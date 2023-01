Für 50 Jah­re akti­ven Tisch­ten­nis­sport wur­de Wil­li Herbst mit der gol­de­nen Lei­stungs­na­del des Baye­ri­schen Tisch­ten­nis­ver­ban­des aus­ge­zeich­net. Herbst geht noch heu­te für die DJK Eggols­heim an die Plat­te, sei­ne Kar­rie­re mit dem klei­nen wei­ßen Ball begann er bei aller­dings bei TTA Kol­ping Forch­heim. Nach der Auf­lö­sung der Abtei­lung in Forch­heim wech­sel­te er nach Eggolsheim.

Wil­li Herbst ist ein DJK-ler mit Vor­bild­cha­rak­ter“, sag­te Vor­stand Mar­tin Dist­ler in sei­ner Lau­da­tio. Über sein Enga­ge­ment in der Tisch­ten­nis­welt hin­aus war Herbst auch in der Fuss­ball- und Ten­nis­ab­tei­lung der DJK Eggols­heim aktiv.