BAY­REUTH. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen flüch­te­te ein Mann in einem gestoh­le­nen Audi vor der Poli­zei. Die Beam­ten nah­men den Mann fest und stell­ten das Auto sicher.

Am Sams­tag­mor­gen um kurz nach 6 Uhr fiel einer Strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei in der Nürn­ber­ger Stra­ße in Bay­reuth ein neu­wer­ti­ger Audi A5 aus dem Zulas­sungs­be­reich Ingol­stadt auf. Das Fahr­zeug soll­te einer Kon­trol­le unter­zo­gen werden.

Als der Fah­rer des Audi die Strei­fe bemerk­te, gab er Gas und flüch­te­te mit hoher Geschwin­dig­keit aus dem Stadt­ge­biet in Rich­tung Wolfs­bach. Nach einer Ver­fol­gungs­fahrt, die sich über meh­re­re Ort­schaf­ten hin­zog, konn­te der Audi in einem Wald­stück zwi­schen Seul­bitz und Lan­ken­dorf mit lau­fen­dem Motor auf­ge­fun­den wer­den. Der Fah­rer hat­te das Fahr­zeug im Morast ver­senkt und war des­halb zu Fuß wei­ter geflüchtet.

Zwi­schen­zeit­lich wur­de über die Ein­satz­zen­tra­le Ober­fran­ken in Erfah­rung gebracht, dass der Audi in der Nacht zum Sams­tag in Ingol­stadt gestoh­len wor­den war. Das Fahr­zeug wur­de 2021 zum ersten Mal zuge­las­sen und hat­te einen Zeit­wert im hohen fünf­stel­li­gen Eurobe­reich, so der 28-jäh­ri­ge Eigentümer.

Unter Feder­füh­rung der Ver­kehrs­po­li­zei Bay­reuth, mit Unter­stüt­zung der umlie­gen­den Dienst­stel­len, eines Poli­zei­hub­schrau­bers und Per­so­nen­such­hun­den wur­de eine groß­an­ge­leg­te Fahn­dung durch­ge­führt. Das Poli­zei­prä­si­di­um Ober­pfalz stell­te zudem wei­te­re Strei­fen aus Wald­sas­sen, Kem­nath und Eschen­bach zur Verfügung.

Gegen 10.30 Uhr waren die Beam­ten dann erfolg­reich. Der Fah­rer des Audi wur­de in Lan­ken­dorf gesich­tet und fest­ge­nom­men. Es han­del­te sich um einen 26-jäh­ri­gen pol­ni­schen Staats­bür­ger. Auf dem Weg zum Ort der Fest­nah­me fiel einer Strei­fen­be­sat­zung ganz in der Nähe ein Sko­da mit pol­ni­scher Zulas­sung auf. Rich­tig ver­mu­tet, saß in die­sem der Abho­ler, den sich der Dieb des Audi zwi­schen­zeit­lich aus Polen nach Ober­fran­ken bestellt hat­te. Auch bei die­sem, einem 33-jäh­ri­gen eben­falls pol­ni­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen, klick­ten die Handschellen.

Nach der Fest­nah­me des Tat­ver­däch­ti­gen und sei­nes Hel­fers sowie der Sicher­stel­lung des gestoh­le­nen Audi wur­den die bei­den Män­ner der zustän­di­gen Staats­an­walt­schaft in Ingol­stadt, dem Tat­ort des Dieb­stahls, zuge­führt. Dort erwar­tet die bei­den am Fol­ge­tag die Ent­schei­dung eines Ermitt­lungs­rich­ters über die Haftfrage.

Letzt­lich war es der guten Abstim­mung unter­ein­an­der und dem ange­pass­ten Han­deln der ein­ge­setz­ten Kräf­te zu ver­dan­ken, dass kei­ne Per­so­nen zu Scha­den kamen und die Tat­ver­däch­ti­gen ihrem Straf­ver­fah­ren zuge­führt wer­den konnten.