Vom ERC Ingol­stadt wech­selt mit Simon Gnyp ein 21-jäh­ri­ger Ver­tei­di­ger nach Ober­fran­ken, der bereits mit 17 Jah­ren erste Ein­sät­ze in der DEL ver­zeich­nen konnte.



Nach ersten Schrit­ten auf der Eis­flä­che in sei­ner oberbaye­ri­schen Hei­mat wech­sel­te Gnyp noch im Junio­ren­al­ter zum EV Lands­hut, von wo aus es nach zwei Spiel­zei­ten in die Köl­ner Nach­wuchs­schmie­de ging. Fünf Spiel­zei­ten ver­brach­te der 1,80 Meter gro­ße und 81 Kilo schwe­re Links­schüt­ze im Rhein­land bevor der ERC Ingol­stadt auf ihn auf­merk­sam wur­de und ihn unter Ver­trag nahm, für wel­chen er in zwei Spiel­zei­ten inzwi­schen 54 Par­tien absol­viert hat. Gleich­zei­tig ging Gnyp für 35 Spie­le, im Rah­men einer För­der­li­zenz­re­ge­lung, für die Ravens­burg Towerstars aufs Eis. Insge­samt blickt Gnyp, der alle Junio­ren-Natio­nal­teams durch­lau­fen hat, mit erst 21 Jah­ren auf 104 Ein­sät­ze in der DEL2 sowie auf knapp 100 Ein­sät­ze im Ober­haus des deut­schen Eis­hockeys zurück.



Gnyp gilt als offen­siv­star­ker Akteur, der sowohl im Power­play aber auch im Penal­ty-Kil­ling eine tra­gen­de Rol­le spie­len kann und gut auf den Schlitt­schu­hen unter­wegs ist. Zudem scheut sich der jun­ge Ver­tei­di­ger nicht in Zwei­kämp­fe zu gehen und bringt, wenn nötig, eine gewis­se Här­te mit. „Als es die Mög­lich­keit gab Simon bis zum Ende der Sai­son zu ver­pflich­ten, muss­ten wir nicht lan­ge über­le­gen. Ich habe letz­te Sai­son vie­le Spie­le von ihm in Ravens­burg gese­hen, wo er einer der besten Ver­tei­di­ger gewe­sen ist. Er kann Über- und Unter­zahl spie­len und hat trotz sei­nes jun­gen Alters bereits eini­ges an Erfah­rung. Mit ihm bekom­men wir defi­ni­tiv Qua­li­tät in die Mann­schaft“, so Mana­ger Sport Rai­ner Schan zum jüng­sten Neu­zu­gang in Bayreuth.



Gnyp ist bereits am Wochen­en­de spiel­be­rech­tigt und wird mit der #13 in Bay­reuth aufs Eis gehen.