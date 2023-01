Auch nach dem 15. Spiel­tag in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga muss medi bay­reuth wei­ter auf sei­nen ersten Aus­wärts­sieg der Sai­son war­ten. So nahe wie beim Gast­spiel am Sonn­tag­nach­mit­tag bei den MLP Aca­de­mics Hei­del­berg waren die Bay­reu­ther in die­ser Sai­son zwar noch nie dran, doch am Ende muss­te man sich im SNP dome vor 3.783 Zuschau­ern nach zwei­fa­cher Ver­län­ge­rung mit 101:107 (56:67 – 83:83 – 93:93) aber­mals geschla­gen geben.

Das sagt Lars Masell (Head Coach medi bayreuth):

„Glück­wunsch an Joo­nas und die Hei­del­ber­ger Mann­schaft. Es war ein har­ter Fight, 12 Run­den, wür­de man im Boxen sagen. Wir hat­ten es in der regu­lä­ren Spiel­zeit in der Hand. Woll­ten fou­len, aber haben lei­der nicht gefoult und dann traf Washing­ton den Drei­er. Am Ende waren wir ein­fach auch zu weni­ge, das ging Hei­del­berg bestimmt nicht anders. Die Kraft lässt nach und sie haben wich­ti­ge Shots getrof­fen. Auf zum näch­sten Spiel.“

Kom­men­de Spiele: