„Babyblue“-Tour ab Herbst 2023 durch 17 Städte

Annett Loui­san, eine der erfolg­reich­sten Musi­ke­rin­nen Deutsch­lands, ver­öf­fent­licht am 17. Febru­ar 2023 ihr neu­es, zehn­tes Stu­dio­al­bum „BABY­BLUE“.

Nach der Live-Pre­miè­re am 21.02.2023 in der Ham­bur­ger Elb­phil­har­mo­nie folgt im Herbst 2023 die gleich­na­mi­ge Tour, die Annett und ihre Band durch 17 Städ­te in Deutsch­land und Öster­reich füh­ren wird. Tickets gibt es auf Even​tim​.de und an allen bekann­ten Vorverkaufsstellen.

Annett Loui­san mel­det sich mit neu­er Musik zurück und geht damit auch 2023 auf Tour durch Deutsch­land und Öster­reich. Ihre neue CD (VÖ: 17.02.2023) trägt den Namen „Baby­blue“ und ist, das wird gleich klar, ein Album über den Blues in der Mit­te des Lebens und das Älter­wer­den. Vol­ler Hin­ga­be und Humor, augen­zwin­kernd und auf­rich­tig zugleich, erzählt Annett Loui­san über Angst, aber auch das Anneh­men die­ses Lebens­ab­schnit­tes. Vom Glück und vom Unglück, wie sich bei­des bedingt und wie nicht nur Men­schen kom­men und gehen, son­dern auch man selbst. Solan­ge, bis man schließ­lich wie­der zu sich findet.

Pro­du­ziert wur­de Annett Louisan’s „Baby­blue“ von Tim Tau­to­rat, der sich mit sei­nen Arran­ge­ments der gemein­sa­men Kom­po­si­tio­nen vor den Chan­sons der spä­ten 60er und frü­hen 70er Jah­re ver­beugt und die Melan­cho­lie von „Baby­blue“ auch musi­ka­lisch gekonnt einfängt.

Nach „Kitsch“ aus dem Jahr 2020 ist „Baby­blue“ das zehn­te Stu­dio­al­bum von Annett Loui­san, einer der erfolg­reich­sten Musi­ke­rin­nen Deutsch­lands. 2004 wur­de sie mit „Das Spiel“ fast über Nacht zu einem Star.

Nicht nur die Radio­sta­tio­nen ver­lieb­ten sich in den feder­leich­ten Pop­song. Von einer „klei­nen Hym­ne ans weib­li­che Selbst­be­wusst­sein“ schrieb etwa der „Spie­gel“, und beschei­nig­te Loui­san Tex­te ohne die dem deut­schen Lied­gut so oft „imma­nen­te Pein­lich­keit“. Das erste Album „Bohè­me“ erreich­te nach sechs Wochen Gold- und nach neun Wochen Pla­tin­sta­tus und wur­de damit zu dem am schnell­sten ver­kauf­ten Debüt­al­bum der deut­schen Musik­ge­schich­te. Acht Alben folg­ten bis heu­te, alle erreich­ten die vor­der­sten Chart­re­gio­nen. Über 1,5 Mil­lio­nen Exem­pla­re ihrer Alben wur­den bis heu­te ver­kauft oder gestreamt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen auf https://​www​.annett​loui​san​.de/​h​o​me/

Annett Loui­san

Baby­blue Live 2023

Sonn­tag, 29.10.2023, Nürn­berg – Mei­ster­sin­ger­hal­le, 20.00 Uhr