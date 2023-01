Fürth (ots) – Ein 44-jäh­ri­ger Mann steht in Ver­dacht, sich am Frei­tag (13.01.2023) auf einem Park­platz im Stadt­teil Pop­pen­reuth aus sei­nem Auto her­aus in scham­ver­let­zen­der Wei­se gezeigt zu haben. Ein Hin­weis auf das Kenn­zei­chen des Man­nes führ­te die Poli­zei zu dem Tatverdächtigen.

Der Täter war um kurz nach 16:30 Uhr auf dem Park­platz eines Möbel­hau­ses in der Hans-Vogel-Stra­ße auf­ge­tre­ten. Mit her­un­ter­ge­las­se­ner Sei­ten­schei­be war er unmit­tel­bar an einer Frau vor­bei­ge­fah­ren. Die erkann­te, dass der Mann sich dabei

ent­blößt hat­te und sich in unsitt­li­cher Art und Wei­se selbst berührte.

Da sich die Frau das Kenn­zei­chen des Fahr­zeugs gemerkt hat­te, such­te die Poli­zei noch am sel­ben Tag die Hal­ter­adres­se des Fahr­zeugs im Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt auf. Der Tat­ver­dacht rich­tet sich nach dem­nach gegen einen 44-jäh­ri­gen Mann. Er muss sich nun wegen einer exhi­bi­tio­ni­sti­schen Hand­lung straf­recht­lich ver­ant­wor­ten. Zudem führ­te die Poli­zei bei dem 44-jährigen

Tat­ver­däch­ti­gen eine erken­nungs­dienst­li­che Behand­lung durch.