschlos­sen wur­den und auch kei­ne pri­va­ten Fei­ern mehr statt­fin­den durf­ten, sei ihr Geschäft mas­siv ein­ge­bro­chen; da sie ja nicht nur Schul­sa­chen ver­kau­fe, son­dern auch Gruß- und Glück­wunsch­kar­ten und Geschenk­ar­ti­kel. Bis vor drei Jah­ren hat­te sie ihr Geschäft noch ganz­tags geöff­net. „Als das mit Coro­na los­ging, war ich gezwun­gen, vor­mit­tags zuzu­ma­chen und mir eine Teil­zeit­stel­le zu suchen“, so Och. Rena­te Och ist eine fröh­li­che Frau. Sie strahlt beim Gespräch Freu­de und Opti­mis­mus aus. Ihre Teil­zeit­stel­le will sie nun etwas „auf­stocken“, aller­dings auch nicht mehr all­zu lan­ge. Denn sie sei ja nun schon in einem Alter, in dem man an den Ruhe­stand denke.

„Ich den­ke, ich bin auch nicht die Ein­zi­ge, die bald ihr Geschäft zuma­chen wird“, so Och. Es sei aber nicht nur Coro­na, was sie dazu bewegt habe, ihren Laden end­gül­tig zu schlie­ßen. „Die Gro­ßen wer­den immer grö­ßer und die Klei­nen müs­sen des­halb schlie­ßen.“ Damit meint Rena­te Och, dass heu­te in jedem Super­markt fast ihr gan­zes Sor­ti­ment ange­bo­ten wird – und in den Bil­lig­märk­ten, die aus dem Boden geschos­sen sind.

Ein wei­te­res Pro­blem für klei­ne Läden sei das Inter­net. Von zuhau­se kön­ne man heu­te alles bestel­len und schon am näch­sten Tag wer­de es gelie­fert. „Das Inter­net ist ein ganz gro­ßes The­ma“, so die spe­zia­li­sier­te Ein­zel­händ­le­rin. Und dann sind auch noch die Papier­prei­se in jüng­ster Zeit fast bis ins Uner­mess­li­che gestie­gen. Die­se Kosten kann sie nicht an ihre Kun­den wei­ter­ge­ben, weil dann kei­ner mehr was kauft. „Ich ver­ste­he auch die Leu­te, die meh­re­re schul­pflich­ti­ge Kin­der haben“, so Och. Jetzt, wo alles teu­rer gewor­den sei, müss­ten sie aufs Geld schauen.

Für Rena­te Och waren die letz­ten 26 Jah­re eine sehr schö­ne Zeit mit ihren vie­len Kun­den. Ange­fan­gen hat­te alles vor 27 Jah­ren als ihr Sohn fünf Jah­re alt war. „Vie­le Müt­ter haben damals gesagt, dass sie wegen jedem Schul­heft nach Forch­heim fah­ren müs­sen.“ Das war die Initi­al­zün­dung zur Grün­dung eines Schreib­wa­ren­la­dens, zuerst noch in der Bahn­hof­stra­ße, wo Rena­te Och ganz klein mit Schul­be­darf ange­fan­gen hat­te. „Im Okto­ber war die Idee gebo­ren und im Febru­ar hat­te ich das Geschäft auch schon eröff­net“, sagt Och. Die Post­fi­lia­le kam dann vor 19 Jah­ren hin­zu. Bei der Post AG hat sie auch schon gekün­digt. Von dort kam bis­her kei­ne Rück­mel­dung, ob es wo anders in Kir­cheh­ren­bach wei­ter­geht. Die näch­ste Post- und Lot­to­an­nah­me­stel­le ist dann im Ede­ka-Markt in Weilersbach.