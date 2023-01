Der Start­schuss ist gefal­len zur Auf­wer­tung der Fuß­gän­ger­zo­ne am Grü­nen Markt. Die Umset­zung der aus dem Bun­des­pro­gramm „ZIZ Zukunfts­fä­hi­ge Innen­städ­te und Zen­tren“ geför­der­ten Pro­jek­te beginnt in die­sen Tagen.

Bau­li­che Akti­vi­tä­ten am Ein­gangs­be­reich der Fuß­gän­ger­zo­ne an der Lan­gen Stra­ße sind ab 16. Janu­ar 2023 ein untrüg­li­ches Zei­chen: Der erste Bau­stein des Pro­jekts „Mitte.Bamberg.2025“ (sie­he Info­ka­sten) wird gleich zu Jah­res­be­ginn in Angriff genom­men. Dabei soll der Grü­ne Markt zwi­schen Lan­ge Stra­ße und Gabel­mann­brun­nen auf­ge­wer­tet und eine höhe­re Auf­ent­halts­qua­li­tät geschaf­fen werden.

Sicht­ach­sen, Rund­bän­ke und Spielpunkte

Dafür sol­len zum einen die Sicht­ach­sen zwi­schen der Obe­ren Brücke und der Mar­tins­kir­che frei­ge­legt wer­den, unter ande­rem durch die Ver­le­gung der vor­han­de­nen Imbiss­stän­de. Außer­dem wer­den die drei Pla­ta­nen an der Lan­gen Stra­ße mit Rund­bän­ken zum Ver­wei­len aus­ge­stat­tet. Dazwi­schen sol­len zwei Spiel­punk­te platz­iert wer­den. Um die Vor­aus­set­zun­gen für die Umset­zung die­ser Maß­nah­men zu schaf­fen, wer­den die ersten sicht­ba­ren Schrit­te in Rück­bau­maß­nah­men bestehen. Zunächst wer­den der ver­al­te­te und chao­tisch anmu­ten­de Fahr­rad­stell­platz geräumt, die ver­blie­be­nen Reste der ehe­ma­li­gen Wink­ler-Leuch­te zurück­ge­baut und der Brief­ka­sten der Brieflo­gi­stik Ober­fran­ken ver­setzt. Die Ver­wal­tung bit­tet des­halb alle, die noch ein Fahr­rad dort abge­stellt haben, die­ses bis zum Wochen­en­de wegzuräumen.

Die sich abwech­seln­den Brat­wurst­stän­de, die bis­her am Ein­gangs­be­reich zur Fuß­gän­ger­zo­ne an der Lan­gen Stra­ße platz­iert sind, wer­den künf­tig auf die Höhe Leber­gas­se umzie­hen. Der Crê­pes-Stand ist bereits ab Ende Janu­ar hin­ter dem Gabel­mann an der Keß­ler­stra­ße zu finden.

In einem zwei­ten Schritt wer­den dann im Lau­fe des Jah­res 2023 die Rund­bän­ke um die Pla­ta­nen sowie die Spiel­punk­te und ein neu­er gro­ßer Müll­ei­mer („Abfall­hai“) ergänzt. Neue Fahr­rad­bü­gel wer­den zwi­schen Lan­ge Stra­ße und Gabel­mann sowie in der Jesui­ten­stra­ße angebracht.

Das Pro­jekt „Mitte.Bamberg.2025“

Das Ziel des Pro­jek­tes ist die akti­ve Beglei­tung der Trans­for­ma­ti­on der Innen­stadt. Die bau­li­che Maß­nah­me im Ein­gangs­be­reich der Fuß­gän­ger­zo­ne ist dabei ledig­lich ein Teil des Pro­jek­tes. Eine der wich­tig­sten Maß­nah­men ist der „Dia­log Innen­stadt“, der die Kom­mu­ni­ka­ti­on zwi­schen Ver­wal­tung, Poli­tik und den Akteu­ren der Innen­stadt eta­blie­ren soll. Das Pro­jekt umfasst wei­ter­hin einen Ver­fü­gungs­fonds, Fort­bil­dun­gen für den Ein­zel­han­del und eine breit ange­leg­te Öffent­lich­keits­ar­beit. Noch im Früh­jahr wird es einen öffent­li­chen „Kick­off“ für alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger geben.

Das Pro­jekt wird geför­dert über das Bun­des­för­der­pro­gramm „Zukunfts­fä­hi­ge Innen­städ­te und Zen­tren“ (ZIZ).