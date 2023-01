Lebens­ver­län­gern­de Maß­nah­me – Gro­ße Eiche am Hain­wei­her wird stark ein­ge­kürzt, um Baum erhal­ten zu können

Eine statt­li­che zwei­stäm­mi­ge Eiche am Ran­de des Hain­wei­hers wird in den kom­men­den Tagen von der Grün­an­la­gen-Abtei­lung der Bam­ber­ger Ser­vice Betrie­be stark ein­ge­kürzt. Der Stamm­fuß ist seit etli­chen Jah­ren mit Pil­zen befal­len. Jetzt sind die offen­sicht­li­chen Mor­schun­gen so weit fort­ge­schrit­ten, dass drin­gen­der Hand­lungs­be­darf besteht, da die Stand­si­cher­heit sonst nicht mehr gewähr­lei­stet wer­den kann.

Die Maß­nah­me ist die ein­zi­ge Mög­lich­keit, den Baum noch eini­ge Jah­re zu erhal­ten, anson­sten blie­be nur die Fällung.